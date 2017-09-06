«Спартак» прогнулся под «Зенит», а Роша показал фанатам средний палец (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
«Спартак» помогает «Зениту» победить себя
Главная футбольная новость прошедшего дня в России – перенос
нескольких матчей чемпионата в связи с играми клубов в еврокубках. РФПЛ
все-таки удовлетворил просьбу «Спартака» и передвинул матч красно-белых с «Тосно»
на один день вперед, чтобы дать чемпионам отдохнуть после вояжа в Марибор в
Лиге чемпионов. Подвинули и еще одну игру команды Массимо Карреры, но уже не по
их просьбе, а по требованию соперника – игра «Спартака» с «Зенитом» в Москве
пройдет не в воскресенье, а в понедельник.
Оба переноса уже стали скандальными. Первый матч, который
должен проходить в Питере, накладывается на встречу «Зенита» с «Уфой», которая
тоже будет проходить в городе на Неве. Сталкивать враждующих фанатов в один
день – просто опасно. Теперь «Зенит» вынужден уговаривать и лигу и «Уфу»
перенести встречу на другую дату. Почему сине-бело-голубые вообще должны об
этом заботиться?
В Петербурге будет опасно из-за «Спартака». Как так получилось?
А вот почему! Вместе со встречей «Спартака» и «Тосно» было
объявлено о переносе другого матча красно-белых – их очной встречи с «Зенитом».
Этот перенос состоялся уже по просьбе действующих лидеров чемпионата России.
При этом «Спартак» мог отказать в переносе на правах более важного игрока,
участника Лиги чемпионов. Но народная команда не стала вставлять палки в
колеса. Все выглядит, как взаимовыгодный обмен переносами. Правда, этого не
поняли собственные болельщики «Спартака». Во-первых, почему это их клуб
помогает сопернику в их очном матче, когда мог осложнить ему жизнь? Во-вторых,
ехать на стадион в воскресенье куда приятнее, чем отпрашиваться у начальства в
будний день. Для иногородних это вообще – большая проблема.
Аттракцион невиданной щедрости. Зачем «Спартак» помогает «Зениту» победить себя?
К нам приехал бразильский Дед Мороз
Есть в «Спартаке» и хорошие новости – наконец-то в клуб
приехало единственное приобретение на трансферном рынке – бразильский форвард
Педро Роша. В какой-то момент болельщики даже подумали, что бразилец потерялся
где-то по пути. Нет, все в порядке. Просто дорога заняла 40 часов и две
пересадки – полмира пришлось пролететь.
Педро Роша: Убедился, что «Спартак» – лучший российский клуб
Зато Роша попал, как говорится, с корабля на бал. Бразилец
не стал высыпаться и тут же отправился в музей своего любимого российского
клуба, за который, как это принято у любого новичка красно-белой команды, он
болел чуть ли не с детства. К этому моменту мы уже успели поближе познакомиться
с игроком, его супругой, двумя бульдогами, интересами, увлечениями и
переживаниями. Оказалось, в «Спартак» приехал настоящий бразильский Дед Мороз.
Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов
В одном из видео, опубликованном в социальных сетях
новобранца «Спартака», мелькает фотография, на которой он показывает своим
поклонникам средний палец. Тогда Роча еще играл в Бразилии и думать не думал о «Спартаке».
Obrigado Senhor por mais esse ano de vida, pelos momentos tristes e principalmente pelos felizes, por poder realizar alguns de muitos dos meus sonhos, pela minha família, meu trabalho, e pelo seu amor imenso para conosco. Que nesse novo ano as coisa melhore ainda mais para todos. #OBRIGADOPORTUDO #FELIZANONOVO #VAMOSFESTEJAR
Ничего серьезного – просто шутка, как в случае с Деле Алли, которого уже заставили объясняться за свои действия на поле в матче сборной Англии.
Культура так и прет! Деле Алли показал средний палец (видео)
Три сборные
Пауза в чемпионате России на матчи сборной Росси дала нам
возможность подвести итоги летней стадии чемпионата страны. «Советский спорт»
собрал символическую сборную первых восьми туров. Есть в ней и пара неожиданных
персонажей, включая 37-летнего игрока. Седина, как говорится, в бороду!
Кокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛ
От символической сборной – ко вполне реальной. Наш главный
редактор Николай Яременко с актером и футбольным экспертом Сергеем Данилевичем
нашли заговор в игре сборной России против московского «Динамо» и прошлись по
Павлу Погребняку, которого корни не отпустили из России в Австралию, где
футболисту обещали и деньги и игровую практику.
Погребняк и другая растительность. «Теория заговора» с итогами матча сборной
Пока главная сборная разминается «на кошечках», молодежка
проводит вполне официальные матчи. Наконец-то молодые футболисты порадовали.
Пока, правда, лишь в игре с Гибралтаром. Надеемся более громкие победы еще
впереди.
Эта сборная России шокировала Мутко. А потом стала лидером
Минус один клуб в Москве?
Главный скандал вторника – весть о скоропостижной кончине
проекта под названием «Арарат» Москва. Но и здесь не все так ясно.
Сначала главный тренер команды Александр Григорян сообщает,
что в пятницу клуб проведет свой последний матч в истории. Потом оказывается, что весть о расформировании клуба – не больше, чем слух. В
ПФЛ подтверждают, что никакого заявления о снятии «Арарата» с чемпионата лига
не получала.
Однако
это не мешает агенту Марата Измайлова уже подыскивать футболисту новый клуб. Ожидается, что все контракты с футболистами будут расторгнуты, и они смогут перейти
в другие команды на правах свободных агентов, пока это еще возможно сделать. На
свободном рынке окажутся сразу несколько футболистов, способных усилить даже
некоторые клубы РФПЛ.