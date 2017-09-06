«В сборной России только два игрока приносят очки, это проблема»

Алексей Швед (слева) и Тимофей Мозгов (справа) принимают поздравления с победой над Сербией от президента РФБ Андрея Кириленко. Фото: FIBA

Известный баскетбольный агент Максим Шарифьянов подвел промежуточные итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017.

«Сборной России пока не хватает стабильности»

– Стабильности в игре нашей сборной пока нет, Мы тяжело играли с серьезными соперниками – Турцией и Сербией. Да и с Бельгией, хотя она считается аутсайдером, играли так же тяжело. Нынешняя сборная России легко и расслаблено ни с одним соперником играть не может. Мы не набрали тот ход, чтобы кого-то обыгрывать на классе. Мы сможем побеждать через серьезную работу в защите, чтобы ограничивать соперника в нападении. Во всех трех выигранных матчах мы набирали в районе 75 очков. У нас не было искрометного активного баскетбола в атаке. Мы побеждали только через работу.

Вчера во время второй половины матча с латышами у нас эта работа просто развалилась. В середине третьей – начале четвертой четверти у нас не очень получалось, а к середине четвертого периода команда просто развалилась на куски.

«У нас нет третьего полноценного игрока в нападении»

– С одной стороны это не катастрофа, но с другой – теперь мы не являемся хозяевами своей дальнейшей судьбы. Теперь мы зависим от того, как Турция сыграет с Латвией. От исхода этого матча зависит – первыми мы окажемся в группе или третьими? Если будем на третьем месте, то в первом же раунде плей-офф получим очень серьезного соперника – сборную Хорватии. Турки в случае поражения от латышей, откатятся на четвертое место, и попадут в плей-офф сразу на Испанию. Думаю, хозяев такая перспектива не прельщает. Поэтому у Турции немного выше шансы на победу в этой игре. А, соответственно, выше наши шансы на первое место в группе.

Думаю, до конца турнира нам не приходится рассчитывать на то, что наша сборная хотя бы в каком-то матче будет выше классом, чем соперники. Каждый матч для наших ребят будет не на жизнь, а на смерть. Потому что у нас есть несколько больших проблем. В нападении мы с большим трудом находим третью опцию. Швед и Мозгов при любом сопернике, так или иначе, свою очковую норму команде приносят. А вот с третьим игроком, который стабильно приносил бы очки в копилку, у нас пока проблемы. Иногда очки приносит Хвостов, иногда Курбанов. В этом одна из главных наших проблем.

Конечно, очень не хватает Сергея Карасева – то есть креативного игрока в нападении. Швед сам может создать себе момент. Если же Мозгова, а он человек зависимый, мы кормим мячами, он стабильно набирает хорошую очковую норму. Но третьей полноценной опции в атаке у нас нет. Мы не добираем в нападении от опытных ребят – Курбанова, Воронцевича и Фридзона. Почему? Мне трудно сказать.

В защите все выходящие на площадку борются с полной отдачей, сложно кому-то предъявлять претензии. За исключением матча с Латвией. Мы смогли своей защитой перебороть Турцию и Сербию, команды очень вязкие, которые играют от защиты. А вот с Латвией, командой, которая от защиты не играет, а предпочитает быстрый баскетбол с большим количеством бросков, мы набрали всего 69 очков.