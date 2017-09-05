Новый позор в Санкт-Петербурге: с нас возьмут еще 400 миллионов

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко высказывает свое отношение к скандалу, который нам с вами обойдется в кругленькую сумму.

Признайтесь: вас ведь новости о том, что стадионы и их строительство становятся все дороже, уже не трогают, не возмущают? Правильно. Потому что уже пройдена некая точка, когда это еще кого-то волнует. Это как суд, который решения о продлении ареста принимает раз в два месяца, и на каждое заседание ходит все меньше и меньше сочувствующих и переживающих, пока о деле – уже к решающим заседаниям – не забудут вовсе.

Но ведь если что-то (так и хочется почему-то написать «что-то ненужное», но не буду) стоит астрономически дорого, то разве это повод махнуть рукой на то, что оно продолжает постоянно дорожать?

«Зенит Арена» (извините, буду называть это так, по названию команды, которая там играет) не только побила все рекорды по затратам на строительство (включая бессмысленное в своей многократности перепроектирование), но и продолжает все больше становиться позорным памятником современной эпохе. Ради абсолютно благого – не спорю! – дела, ради суперсовременного стадиона можно пожертвовать многим, но не абсурдными тратами.

Скандал с медиацентром, уверен, станет не последней каплей. Однако даже бакланы, отгрызающие по кусочку от питерской крыши, меркнут по сравнению с ним. Даже, находясь в параноидальных сетях теории заговора, подумаешь шальное: а не придумал ли кто историю с медиацентром, чтобы от бакланов нас отвлечь?

В чем суть дела? В 2014 году была утверждена концепция выкатного поля. Дело серьезное и дорогое – утверждалось на уровне правительства Санкт-Петербурга. В прошлом году подрядчик объявил, что поле готово. Тесты оно не прошло. Историю о том, как оно пружинило, читали все. В итоге решили не вкатывать и выкатывать – оставили на месте. И на освободившемся месте (там, где находится поле, когда оно находится вне пределов чаши стадиона) построили к Кубку конфедераций дорогущий медиацентр.

А вот теперь самое интересное: решили, что раз поле выкатное, то надо его все-таки вкатывать и выкатывать. А этому мешает роскошный медиацентр. В итоге принимается решение: новехонькое, с иголочки, сооружение снести! А построить для чемпионата мира на новом месте. Бюджет составит 400 миллионов рублей. Сущий пустяк по сравнению с почти что-то 50 миллиардами рублей, уже потраченными на стадион.

Спасибо, россияне, за вашу щедрость!