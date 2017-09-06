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Эта сборная России шокировала Мутко. А потом стала лидером

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молодежная сборная России вышла на первое место в отборочной группе. Все благодаря крупной победе над Гибралтаром.

Сборная России разочаровала в первом туре отбора: сыграла вничью 0:0 с Арменией, хотя владела диким преимуществом и четыре раза стучала в штанги-перекладины. Даже Виталий Мутко, который обычно поддерживает национальные команды любого возраста в любом виде спорта, сказал, что красивой в матче была только форма команды и что он в шоке от такой игры. На самом деле та потеря очков больше многих других подходила под описание «не повезло».

Матч с Арменией было уныло смотреть и наверняка так же уныло играть, потому что его провели при тысяче с небольшим зрителей на большой «РЖД Арене». Гибралтар пригласили в Тулу, местные организаторы раздали больше 16 тысяч бесплатных билетов. Официальная статистика говорит, что использовали их по назначению примерно в половине случаев: на матче было 8 260 зрителей. Устроили даже перфоманс на центральном секторе.

Фото: РФС

В основе сборной России было несколько топовых для такого возраста имен: вратарь Антон Митрюшкин из чемпионата Швейцарии, периодически играющие в премьер-лиге Александр Зуев из «Ростова», Иван Обляков из «Уфы» и Георгий Мелкадзе из «Тосно», Аяз Гулиев из «Анжи» плюс краснодарский капитан Илья Жигулев.

Капитан молодежной сборной России Илья Жигулев из «Краснодара»
Капитан молодежной сборной России Илья Жигулев из «Краснодара»Фото: РФС

Результат сделали как раз игроки премьер-лиги: Зуев отличился в конце первого тайма, Гулиев забил в середине второго. В игровом преимуществе сборной России не было никаких сомнений: 29:3 по ударам, 10:1 по попаданиям в створ.

Александр Зуев из «Ростова» забил победный мяч
Александр Зуев из «Ростова» забил победный мячФото: РФС

В середине второго тайма на замену вышли игроки, которым скоро выступать в Лиге чемпионов: спартаковец Зелимхан Бакаев и армеец Федор Чалов. Как раз форвард ЦСКА, он почти наверняка в еврокубке будет играть часто, смог забить и в этом международном матче. Он сделал счет таким же, с каким взрослая сборная России победила «Динамо»: 3:0.

Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал счет 3:0
Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал счет 3:0Фото: РФС

Новый главный тренер сборной России Евгений Бушманов после игры сдержанно порадовался: поблагодарил тульских болельщиков, команду за гол в первом тайме и отметил, что критика Виталия Мутко не повлияла на подготовку команды к игре с Гибралтаром.

Главный тренер молодежной сборной Евгений Бушманов
Главный тренер молодежной сборной Евгений БушмановФото: РФС

После мощной победы над Гибралтаром сборная России лидирует в группе: потому что главные соперники Австрия и Сербия сыграли только по одному матчу, они просто не могли набрать больше трех очков. У сборной России четыре в двух играх. В октябре россиянам играть как раз с ними: 6 октября дома с Австрией, 10 октября в гостях против Сербии.

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