«Хотим выиграть Лигу чемпионов». Мата рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Сток Сити».

Хавбек «красных дьяволов», который в 2012 году выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов, оценил шансы своей нынешней команды на победу европейском турнире.

«Мы верим в свои силы. У нас есть все, чтобы выиграть АПЛ и побороться за трофей Лиги чемпионов. В прошлом сезоне нам не удалось завоевать титул, поскольку мы сыграли несколько провальных матчей. Но все изменилось.

Во-первых, это будет второй год для Жозе Моуринью в качестве главного тренера «Юнайтед». Во-вторых, новички полностью адаптировались. Мы намного лучше понимаем друг друга.

Что касается матча против «Сток Сити», то с этой командой всегда непросто играть. Особенно в гостях. Но мы постараемся продолжить победную серию. Нам нужен хороший толчок.

Все игроки довольны стартом. Однако, это только начало, поэтому не стоит витать в облаках. Мы играем уверенно, но это всего лишь три матча и 9 очков. Впереди еще больше», – заявил испанец.

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В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» 14 раз расходился миром в чемпионате страны. Многие игроки, а также Жозе Моуринью, уверяли, что команде не везет. Мата поддерживает эту точку зрения и считает, что без этого «МЮ» не выиграет Лигу чемпионов.

«Думаю, у нас отличная команда, но мы имеем дело с футболом. Здесь глупо гадать. Да, у нас есть несколько сильных игроков. Да, наши новички влились в коллектив. Да, мы очень хотим выиграть Лигу чемпионов, но в этом турнире сумасшедшая конкуренция. Победить здесь очень тяжело.

На мой взгляд, вам должна улыбнуться удача. Можно быть сильным, но как быть, если тебе постоянно не везет?», – заявил полузащитник, чьи слова приводит ESPN FC.

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