«Насколько мы сильны, покажет Токио»
Чемпионат
мира по дзюдо, завершившийся в Будапеште, хоть и имел статус постолимпийского,
все равно оказался связан как с прошедшими Играми в Рио-20
КУЗЮТИНА: БРОНЗА – ОЧЕРЕДНОЕ РАССТРОЙСТВО
Спустя год после Олимпиады в Бразилии большинство
медалистов Рио уже закончили отдых и борьбой на татами чемпионата мира -
главного старта календаря 20
Парадокс, но из восьми олимпийских чемпионов Рио
участвовавших в турнире в Будапеште до золота добрался лишь один – непобедимый
французский супертяж, обладатель высших наград двух последних Игр, Тедди Ринер. В Венгрии он стал
девятикратным чемпионом мира – самым титулованным в истории дзюдо. «Аналог»
Ринера в женских состязаниях - косоварка Майлинда Кельменди – чемпионка мира и Олимпийских
игр, также не знала поражений уже несколько лет. Но в Будапеште она не то что
не выиграла «золото», а вовсе не попала на пьедестал. Мечтавшая побороться с
Кельменди наша Наталья Кузютина,
третий призер Игр-20
-- Честно говоря, я устала быть третьей! Я хочу быть первой, - призналась Наталья после награждения. - Эта бронза – очередное расстройство. Я ехала побеждать, ехала побороться в финале с Кельменди и потом стоять на первой ступени пьедестала. Но у меня опять не получилось - допустила ошибку и осталась без «золота». Ну ничего, на следующем чемпионате буду злее.
ХАЛМУРЗАЕВ: ПОСЛЕ ТРАВМЫ НЕ МОГ ВЗЯТЬ ЗАХВАТ
Для единственного в российской команде обладателя
золотого наспинного номера, чемпиона Игр-20
-- Несмотря на то, что это первый мой чемпионат мира, я все равно настраивался на золото, - поделился Хасан. - Судьба распорядилась иначе, травмировал руку и просто не мог взять захват. До Игр в Токио-2020 еще будет два чемпионата мира, так что шанс стать чемпионом мира у меня остается. Главное вынести правильный вывод из полученного в Венгрии урока. Олимпийцам на чемпионате в Будапеште не очень везло. Думаю, у каждого своя причина. И дело не в постолимпийской эйфории. Для меня ее пик прошел после торжественной встречи в аэропорту год назад. Я снова в команде, тренируюсь и готовлюсь к новым стартам. А в честь олимпийской победы в регионе у нас появился большой спортивный центр и школа дзюдо. Как пообещал глава Ингушетии Евкуров, так и построили за год, и торжественно открыли к 25-летию республики.
ДЕНИСОВ: МОГ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ…
С бронзы в новой весовой категории –
Денисову же пришлось спорить за право на бронзу с товарищем по команде Казбеком Занкишиевым в группе утешения. Более опытный Кирилл сделал это красиво и убедительно. Такой же яркой и уверенной была победа россиянина и в схватке за третье место с лидером мирового рейтинга голландцем Коррелом.
-- Очень непросто было настроиться на борьбу с Казбеком, - признался Денисов. - Понимал, что если выиграю – лишу товарища по команде последнего шанса на награду. Борись мы в полуфинале, шанс сохранился бы у каждого, но итоговый расклад - наша расплата за собственные ошибки. Бронзой я удовлетворен, хотя мог стать и чемпионом, я это точно знаю.
Не дошел одного шага до золота наш Михаил Пуляев (
ИЗ БУДАПЕШТА – ВО ВЛАДИВОСТОК
Но вернемся к теме олимпийской окраски прошедшего
чемпионата мира в Будапеште. В столице Венгрии впервые в рамках мирового
первенства командный турнир прошел в новом формате, таком, какой дебютирует на
Олимпиаде в Токио-2020. Состязались в нем 2
Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба в комментарии итогов выступления своих подопечных отметил, что считает их результат в микс-турнире – пятое место, хорошим.
-- У нас молодая группа, и у них хорошая перспектива, - сказал Гамба. – У бразильцев в составе было три олимпийских медалиста, у французов – призеры чемпионатов мира по разным возрастам. Наша команда – в процессе. Эти соревнования – опыт для нас, первая ступень. Насколько мы сильны, покажет Олимпиада в Токио.
Турнир в Будапеште был выдающимся по уровню
гостей. Впервые на дзюдоистском чемпионате в одной ложе наблюдали за
состязаниями три руководителя стран – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и
два президента государств – России и Монголии – Владимир Путин и Халтмаагийн
Баттулга. Последний даже принял участие в награждении женской категории
«Президент России Владимир Путин является почетным президентом IJF, и я горжусь этим фактом, - прокомментировал агентству ТАСС визит российского лидера на чемпионат мира Мариус Визер. - Россия делает очень много для развития нашего спорта не только в вашей стране. Речь идет о работе и в профессиональном, и в социальном, и в образовательном плане. Глава России вносит большой вклад в развитие дзюдо. Он и сам прекрасный пример того, как дзюдо может открыть новые пути в жизни. Глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, Михаил Черкасов, руководитель Федерации дзюдо России Василий Анисимов – это люди, которые внесли большой вклад в развитие дзюдо в Европе и мире».
6-7 сентября в российском Владивостоке пройдет еще одно важное спортивное событие. В рамках Восточного экономического форума состоится международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Турнир вошел в официальный календарь IJF и будет проводиться ежегодно.