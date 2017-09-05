Мозякин потопил «моряков». Капитан «Магнитки» – герой матча с «Адмиралом»

Сергей Мозякин (справа). Фото Максима Шмакова Фото: «Советский спорт»

Десятый номер «Металлурга» сделал еще два шага на пути к рубежу в 500 голов в карьере. А еще отметился пасом в победной шайбе. Но и кроме исключительного хоккея в исполнении Сергея Валерьевича в этом матче было на что посмотреть.

Магнитогорский «Металлург» накануне матча с «Адмиралом» снова провел открытую для СМИ раскатку. И это – очень здорово. Например, любой желающий мог поинтересоваться у Ильи Воробьева, разбирал ли он с игроками, как действовать против Игоря Бобкова. Голкипер «Адмирала», воспитанник магнитогорской школы, по прозвищу Боб регулярно доставляет головную боль «Металлургу». Посудите: из 9 «сухарей» за карьеру в КХЛ он 3 оформил в матчах с «Магниткой».

– Мы действительно готовились, что Игорь будет играть, но он не участвовал в раскатке, уж не знаю, по какой причине, – развел руками Илья Воробьев. – Он действительно здорово отыграл против нас все матчи, кроме, пожалуй, последнего.

Загадкой отсутствие в составе Бобкова стало даже для работников «Адмирала»: они только пожимали плечами. Игорь начал сезон, но потом оказался в длительной «ссылке», уступив место в рамке Ивану Налимову.

– Игорю надо разобраться в себе, – сухо заметил главный тренер дальневосточников Александр Андриевский.

И вспыхнувший взгляд наставника начисто отбил желание задавать наводящие вопросы – в чем же все-таки дело, и почему Бобкову нужно заняться, по мнению тренера, рефлексией.

Разумеется, Илья Воробьев на раскатке не рассказал, кто у «Магнитки» будет орудовать в тылу.

На этот раз – очередь Ильи Самсонова – это понятно уже во время предыгровой разминки. И голкипер может занести себе этот матч в актив. Ни в одной из двух пропущенных шайб его нельзя обвинить. В первом голе грубо ошибается за своими воротами опытный Денис Денисов – защитник отдает без боя шайбу Владимиру Бутузову, который выводит на убойную позицию Виктора Александрова. Такие броски в упор не берутся. Вторую шайбу «моряки» забивают в большинстве с пятака – Пивцакин не может сдержать прыткого Махновского, который бросает с полметра в пустой угол. Зато Самсонов блестяще проводит третий период, когда измотанный семиматчевым выездом «Адмирал» на морально-волевых пытается вытащить игру и хлопнуть напоследок дверью. Не выходит у гостей, и во многом – это заслуга Самсонова.

Чем еще запомнится этот матч? «Магнитка» выдает ураганную концовку первого периода. Мозякин со своей привычной точки реализует первый розыгрыш «5 на 3». «Адмирал» тут же снова остается втроем и капитан хозяев стреляет в перекладину.

Буря после перерыва оборачивается цунами, в котором суждено сгинуть «морякам». Мозякин обманывает защитников и броском с кистей делает дубль. Еще немного времени и капитан тащит шайбу на пятак, а когда его с ней разлучают, на подмогу спешит друг и товарищ Ян Коварж – чех бьет точно и сильно.

– Раз забил – должно пойти, – после матча с «Барысом» сказал Осала.

И точно – финну и надо-то, чтобы забить четвертый гол, оставаться на пятаке и держать клюшку на льду. Все остальное делает Филиппи – точно вкладывает шайбу в крюк, от которого снаряд залетает в цель. Так закручивается пресловутая «химия» в звеньях. А легионерская линия «Магнитки» в этот вечер явно вселяет страх в соперника. И этим матч тоже, несомненно, запомнится.

Впервые со старта чемпионата «Магнитка», которая идет по пути определенной перестройки, выглядит по-настоящему мощной и опасной. Вернулся почерк хладнокровных убийц. И это очень важно накануне тяжелейшего западного выезда, который предстоит магнитогорцам в ближайшее будущее.

Игорь Григоренко во втором периоде проводит всего две смены, а в третьем даже в спецбригаде большинства его заменяет Ярослав Косов. Работа и поиск – два главных слова в стане «Металлурга» на сегодня.

– Какую роль мне отвели в большинстве? – после матча рассуждает Ярослав. – Забить гол – цель всегда одна. В первом звене играют опытные ребята, я старался подстроиться под них. Вроде иногда получалось.

Ну а Илья Воробьев лаконично и точно дал определение важного для его команды локального успеха:

– Рабочая победа.