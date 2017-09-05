«Эвертон» закупился на «четверочку»

Пока команды находятся на перерыве, самое время провести краткий анализ покупок топ-6 коллективов АПЛ этим летом. На очереди – «Эвертон».

Гильфи Тор Сигурдссон, нападающий, 45 млн фунтов

Отличное приобретение «ирисок». На смену ушедшим Лукаку, Делофэу и Клеверли нужен был игрок, способный «залатать» образовавшуюся «дыру» в атаке. 9 голов и 13 передач – прекрасный показатель! Особенно если учесть, что исландец играл за «Суонси» – команду, которая заняла 15-е место. 3 удара и 2,1 ключевых передачи в среднем за игру показывают, что даже в не самой сильной команде этот игрок способен создавать и придумывать.

Уэйн Руни, нападающий, свободный агент

Он вернулся! Поначалу казалось, что пиара в этом трансфере больше, чем возможного профита. Но уже с предсезонных матчей Уэйн показал, что вернулся, чтобы приносить реальную пользу команде. Два гола в первых трех матчах и скептики замолчали. Англичанин демонстрирует очень задорную игру по всему фронту атаки: как в подыгрыше, так и на острие. Определенно, этот переход пойдет явно в «+» команде.

Майкл Кин, защитник, 30 млн фунтов

«Эвертону» явно нужен был центральный защитник. В прошлом сезоне оборона команды держалась на опорных полузащитниках. Барри ушел, Маккарти травмирован, поэтому покупка была необходима. В итоге выбор пал на прекрасно проявившего себя игрока «Бернли» Майкла Кина. Сравнение Джона Стоунза (бывший центральный защитник «ирисок», перешедший в прошлом сезоне в «Манчестер Сити») и Кина, игрока на тот момент «Бернли». По-моему, красноречиво. Да и современных реалиях, заплаченные 30 миллионов не кажутся такой большой суммой.

Джордан Пикфорд, вратарь, 30 млн фунтов

После ухода Тима Ховарда, вратарская позиция также была под большим вопросом. Молодой вратарь и кандидат на место основного кипера сборной, перешедший из «Сандерленда», призван решить эту проблему. По первым матчам можно сказать смело, что приобретение – прямо «в яблочко». Три пропущенных мяча в пяти официальных играх, причем два из них – только в последнем туре от «Челси». С интересом будем наблюдать за прогрессом таланта.

Дэви Классен, полузащитник, 23.6 млн фунтов

И как же без воспитанника «Аякса»? 14+9 в прошлом сезоне. Да, неплохо, но и чемпионат не самый сильный, и команда – один из лидеров, так что показатели не ахти какие. Скорее взят для ротации на перспективу.

Сандро Рамирес, нападающий, 5.3 млн фунтов

Яркий пример переоценки выпускников голландских футбольных школ. Нет, он испанец и играл в прошлом сезоне за «Малагу», но показав то же самое, что и Классен (14+3), обошелся «ирискам» почти в пять раз дешевле! Будет очень интересно понаблюдать за «битвой» между ним и голландцем, и кто все же будет играть в основе.

Куко Мартина, защитник, свободный агент

27-летний капитан сборной Кюрасао провел за два сезона всего 24 игры в «Саутгемптоне». Прошлый чемпионат защитнику не задался – 6 игр. Куман прекрасно знаком с игроком, именно он пригласил игрока два года назад в стан «святых». Вот как прокомментировал главный тренер «Эвертона» этот переход:

– Куко Мартина — опытный игрок, который может действовать на различных позициях в обороне, что важно. Также важно, чтобы мы обладали сильным составом и конкуренцией на позициях, учитывая то количество матчей, которое нам предстоит в новом сезоне. Я приглашал этого игрока в «Саутгемптон», поэтому я знаю, что он может нам дать, и почему я пригласил его в «Эвертон». Этот игрок усилит наш состав и сможет играть на различных позициях, когда потребуется.

Генри Оньекуру, нападающий, 7 млн фунтов

Нападающий за два года выступлений в Бельгии наколотил 30 мячей в 60 матчах. Результат более чем неплохой, особенно с учетом того, что играл он отнюдь не за самый грозный «Эйпен».

20-летний игрок предпочел «Эвертон» «Арсеналу» и «Вест Хэму». Сезон-2017/18 форвард проведет в «Андерлехте» на правах аренды и поиграет в Лиге чемпионов.

В целом, стоит признать, что трансферную кампанию «Эвертон» провел на 4 балла из 5. Единственное, хотелось увидеть равноценную замену Ромелу Лукаку, но клуб предпочел укрепить защиту и среднюю линию, купив пару молодых футболистов в нападение и бесплатно получив Уэйна Руни.