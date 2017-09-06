«Насколько мы сильны, покажет Токио»

Дзюдоистки на чемпионате мира в Будапеште. (фото worldjudo2017.com)

Чемпионат мира по дзюдо, завершившийся в Будапеште, хоть и имел статус постолимпийского, все равно оказался связан как с прошедшими Играми в Рио-20 1 6, так и с будущими в Токио-2020.

КУЗЮТИНА: БРОНЗА – ОЧЕРЕДНОЕ РАССТРОЙСТВО

Спустя год после Олимпиады в Бразилии большинство медалистов Рио уже закончили отдых и борьбой на татами чемпионата мира - главного старта календаря 20 1 7 года, заявили о своем намерении продолжать спортивную карьеру и планах выступить на родине дзюдо через три года. Конечно, особое внимание публики, заполнявшей практически под завязку всю неделю состязаний трибуны самого большого спортсооружения Будапешта - «Ласло Папп Арены», было приковано к обладателям золотых наспинных номеров – так Международная федерация дзюдо (IJF) «выделяет» олимпийских чемпионов последних Игр. Вторые «по рангу» - чемпионы мира, носят на кимоно красный номер, но обычно на протяжении года, поскольку в столь конкурентном виде спорта как дзюдо, повторить успех на мировом первенстве удается единицам, и тогда право на красные нашивки получают уже новые атлеты.

Парадокс, но из восьми олимпийских чемпионов Рио участвовавших в турнире в Будапеште до золота добрался лишь один – непобедимый французский супертяж, обладатель высших наград двух последних Игр, Тедди Ринер. В Венгрии он стал девятикратным чемпионом мира – самым титулованным в истории дзюдо. «Аналог» Ринера в женских состязаниях - косоварка Майлинда Кельменди – чемпионка мира и Олимпийских игр, также не знала поражений уже несколько лет. Но в Будапеште она не то что не выиграла «золото», а вовсе не попала на пьедестал. Мечтавшая побороться с Кельменди наша Наталья Кузютина, третий призер Игр-20 1 6 в категории 52 кг , мечту в итоге не осуществила, досадно проиграв в четвертьфинале будущей чемпионке - японке Шишиме, но зато завоевала награду – мировую бронзу, третью в карьере. Подбадриваемая голосами президента ФДР Василия Анисимова и группы активных российских болельщиков с большим триколором в руках, Наташа в малом финале играючи опрокинула израильтянку Коэн на татами и, сковав все ее движения, продержала положенные двадцать секунд.

-- Честно говоря, я устала быть третьей! Я хочу быть первой, - призналась Наталья после награждения. - Эта бронза – очередное расстройство. Я ехала побеждать, ехала побороться в финале с Кельменди и потом стоять на первой ступени пьедестала. Но у меня опять не получилось - допустила ошибку и осталась без «золота». Ну ничего, на следующем чемпионате буду злее.

ХАЛМУРЗАЕВ: ПОСЛЕ ТРАВМЫ НЕ МОГ ВЗЯТЬ ЗАХВАТ

Для единственного в российской команде обладателя золотого наспинного номера, чемпиона Игр-20 1 6 Хасана Халмурзаева ( 8 1 кг ) Будапешт был счастливым городом. Именно в столице Венгрии наш дзюдоист стал чемпионом мира. Случилось это в 2009 году, на первом в истории юношеском первенстве планеты. Дебютируя на взрослом чемпионате мира-20 1 7, Халмурзаев уверенно двигался к финальному блоку, красиво обыгрывая одного соперника за другим. Непростым и неприятным по последствиям оказался для Хасана четвертьфинал с представителем Узбекистана Бобоновым, до этой схватки выбившим из борьбы чемпиона мира японца Нагасе. Россиянин выиграл встречу в дополнительном периоде, но в ходе борьбы серьезно повредил руку, и потому в полуфинале с энергичным немцем Вечежаком, пропустив одну атаку, не смог провести столь нужный для победы бросок. В перерыве доктора сделали Хасану надежную повязку, позволившую брать захват. Так он сделал в малом финале два броска на «ваза-ари» и стал обладателем бронзы.

-- Несмотря на то, что это первый мой чемпионат мира, я все равно настраивался на золото, - поделился Хасан. - Судьба распорядилась иначе, травмировал руку и просто не мог взять захват. До Игр в Токио-2020 еще будет два чемпионата мира, так что шанс стать чемпионом мира у меня остается. Главное вынести правильный вывод из полученного в Венгрии урока. Олимпийцам на чемпионате в Будапеште не очень везло. Думаю, у каждого своя причина. И дело не в постолимпийской эйфории. Для меня ее пик прошел после торжественной встречи в аэропорту год назад. Я снова в команде, тренируюсь и готовлюсь к новым стартам. А в честь олимпийской победы в регионе у нас появился большой спортивный центр и школа дзюдо. Как пообещал глава Ингушетии Евкуров, так и построили за год, и торжественно открыли к 25-летию республики.

ДЕНИСОВ: МОГ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ…

С бронзы в новой весовой категории – 1 00 кг , начал новый олимпийский цикл участник двух Игр Кирилл Денисов. В 2009-м он завоевал первую мировую награду – серебро в категории 90 кг , а затем боролся за медали еще на пяти и был призером на трех чемпионатах мира. По пути к пьедесталу в Венгрии Кирилл встретился с самым, наверное, давним своим соперником, серебряным призером Игр-20 1 6, также «коллекционирующим» мировые награды, стремящимся к заветному «золоту», и также в новом цикле сменившим категорию на бОльшую, грузином Липартелиани. К моменту схватки в Венгрии счет в их личных встречах был 7:3 в пользу россиянина. Одиннадцатый поединок улучшил статистику Липартелиани – бросок на «ваза-ари» решил судьбу билета в полуфинал.

Денисову же пришлось спорить за право на бронзу с товарищем по команде Казбеком Занкишиевым в группе утешения. Более опытный Кирилл сделал это красиво и убедительно. Такой же яркой и уверенной была победа россиянина и в схватке за третье место с лидером мирового рейтинга голландцем Коррелом.

-- Очень непросто было настроиться на борьбу с Казбеком, - признался Денисов. - Понимал, что если выиграю – лишу товарища по команде последнего шанса на награду. Борись мы в полуфинале, шанс сохранился бы у каждого, но итоговый расклад - наша расплата за собственные ошибки. Бронзой я удовлетворен, хотя мог стать и чемпионом, я это точно знаю.

Не дошел одного шага до золота наш Михаил Пуляев ( 66 кг ). В его категории олимпийский чемпион итальянец Базиле был выбит чемпионом мира-20 1 5 корейцем Аном, а того в свою очередь одолел чемпион мира-2009 украинец Зантарая. Пуляев же не потерял самообладания в полуфинале с лидером мирового рейтинга Фликером из Израиля, и с хорошим настроем вышел в главную схватку дня к 20-летнему японцу Абе, собравшему за последний год золото трех этапов «Большого шлема». Представитель родоначальников дзюдо, которые, забегая вперед скажу, с огромным отрывом выиграли итоговый зачет, хитро переиграл Михаила на его же излюбленном приеме и оставил россиянина с очередным, третьим мировым серебром.

ИЗ БУДАПЕШТА – ВО ВЛАДИВОСТОК

Но вернемся к теме олимпийской окраски прошедшего чемпионата мира в Будапеште. В столице Венгрии впервые в рамках мирового первенства командный турнир прошел в новом формате, таком, какой дебютирует на Олимпиаде в Токио-2020. Состязались в нем 2 1 смешанная сборная, в составе каждой было по три дзюдоистки и три дзюдоиста в весовых категориях 57, 70 и свыше 70 кг и 73, 90 и свыше 90 кг соответственно. Японцы, триумфально завершившие личный турнир с 1 2 медалями в 1 4 категориях, семь из которых были золотыми, закономерно выиграли и командные состязания «стенка на стенку», всухую разгромив в финале бразильцев. Награду чемпионам вместе с переизбранным в Венгрии на конгрессе IJF президентом Мариусом Визером вручал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба в комментарии итогов выступления своих подопечных отметил, что считает их результат в микс-турнире – пятое место, хорошим.

-- У нас молодая группа, и у них хорошая перспектива, - сказал Гамба. – У бразильцев в составе было три олимпийских медалиста, у французов – призеры чемпионатов мира по разным возрастам. Наша команда – в процессе. Эти соревнования – опыт для нас, первая ступень. Насколько мы сильны, покажет Олимпиада в Токио.

Турнир в Будапеште был выдающимся по уровню гостей. Впервые на дзюдоистском чемпионате в одной ложе наблюдали за состязаниями три руководителя стран – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и два президента государств – России и Монголии – Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга. Последний даже принял участие в награждении женской категории 48 кг , где на пьедестале оказались две его землячки.

«Президент России Владимир Путин является почетным президентом IJF, и я горжусь этим фактом, - прокомментировал агентству ТАСС визит российского лидера на чемпионат мира Мариус Визер. - Россия делает очень много для развития нашего спорта не только в вашей стране. Речь идет о работе и в профессиональном, и в социальном, и в образовательном плане. Глава России вносит большой вклад в развитие дзюдо. Он и сам прекрасный пример того, как дзюдо может открыть новые пути в жизни. Глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, Михаил Черкасов, руководитель Федерации дзюдо России Василий Анисимов – это люди, которые внесли большой вклад в развитие дзюдо в Европе и мире».

6-7 сентября в российском Владивостоке пройдет еще одно важное спортивное событие. В рамках Восточного экономического форума состоится международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Турнир вошел в официальный календарь IJF и будет проводиться ежегодно.