Грустный матч великого ЦСКА – 2350 зрителей. Вот как собрать людей на трибунах?!

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. МАТЧ ЦСКА

Армейцы разгромили «Югру» со счетом 5:0, но это было грустное зрелище. Вот по каким причинам.

Во-первых, очень слабый соперник, который в первом периоде нанес три броска, во втором – шесть… Уже к 15-й минуте счет стал 3:0, и можно было идти домой. Нет сомнений, что именно «Югра» попадет в число трех команд, которые будут убраны из КХЛ в следующем сезоне. Нет ни одного аргумента в пользу того, чтобы оставить «Югру», включая спортивный результат – сейчас это третья с конца команда на Востоке.

Во-вторых, моя личная грусть – Кирилл Капризов остался в запасе. Он ведь играет у меня в команде фэнтази. И я понимаю, что теперь игроков ЦСКА брать в виртуальный состав вообще не нужно. Любой может попасть под ротацию, остаться в запасе, не принести тебе очки. Вот как 20-летний здоровый парень может не играть только потому, что есть ротация, и форварды в клубе меняются по кругу? Это при том, что в регулярке всего 56 матчей, а не 82 как в НХЛ. Также понятно, что игрок ЦСКА не выиграет гонку бомбардиров или снайперов.

А поставьте себя на место зрителей. Человек специально пришел на ЦСКА, чтобы посмотреть на вундеркинда Капризова. Но в составе его не увидел. Будет ли такой болельщик чувствовать себя обманутым?

В-третьих, посещаемость. Только 2350 зрителей на «Югре». И я уже понимаю, что дело не только в билетах, потому что цены на такой матч были сниженными – где-то 600 рублей.

А что было год назад? В ноябре 2016-го на матч с «Югрой» собралось 2700 болельщиков. Напрашивается вывод, что армейским фанатам в принципе не интересен такой соперник. Выгнать Ханты-Мансийск, и проблема решится сама собой?

Но это неправильный ответ. Потому что есть пример СКА, который 23 сентября 2016 года на домашний матч с «Югрой» собрал 11 020 зрителей. Так что великому ЦСКА нужно присмотреться к себе и подумать, почему болельщики не хотят к ним идти. Вот главная проблема армейцев в этом сезоне, а не то, какое место они займут в регулярном чемпионате. Вот даже главный тренер ЦСКА Игорь Никитин говорит, что его клуб заслуживает большую посещаемость. И это истинная правда.

&amp;lt;span id=&amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;

2. ХЕТ-ТРИК ДОУСА

Лучший матч дня прошел в Уфе, где «Барыс» расправился с «Салаватом Юлаевым». Причем счет был 3:2 в пользу хозяев за 54 секунды до конца встречи. Но потом взорвались казахстанские канадцы – Найджел Доус, Мартен Сен-Пьер, опять Найджел Доус.

Мы похвалим главного тренера «Барыса» Евгения Корешкова. В прошлом это был великолепный форвард уровня Сергея Мозякина. Теперь это наставник, делающий ставку на остроатакующий зрелищный хоккей. В шести матчах «Барыс» забросил 20 шайб (четвертое место в КХЛ), а лидер тут – «Салават Юлаев» (28). Вот почему игра получилась такой яркой.

А еще восхитимся Доусом. Ведь его привычное звено распалось – Брэндон Боченски завершил карьеру, а Дастин Бойд уехал в московское «Динамо», где особо не феерит (1+2=3 очка в шести матчах). Зато Доус показывает, кто тут – батя в здании. Восемь голов в последних четырех играх! Первое место среди лучших бомбардиров КХЛ.

Сейчас Найджел играет в первом звене «Барыса» с Линденом Веем и Мэттью Фрэттином. А кажется, что Доусу вообще по барабану, с кем выходить. Он и сам по себе очень хорош!

И да – спасибо, что 32-летний канадец заигран за Казахстан. От него не будет проблем на Олимпиаде в Пхенчхане – потому что казахи туда не поедут.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>

3. РЕШЕНИЕ ЯГРА

Все-таки Яромир Ягр – гениальный пиарщик. Постоянно попадает в центр внимания!

Только о 45-летнем чехе начали забывать, как он сделал заявление: «Если не найду себе клуб в НХЛ, то буду выступать за родной «Кладно», и может быть, поеду на Олимпиаду. Или отправлюсь выступать куда-нибудь в Европу – не факт, что это будет КХЛ».

И все сразу забурлили. Увидеть Ягра в Пхенчхане – да, это было бы круто!

А еще я заметил, что Яромир не очень-то рвется в КХЛ. Его агент Петр Свобода вообще сделал заявление, что они не рассматривают эту лигу, но активно ведут переговоры с несколькими клубами НХЛ.

В общем, Ягр умело набивает себе цену, не уходит в тень и будоражит фантазии болельщиков. А главное, что он в следующем сезоне останется в хоккее – хоть тушкой, хоть чучелом.