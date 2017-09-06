Аргентина и Чили близки к провалу, Перу – к России. Интриги отбора на ЧМ-2018
Чили терпит поражение от Боливии, Аргентина играет вничью с Венесуэлой, Перу добивает Эквадор – что нужно знать о матчах в Южной Америке.
ШОК ПО-АРГЕНТИНСКИ
Команда Хорхе Сампаоли продолжает удивлять, и пока что удивлять неприятно. Ни Икарди в стартовом составе, ни связка Месси-Дибала, ни модная схема с тремя центральными защитниками, не помогает Аргентине побеждать, а главное, забивать голы.
Сначала сборная сыграла вничью с Уругваем (0:0), затем с последней командой турнирной таблицы Венесуэлой ( 1:1). Оба раза аргентинцы так и не смогли забить – Венесуэла отправила мяч в свои ворота.
«Нет ни игры, ни реакции. Месси страдает. Мы тоже», - написало издание Ole после матча. На данный момент Аргентина располагается на пятом месте, в зоне плей-офф. В оставшихся матчах отбора ей принимать Перу и играть на выезде с Эквадором.
КОШМАР ЧИЛИ
Чилийцы всего за пару месяцев прошли путь от финала Кубка конфедераций до провала в отборе ЧМ-2018. Пока самым черным днем для золотого поколения можно считать поражение от Боливии (0:1).
В Чили говорят о том, что эта сборная близка к закату, что Видаль и Алексис уже не те, что защита с каждым разом все больше паникует и ошибается, а соперники перестают бояться эту красную машину, выстроенную Сампаоли.
Игра с Боливией еще раз показала, как плохи дела у чилийцев. На данный момент команда не попадает даже в плей-офф, а в последнем туре ей предстоит встретиться с Бразилией.
После матча Видаль, злой и расстроенный, заявил, что уходит из сборной. Правда пока непонятно сгоряча он это сказал, или всерьез. «Из-за Кубка конфедераций мы не смогли пройти нормальный предсезонный сбор, поэтому готовы хуже соперников, - оправдал неудачную игру команды полузащитник. – Почему не доиграл матч? Небольшое повреждение. Но ничего, осталось немного, потом я закончу карьеру в сборной».
Алексис Санчес выразил свои эмоции в социальных сетях, написав, как он устал от всего и всех.
Y LLEGA EL MOMENTO EN EL QUE TE CANSAS . Te cansas que te critiquen con razón y sin razón, te cansas de que te quieran ver derrotado , te cansas de decirte a ti mismo "una vez más me levantare" después de llorar tras una derrota, y te cansas de decirle al mundo y a las personas que están contigo, que todo va bien . Y lo peor, que nunca nadie se da cuenta de cómo eso te hace sentir ... tengo el dorsal 7️⃣ de chile y es una responsabilidad enorme, por eso me da pena que periodistas y gente mala critique sin saber ...
А еще именно в этой игре случился конфликт, которого тут точно не ждали. Во время матча запасные и тренеры обеих сборных чуть не подрались, но дело ограничилось оскорбительными жестами.
#Vivo | ¡Epa! El enojo del jugador boliviano con un rival chileno. No sabemos bien que quiso decir. pic.twitter.com/9d8RFYC5e7— Diario Popular 📰 (@populardiario) 5 сентября 2017 г.
СЮРПРИЗ ОТ ПЕРУ
Сборная добилась исторического достижения – впервые победила Эквадор (2:1) в выездном матче. А главное, обеспечила себе четвертое место в таблице. Перуанцы заполучили три очка всего за три минуты – именно столько времени прошло между голами Флореса и Уртадо.
Теперь мечта сыграть на чемпионате мира спустя 36 лет, не только жива, но и как никогда реальна. Перуанцы ударно провели сентябрьские отборочные матчи, добыв шесть очков. Отметим, что в игре с Боливией (2:1) поучаствовал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
Решающие матчи пройдут в октябре, Перу предстоят встречи с Аргентиной и Колумбией.
ПЕРВАЯ НИЧЬЯ БРАЗИЛИИ ТИТЕ
Выдающаяся победная серия бразильцев (9 матчей) прервалась на Колумбии (1:1). Впрочем, и тренер и футболисты остались довольны результатом. Тите еще до игры говорил, что Колумбия – самый непростой соперник из всех команд Южной Америки. К тому же бразильцы вышли на матч не в сильнейшем составе. Хотя можно ли говорить о том, что у селесао не основной состав, если Миранду заменяет Тьяго Силва, Каземиро – Фернандиньо, а Габриэла Жезуса – Фирмино?
Перед матчем пресса, да и тренеры команд больше всего опасались, что игроки не сдержат эмоций, будут провоцировать друг друга и конфликт завершится дракой. Главным «героем» таких сцен недавно был Неймар. Но в это раз матч прошел мирно. Неймар заявил, что не заметил провокаций, и к жесткой игре защитников уже привык. Ничья устроила всех. А после матча Неймар и Хамес Родригес шли в обнимку и о чем-то долго говорили.
James Rodriguez and Neymar looking so chill towards the end of the game. As I suspected, Colombia's tension diminished with Chile's defeat. pic.twitter.com/e5zogZaxwe— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 6 сентября 2017 г.