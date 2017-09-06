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«Спартак» прогнулся под «Зенит», а Роша показал фанатам средний палец (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Педро Роша
Педро РошаФото: Instagram

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» помогает «Зениту» победить себя

Главная футбольная новость прошедшего дня в России – перенос нескольких матчей чемпионата в связи с играми клубов в еврокубках. РФПЛ все-таки удовлетворил просьбу «Спартака» и передвинул матч красно-белых с «Тосно» на один день вперед, чтобы дать чемпионам отдохнуть после вояжа в Марибор в Лиге чемпионов. Подвинули и еще одну игру команды Массимо Карреры, но уже не по их просьбе, а по требованию соперника – игра «Спартака» с «Зенитом» в Москве пройдет не в воскресенье, а в понедельник.

Оба переноса уже стали скандальными. Первый матч, который должен проходить в Питере, накладывается на встречу «Зенита» с «Уфой», которая тоже будет проходить в городе на Неве. Сталкивать враждующих фанатов в один день – просто опасно. Теперь «Зенит» вынужден уговаривать и лигу и «Уфу» перенести встречу на другую дату. Почему сине-бело-голубые вообще должны об этом заботиться?

В Петербурге будет опасно из-за «Спартака». Как так получилось?

А вот почему! Вместе со встречей «Спартака» и «Тосно» было объявлено о переносе другого матча красно-белых – их очной встречи с «Зенитом». Этот перенос состоялся уже по просьбе действующих лидеров чемпионата России. При этом «Спартак» мог отказать в переносе на правах более важного игрока, участника Лиги чемпионов. Но народная команда не стала вставлять палки в колеса. Все выглядит, как взаимовыгодный обмен переносами. Правда, этого не поняли собственные болельщики «Спартака». Во-первых, почему это их клуб помогает сопернику в их очном матче, когда мог осложнить ему жизнь? Во-вторых, ехать на стадион в воскресенье куда приятнее, чем отпрашиваться у начальства в будний день. Для иногородних это вообще – большая проблема.

Аттракцион невиданной щедрости. Зачем «Спартак» помогает «Зениту» победить себя?

К нам приехал бразильский Дед Мороз

Есть в «Спартаке» и хорошие новости – наконец-то в клуб приехало единственное приобретение на трансферном рынке – бразильский форвард Педро Роша. В какой-то момент болельщики даже подумали, что бразилец потерялся где-то по пути. Нет, все в порядке. Просто дорога заняла 40 часов и две пересадки – полмира пришлось пролететь.

Педро Роша: Убедился, что «Спартак» – лучший российский клуб

Зато Роша попал, как говорится, с корабля на бал. Бразилец не стал высыпаться и тут же отправился в музей своего любимого российского клуба, за который, как это принято у любого новичка красно-белой команды, он болел чуть ли не с детства. К этому моменту мы уже успели поближе познакомиться с игроком, его супругой, двумя бульдогами, интересами, увлечениями и переживаниями. Оказалось, в «Спартак» приехал настоящий бразильский Дед Мороз.

Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов

В одном из видео, опубликованном в социальных сетях новобранца «Спартака», мелькает фотография, на которой он показывает своим поклонникам средний палец. Тогда Роча еще играл в Бразилии и думать не думал о «Спартаке».


Ничего серьезного – просто шутка, как в случае с Деле Алли, которого уже заставили объясняться за свои действия на поле в матче сборной Англии.

Культура так и прет! Деле Алли показал средний палец (видео)



Три сборные

Пауза в чемпионате России на матчи сборной Росси дала нам возможность подвести итоги летней стадии чемпионата страны. «Советский спорт» собрал символическую сборную первых восьми туров. Есть в ней и пара неожиданных персонажей, включая 37-летнего игрока. Седина, как говорится, в бороду!

Кокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛ

От символической сборной – ко вполне реальной. Наш главный редактор Николай Яременко с актером и футбольным экспертом Сергеем Данилевичем нашли заговор в игре сборной России против московского «Динамо» и прошлись по Павлу Погребняку, которого корни не отпустили из России в Австралию, где футболисту обещали и деньги и игровую практику.

Погребняк и другая растительность. «Теория заговора» с итогами матча сборной


Пока главная сборная разминается «на кошечках», молодежка проводит вполне официальные матчи. Наконец-то молодые футболисты порадовали. Пока, правда, лишь в игре с Гибралтаром. Надеемся более громкие победы еще впереди.

Эта сборная России шокировала Мутко. А потом стала лидером

Минус один клуб в Москве?

Главный скандал вторника – весть о скоропостижной кончине проекта под названием «Арарат» Москва. Но и здесь не все так ясно.

Сначала главный тренер команды Александр Григорян сообщает, что в пятницу клуб проведет свой последний матч в истории. Потом оказывается, что весть о расформировании клуба – не больше, чем слух. В ПФЛ подтверждают, что никакого заявления о снятии «Арарата» с чемпионата лига не получала.

Однако это не мешает агенту Марата Измайлова уже подыскивать футболисту новый клуб. Ожидается, что все контракты с футболистами будут расторгнуты, и они смогут перейти в другие команды на правах свободных агентов, пока это еще возможно сделать. На свободном рынке окажутся сразу несколько футболистов, способных усилить даже некоторые клубы РФПЛ.    

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