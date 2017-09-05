Латвия без Порзингиса сильнее России без Шведа. Главные выводы о матче

Баскетболисты сборной Латвии после победы над Россией Фото: FIBA

Сборная России потерпела первое поражение на ЧЕ-2017 – от сборной Латвии. После половины матча наши вели с разницей в 10 очков, а в итоге уступили, причем довольно крупно – 69:84.

В отдельно взятой второй половине этого матча Россия получила кошмарные «-25». Причем сама всего-то 25 очков за эти 20 минут и набрала. Ровно вдвое меньше соперника!

ПОРЗИНГИСА «ЕЛИ» ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

В большом перерыве такой исход выглядел чем-то нереальным. Нет, было понятно, что промежуточные «+10» совершенно не гарантируют итогового успеха, но чтобы такой обвал… И дело было даже не в том, что сборная выиграла первую половину, а в том, как она ее выиграла. По всем канонам тактического искусства.

Например, Кристапс Порзингис сразу столкнулся с нелюбезной опекой Владимира Ивлева (он уже третий раз на турнире вышел в стартовом составе), а тот вскоре передал главную латышскую звезду в медвежьи объятия Тимофея Мозгова. После двух периодов в активе Порзингиса значились застенчивые 5 очков, 1 подбор, 2 потери и 4 фола. С дистанции ему не дали забить ни разу, да и бросать почти не позволяли. Гнали под щит, навязывали там силовую борьбу, в общем, все как положено. Плюс во второй четверти россияне целенаправленно играли в атаке на Мозгова, который делал с Порзингисом все, что хотел и набрал за период 11 очков.

Снайперскому дуэту братьев Бертансов наши разбросаться тоже не позволили. Они зорко стерегли трехочковую дугу, старательно подстраховывая друг друга. Казалось, что сборная Латвии разобрана по косточкам, препарирована и обескуражена…

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МАТЧ ПРОИГРАЛА НАША АТАКА

К сожалению, за оборонительными успехами России как-то потерялись ее проблемы в атаке, где кроме Мозгова дела не шли ни у кого. Тренер прибалтийской команды Айнарс Багацкис тоже подготовился на совесть, и его подопечные «съели» Алексея Шведа не хуже, чем наши – Порзингиса. И хотя наш лидер набрал на 10 очков больше, 8 из них пришлись на последние три с лишним минуты – уже после того, как латыши достигли отметки «+10». А до этого Швед из семи трехочковых не реализовал ни одного.

У остальных, как и накануне против Бельгии, бросок тоже категорически не шел: лишь 5 дальних попаданий из 21. Мозгов же во второй половине ограничился одним очком, и это тоже было не случайно. Багацкис впервые на турнире сдвинул Порзингиса на привычное тому в «Нью-Йорке» амплуа мощного форварда, и выпустил из глубокого запаса невысокого, но мощного Мартиньша Мейерса, которому удалось остановить нашего центрового.

Вот вам и объяснение: почему за без малого 17 минут, пока не начал попадать Швед, команда Сергея Базаревича набрала жалкие 17 очков. Третий период нашим еще удалось завершить вничью, а в четвертом они «посыпались» окончательно. Ни Фридзон, ни Курбанов, ни Воронцевич, ни братья Кулагины не забили толком ничего. В то время как у латышей помимо великолепного Тиммы сказали свое слово не только Мейерс, но и Шмитс, и Стрелниекс, и Пейнерс.

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СУДЬИ «ЧУДИЛИ», НО ДЕЛО НЕ В НИХ

Обе сборные в защите справились с основными, базовыми вариантами игры друг друга. Но запасных вариантов у Багацкиса оказалось больше. Плюс россияне под конец выглядели явно уставшими. У этого чемпионата – напряженное расписание.

Судьи? Ну, начудили они, прямо скажем, достаточно (Воронцевич получил 5-й фол на 25-й минуте), но сказать, что это поражение – из-за арбитров, было бы явным перебором. Из пяти персональных замечаний Порзингиса одно, а то и два, тоже были довольно спорными.

Если уж сожалеть, то о другом: добавь наши до большого перерыва еще и в точности дальних бросков - вполне могло получиться не «+10» в нашу пользу, а намного больше. Это был бы уже совсем другой коленкор.

Также плохо, что из-за полного провала в последнем периоде нашим не удалось зацепиться за отметку «-6», которая была важна в турнирном плане. Проиграй сборная России пять очков или меньше, сейчас она шла бы в таблице группы второй. А в результате идет только третьей - из-за плохой разности очков в личных встречах между делящими лидерство тремя сборными. У сербов эта разница составляет «+7», у латышей – «+5», а у наших – увы, «-12».

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ВЕНГРЫ ИЛИ ХОРВАТЫ? ЗАВИСИТ ОТ ТУРЦИИ И ЛАТВИИ

Правда, Латвии в последнем туре еще предстоит непростое свидание с турками. И проигравший в этом матче наверняка попадет в 1/8 финала на грозную сборную Испании. Вряд ли хозяевам чемпионата понравится такая перспектива.

Нашим же теперь нужно непременно побеждать в четверг аутсайдеров-британцев (иначе уже Россия рискует рухнуть на четвертое место и угодить на испанцев), а потом ждать милостей от Турции.

В последнем туре у нас получается «вилка». Если Россия и Сербия возьмут верх над Великобританией и Бельгией соответственно (в сербах не сомневаюсь, про наших – см. выше), то все будет зависеть от заключительного матча Турция – Латвия.

Победа турок поднимет сборную России обратно на первое место (латыши тогда «отвалятся», а сербов в личной встрече наши обыграли) и выведет ее на четвертую команду «скрестной» группы С. С очень высокой вероятностью это будет Венгрия, хотя теоретически возможна и Черногория.

Победа же латышей оставит наших на третьем месте, и тогда в воскресенье придется играть с сильными хорватами. Они сегодня боролись с Испанией почти до конца, но все-таки не сдюжили, и теперь точно будут вторыми в группе.

5-й тур, 7 сентября: Россия – Великобритания (начало в 14.30 по московскому времени), Бельгия – Сербия, Турция – Латвия.