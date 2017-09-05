Погребняк и другая растительность. «Теория заговора» с итогами матча сборной

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и маэстро заговоров Сергей Данилевич сетуют на то, как кошмарно была организована игра сборной, каким разобранным предстало московское «Динамо», порадовались живительным силам, которые подпитывают корни Павла Погребняка.

И теперь самое главное: ведущие сдержались и ни слова не сказали о бакланах! <span id=»XinhaEditingPostion»></span>