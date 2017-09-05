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Германия – привет? Камерун – пока! Отбор ЧМ-2018 все интереснее

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная Германии ликует – она почти на чемпионате мира
Сборная Германии ликует – она почти на чемпионате мираФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» – о об очередных матчах отборочного раунда к чемпионату мира в России. Кое-кто к нам уже точно не приедет.

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ

Сразу две сборные – Германия и Англия – могли досрочно выйти на ЧМ в России после 8-го тура, однако из-за удачной игры конкурентов по отборочным группам праздник точно затянется до следующего, а может и до последнего тура.

Немцы весело и задорно раскатали Норвегию (6:0) в Шитутгарте и уже готовились откупоривать бутылки шампанского или фирменного пшеничного пива, как всю малину испортила Северная Ирландия. Команда с Британских островов уверенно переиграла Чехию (2:0) и продолжила хотя бы теоретическую погоню за чемпионом мира. Отрыв от немцев составляет 5 очков, и в случае двух поражений одних и двух побед других команды поменяются местами. Но это все-таки маловероятно, ведь жирная точка в мнимом соперничестве будет поставлена в очном противостоянии команд в следующем туре.


От радости могли скакать и англичане, разбившие на «Уэмбли» словаков (2:1). Однако все те же пять очков отрыва дарят Гамшику и Ко шансы на выход с первого места из группы F, если сборная «трех львов» не сможет обыграть Словению и Литву в оставшихся поединках отбора.

Интересно, что и путевку в стыки словаки в своих руках держат пока не скачать чтобы крепко: на очко от них отстают шотландцы и те же словенцы. В общем, в последних турах нас жаркая битва за полторы путевки в Россию.


ОДНО МЕСТО НА ТРОИХ

Самая интересная ситуация – в группе Е, где теоретически у трех команд – Польши, Дании и Черногории – по итогам отбора может быть по 19 или 20 очков. В таком случае прямой билет на ЧМ и путевку в стыки получат команды с лучшими дополнительными показателями. Кстати, по разнице мячей, опять же в теории, сборные могут сравняться, и тогда всех рассудят личные встречи.

Чтобы окончательно превратить отборочную кампанию в триллер с многомиллионными просмотрами, полякам необходимо проиграть два (один вничью – для 20 очков) оставшихся матча, а черногорцам и датчанам победить хотя бы по разу.


КАМЕРУН В РОССИЮ НЕ ПРИЕДЕТ

Сборная Камеруна провалила еще один отборочный раунд к чемпионату мира. Одна из самых именитых сборных африканского континента последний раз не пробивалась на ЧМ-2006, а до этого – аж в 1986-м. В общем, показатели в любом случае лучше, чем у сборной России, но все же.

Казалось, что с увеличением количества участников мирового первенства пробиваться в финальную часть турнира станет проще, но нет. Напрямую в Россию поедут только победители пяти квартетов, и на данный момент такой счастливчик определился пока один – Нигерия. В остальных группах шансы есть одновременно у двух, а иногда и трех сборных.


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