Аргентина и Чили близки к провалу, Перу – к России. Интриги отбора на ЧМ-2018

Чили терпит поражение от Боливии, Аргентина играет вничью с Венесуэлой, Перу добивает Эквадор – что нужно знать о матчах в Южной Америке.

Команда Хорхе Сампаоли продолжает удивлять, и пока что удивлять неприятно. Ни Икарди в стартовом составе, ни связка Месси-Дибала, ни модная схема с тремя центральными защитниками, не помогает Аргентине побеждать, а главное, забивать голы.

Сначала сборная сыграла вничью с Уругваем (0:0), затем с последней командой турнирной таблицы Венесуэлой ( 1:1). Оба раза аргентинцы так и не смогли забить – Венесуэла отправила мяч в свои ворота.

«Нет ни игры, ни реакции. Месси страдает. Мы тоже», - написало издание Ole после матча. На данный момент Аргентина располагается на пятом месте, в зоне плей-офф. В оставшихся матчах отбора ей принимать Перу и играть на выезде с Эквадором.

Чилийцы всего за пару месяцев прошли путь от финала Кубка конфедераций до провала в отборе ЧМ-2018. Пока самым черным днем для золотого поколения можно считать поражение от Боливии (0:1).

В Чили говорят о том, что эта сборная близка к закату, что Видаль и Алексис уже не те, что защита с каждым разом все больше паникует и ошибается, а соперники перестают бояться эту красную машину, выстроенную Сампаоли.

Игра с Боливией еще раз показала, как плохи дела у чилийцев. На данный момент команда не попадает даже в плей-офф, а в последнем туре ей предстоит встретиться с Бразилией.

После матча Видаль, злой и расстроенный, заявил, что уходит из сборной. Правда пока непонятно сгоряча он это сказал, или всерьез. «Из-за Кубка конфедераций мы не смогли пройти нормальный предсезонный сбор, поэтому готовы хуже соперников, - оправдал неудачную игру команды полузащитник. – Почему не доиграл матч? Небольшое повреждение. Но ничего, осталось немного, потом я закончу карьеру в сборной».

Алексис Санчес выразил свои эмоции в социальных сетях, написав, как он устал от всего и всех.

А еще именно в этой игре случился конфликт, которого тут точно не ждали. Во время матча запасные и тренеры обеих сборных чуть не подрались, но дело ограничилось оскорбительными жестами.

Сборная добилась исторического достижения – впервые победила Эквадор (2:1) в выездном матче. А главное, обеспечила себе четвертое место в таблице. Перуанцы заполучили три очка всего за три минуты – именно столько времени прошло между голами Флореса и Уртадо.

Теперь мечта сыграть на чемпионате мира спустя 36 лет, не только жива, но и как никогда реальна. Перуанцы ударно провели сентябрьские отборочные матчи, добыв шесть очков. Отметим, что в игре с Боливией (2:1) поучаствовал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Решающие матчи пройдут в октябре, Перу предстоят встречи с Аргентиной и Колумбией.

Выдающаяся победная серия бразильцев (9 матчей) прервалась на Колумбии (1:1). Впрочем, и тренер и футболисты остались довольны результатом. Тите еще до игры говорил, что Колумбия – самый непростой соперник из всех команд Южной Америки. К тому же бразильцы вышли на матч не в сильнейшем составе. Хотя можно ли говорить о том, что у селесао не основной состав, если Миранду заменяет Тьяго Силва, Каземиро – Фернандиньо, а Габриэла Жезуса – Фирмино?

Перед матчем пресса, да и тренеры команд больше всего опасались, что игроки не сдержат эмоций, будут провоцировать друг друга и конфликт завершится дракой. Главным «героем» таких сцен недавно был Неймар. Но в это раз матч прошел мирно. Неймар заявил, что не заметил провокаций, и к жесткой игре защитников уже привык. Ничья устроила всех. А после матча Неймар и Хамес Родригес шли в обнимку и о чем-то долго говорили.

James Rodriguez and Neymar looking so chill towards the end of the game. As I suspected, Colombia's tension diminished with Chile's defeat. pic.twitter.com/e5zogZaxwe