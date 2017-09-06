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Аргентина и Чили близки к провалу, Перу – к России. Интриги отбора на ЧМ-2018

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная Чили Алексиса Санчеса терпит поражение от боливийцев. (фото федерация Чили)
Сборная Чили Алексиса Санчеса терпит поражение от боливийцев. (фото федерация Чили)

Чили терпит поражение от Боливии, Аргентина играет вничью с Венесуэлой, Перу добивает Эквадор – что нужно знать о матчах в Южной Америке.

ШОК ПО-АРГЕНТИНСКИ

Команда Хорхе Сампаоли продолжает удивлять, и пока что удивлять неприятно. Ни Икарди в стартовом составе, ни связка Месси-Дибала, ни модная схема с тремя центральными защитниками, не помогает Аргентине побеждать, а главное, забивать голы.

Сначала сборная сыграла вничью с Уругваем (0:0), затем с последней командой турнирной таблицы Венесуэлой ( 1:1). Оба раза аргентинцы так и не смогли забить – Венесуэла отправила мяч в свои ворота.

«Нет ни игры, ни реакции. Месси страдает. Мы тоже», - написало издание Ole после матча. На данный момент Аргентина располагается на пятом месте, в зоне плей-офф. В оставшихся матчах отбора ей принимать Перу и играть на выезде с Эквадором.

КОШМАР ЧИЛИ

Чилийцы всего за пару месяцев прошли путь от финала Кубка конфедераций до провала в отборе ЧМ-2018. Пока самым черным днем для золотого поколения можно считать поражение от Боливии (0:1).

В Чили говорят о том, что эта сборная близка к закату, что Видаль и Алексис уже не те, что защита с каждым разом все больше паникует и ошибается, а соперники перестают бояться эту красную машину, выстроенную Сампаоли.

Игра с Боливией еще раз показала, как плохи дела у чилийцев. На данный момент команда не попадает даже в плей-офф, а в последнем туре ей предстоит встретиться с Бразилией.

После матча Видаль, злой и расстроенный, заявил, что уходит из сборной. Правда пока непонятно сгоряча он это сказал, или всерьез. «Из-за Кубка конфедераций мы не смогли пройти нормальный предсезонный сбор, поэтому готовы хуже соперников, - оправдал неудачную игру команды полузащитник. – Почему не доиграл матч? Небольшое повреждение. Но ничего, осталось немного, потом я закончу карьеру в сборной».

Алексис Санчес выразил свои эмоции в социальных сетях, написав, как он устал от всего и всех.

А еще именно в этой игре случился конфликт, которого тут точно не ждали. Во время матча запасные и тренеры обеих сборных чуть не подрались, но дело ограничилось оскорбительными жестами.

СЮРПРИЗ ОТ ПЕРУ

Сборная добилась исторического достижения – впервые победила Эквадор (2:1) в выездном матче. А главное, обеспечила себе четвертое место в таблице. Перуанцы заполучили три очка всего за три минуты – именно столько времени прошло между голами Флореса и Уртадо.

Теперь мечта сыграть на чемпионате мира спустя 36 лет, не только жива, но и как никогда реальна. Перуанцы ударно провели сентябрьские отборочные матчи, добыв шесть очков. Отметим, что в игре с Боливией (2:1) поучаствовал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Решающие матчи пройдут в октябре, Перу предстоят встречи с Аргентиной и Колумбией.

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ БРАЗИЛИИ ТИТЕ

Выдающаяся победная серия бразильцев (9 матчей) прервалась на Колумбии (1:1). Впрочем, и тренер и футболисты остались довольны результатом. Тите еще до игры говорил, что Колумбия – самый непростой соперник из всех команд Южной Америки. К тому же бразильцы вышли на матч не в сильнейшем составе. Хотя можно ли говорить о том, что у селесао не основной состав, если Миранду заменяет Тьяго Силва, Каземиро – Фернандиньо, а Габриэла Жезуса – Фирмино?

Перед матчем пресса, да и тренеры команд больше всего опасались, что игроки не сдержат эмоций, будут провоцировать друг друга и конфликт завершится дракой. Главным «героем» таких сцен недавно был Неймар. Но в это раз матч прошел мирно. Неймар заявил, что не заметил провокаций, и к жесткой игре защитников уже привык. Ничья устроила всех. А после матча Неймар и Хамес Родригес шли в обнимку и о чем-то долго говорили.

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