«В сборной России только два игрока приносят очки, это проблема»
Известный баскетбольный агент Максим Шарифьянов подвел промежуточные итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017.
«Сборной России пока не хватает стабильности»
– Стабильности
в игре нашей сборной пока нет, Мы тяжело играли с серьезными соперниками – Турцией и Сербией. Да и с Бельгией, хотя она считается аутсайдером, играли так же тяжело.
Нынешняя сборная России легко и расслаблено ни с одним соперником играть не
может. Мы не набрали тот ход, чтобы кого-то обыгрывать на классе. Мы сможем
побеждать через серьезную работу в защите, чтобы ограничивать соперника в
нападении. Во всех трех выигранных матчах мы набирали в районе 75 очков. У нас
не было искрометного активного баскетбола в атаке. Мы побеждали только через
работу.
Вчера
во время второй половины матча с латышами у нас эта работа просто развалилась.
В середине третьей – начале четвертой четверти у нас не очень получалось, а к
середине четвертого периода команда просто развалилась на куски.
«У нас нет третьего полноценного игрока в нападении»
– С
одной стороны это не катастрофа, но с другой – теперь мы не являемся хозяевами
своей дальнейшей судьбы. Теперь мы зависим от того, как Турция сыграет с
Латвией. От исхода этого матча зависит – первыми мы окажемся в группе или
третьими? Если будем на третьем месте, то в первом же раунде плей-офф получим
очень серьезного соперника – сборную Хорватии. Турки в случае поражения от
латышей, откатятся на четвертое место, и попадут в плей-офф сразу на Испанию.
Думаю, хозяев такая перспектива не прельщает. Поэтому у Турции немного выше
шансы на победу в этой игре. А, соответственно, выше наши шансы на первое место
в группе.
Думаю,
до конца турнира нам не приходится рассчитывать на то, что наша сборная хотя бы
в каком-то матче будет выше классом, чем соперники. Каждый матч для наших ребят
будет не на жизнь, а на смерть. Потому что у нас есть несколько больших
проблем. В нападении мы с большим трудом находим третью опцию. Швед и Мозгов
при любом сопернике, так или иначе, свою очковую норму команде приносят. А вот
с третьим игроком, который стабильно приносил бы очки в копилку, у нас пока
проблемы. Иногда очки приносит Хвостов, иногда Курбанов. В этом
одна из главных наших проблем.
Конечно,
очень не хватает Сергея Карасева – то есть креативного игрока в
нападении. Швед сам может создать себе момент. Если же Мозгова, а он человек
зависимый, мы кормим мячами, он стабильно набирает хорошую очковую норму. Но
третьей полноценной опции в атаке у нас нет. Мы не добираем в нападении от
опытных ребят – Курбанова, Воронцевича и Фридзона. Почему? Мне
трудно сказать.
В
защите все выходящие на площадку борются с полной отдачей, сложно кому-то
предъявлять претензии. За исключением матча с Латвией. Мы смогли своей защитой перебороть
Турцию и Сербию, команды очень вязкие, которые играют от защиты. А вот с
Латвией, командой, которая от защиты не играет, а предпочитает быстрый
баскетбол с большим количеством бросков, мы набрали всего 69 очков.