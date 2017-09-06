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Серж Орье: В «ПСЖ» меня не уважали, мне нужна была новая жизнь

Источник:  The SunКомментарии
Серж Орье
Серж ОрьеФото: Gettyimages.ru

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье рассказал журналистам о причинах перехода в лондонский клуб. Напомним, ивуарийский игрок покинул «ПСЖ» этим летом и перебрался в Англию за 25 млн евро. 

Ранее футболист был наказан за оскорбление экс-наставника парижан Лорана Блана и бывшего форварда французской команды Златана Ибрагимовича. Но на этом его проблемы не закончились.

В 2015 году Орье был обвинен в деле по нападению на офицера полиции и приговорен к двум месяцам ареста. 

«Я хотел начать новую жизнь. В «ПСЖ» меня не уважали. Они занимались другими вопросами. Футбол их не интересовал. Посмотрите на мою статистику. С 2013 года я вхожу в число лучших защитников чемпионата Франции. Я помог команде выиграть девять трофеев.

Сейчас я чувствую, что свободен. Они предложили мне новый трехлетний контракт, но я решил покинуть команду. Не хочу говорить о причинах. Мне просто нужна новая жизнь.

Нет, у меня не было никаких разногласий. Я ладил с игроками, тренерским штабом и руководством. Они ведь предложили мне новый контракт, что подтверждает мои слова. Но я должен был подумать о себе. 

У меня были проблемы с полицией, интерес которой подпитывали СМИ. Прошел год с того момента, как я был наказан за свои слова. Но они начали искать что-то новое. Было очень много суеты, а клуб это устраивало. К счастью, я оказался силен, и не сломался», – цитирует новичка «Тоттенхэма» The Sun.

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