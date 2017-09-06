Евгений Ловчев: «Зенит» – чемпион, «Спартак» – в четверке

6 августа. «Зенит» – «Спартак». Далер Кузяев (№14) делает счет 4:0. В итоге питерцы победят – 5:1. Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отвечает на пять злободневных вопросов, которые ставит российский футбол.

1. Станет ли сборная лучше при Черчесове, или дело не только и не столько в нем?

Все относительно. Если сравнивать с предыдущей сборной – да, станет лучше. На ЧМ в Бразилии и на Евро-2016 мы выглядели совсем невзрачно. Перефразируем: будет ли сборная при Черчесове прогрессировать? Да, будет. Прогресс виден невооруженным взглядом. Когда Станислав Саламович только начинал работать с командой, смотреть было не на что. Но против Чили и в матчах Кубка конфедераций с Португалией и Мексикой мы выдали по одному очень приличному тайму. Во встрече с мексиканцами в первой половине забили, были еще моменты – в частности, выбегал один на ворота Ерохин. Сделали бы 2:0 – вышли бы из группы.

Черчесов экспериментировал – сначала использовал тактику с четырьмя защитниками, потом с пятью. И сейчас тренер продолжает просмотр, дает шанс молодым, хотя, думаю, играть на ЧМ будут те же, кто на Кубке конфедераций. Да, сборная растет, но вырастет ли до каких-то первых мест? Нет. По-настоящему классных игроков у Черчесова нет. Вот приехал в Россию Манчини и сразу разобрался в Дзюбе. Последнего сейчас бесполезно вызывать в сборную – у него нет практики.

Правда, забивает Кокорин. Вот и приходится Черчесову маневрировать: этот играет в основе – беру, этот не играет – не беру. Нет у сборной костяка. Нет преемственности. Футболистов меняют пачками. Был уже подобный опыт – в 1972 году, перед Олимпиадой, когда попытались влить в сборную сразу четырех игроков «Зари», ставшей чемпионом СССР. Опыт не удался, этих ребят больше не вызывали.

Но вот вопрос: есть ли тренер, при котором команда играла бы лучше, чем нынешняя? Есть. Это Бердыев. Он использовал бы костяк из тех, с кем работал в клубах: Ерохин, Полоз, Бухаров, Гранат, Кудряшов, Новосельцев… Сборная, скорее всего, выглядела бы более складно.

2. «Зенит» – чемпион?

Да, чемпион. И дело не в отрыве по очкам. Все тренеры, приезжавшие в Россию, говорили: у вас играют в медленный футбол. Но футбол не становился более быстрым. И вот приехал Манчини и начал действительно ставить скоростную современную игру. Ярче всего это видно по Кокорину, который раньше деградировал. А тут его заставили действовать быстрее, острее, и Александр стал сразу забивать, напомнил себя молодого. Дзюба потому и на лавке, что тормозит. Ведь какие его лучшие матчи были в «Зените»? Когда Халк или Жулиано брали инициативу на себя, а он в центре штрафной стоял, ждал, добивал. Теперь вся команда играет быстрее. Она уже не катает мяч поперек поля, чтобы не дать возможность сопернику выстроиться всем составом перед воротами. Изменилась даже позиционная атака, мячи начали по штрафной летать: то с левой Кришито туда «наваливает», то с правой Смольников. Да, «Зенит» может и не выиграть какой-то матч, но это издержки производства, ведь команда совсем новая.

Изменилась кадровая политика. Видимо, Манчини сказали, что прежний опыт не пройдет – когда приобретали звезд за огромные деньги, а потом не могли сплавить, чтобы окупить затраты. Решение пришло такое: будем покупать молодых перспективных ребят, вырастим их, а потом продадим с наваром. Полагаю, питерцы дальше станут только прибавлять.

3. На каком месте завершит сезон «Спартак»?

Думаю, команда все равно будет в четверке. Почему? С главными соперниками – «Локомотивом», ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом» – уже сыграли. Дальше пойдут команды послабее, и красно-белые начнут набирать очки.

Я еще в прошлом сезоне говорил, что Каррера коллективную игру по большому счету не построил. Все голы – плод индивидуальных действий. Промес, Зе Луиш – каждый сам по себе. Вот потрясающий момент в матче с «Арсеналом»: выбежали втроем с центра поля на одного вратаря, Зе Луиш сделал неудачную передачу, защитник успел вернуться, перехватил мяч. Но для меня ясно: все трое не знали, что им делать! Если бы подобное случилось при Бескове, тот сто раз показал бы на мониторе, кто куда должен бежать, куда пасовать, потом все это отрабатывалось бы на тренировке. Это и есть обучение коллективному футболу, который сейчас в «Спартаке» отсутствует.

И еще момент. В прошлом сезоне уж больно фартило «Спартаку». Но если сегодня тебе везет, то завтра обязательно повезет сопернику. Это закон. Удача и неудача распределяются 50 на 50. И вот теперь мячи не летят в ворота – в Хабаровске ведь уйма моментов была! Или летят в твои ворота – во встрече с «Динамо» пропустили на последних секундах. И Спартак» растерялся. При этом руководители и тренер ведут себя странно – через прессу начали разборки между собой. Плохой симптом.

4. Кто займет три первых места в РФПЛ и будет играть в Лиге чемпионов?

«Зенит» – первый, тут все ясно. А дальше, наверное, так: ЦСКА, «Спартак». Но есть еще «Локомотив»! Очень рад за Семина, команда сейчас такая, как он сам, с характером. Слышал, на совете директоров кто-то из руководителей сказал: нам нужно идти тем путем, что «Спартак» в 1996-м, когда полностью сменился состав, появились юные Титов, Ширко. И «Локо» сейчас задействует все больше своих молодых пацанов. Еще Чорлука и Ари должны вернуться… Но все-таки, наверное, выше четвертого места железнодорожникам не подняться. Кстати, в 1969 году «Спартак» стал чемпионом, а на следующий год взял бронзу.

5. Продаст ли Гинер ЦСКА уже в этом сезоне?

Думаю, нет. ЦСКА хоть и построил стадион, никому не нужен. Наш футбол – убыточное предприятие. Мы развратили его. Долгие годы стоя около Кремля с протянутой рукой, клубы так и не научились зарабатывать. Уверен, Гинер уже наелся этим, рад бы продать ЦСКА, но кто ж купит? Рыболовлевы, Абрамовичи приобретают команды не в России, а за границей.