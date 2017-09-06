Без штанов и лидера «МЮ»: этих звезд точно не будет на ЧМ-2018. Вам тоже жаль?

Отборочный турнир к чемпионату мира в России не оставил этим парням шансов.

Венсан Абубакар (Камерун)

Он сыграл в России на Кубке конфедераций, а следующим летом к нам не приедет. Потому что сборная Камеруна после выходов на шесть чемпионатов мира из семи подряд пролетела мимо нового турнира. Беспощадный африканский отбор: действующий чемпион Африки не выступит на чемпионате мира. Автор победного гола в финале и вообще главный нападающий Камеруна – тоже.

Генрих Мхитарян (Армения)

Классический пример мировой звезды – Мхитарян у Моуринью в «Манчестере» ей стал – в слабой сборной. Армения попала в ровную группу с Польшей, Данией и Черногорией, но выиграла только два раза и пропустила вперед даже Румынию, которой проиграла дома 0:5. Окончательно шансы на выход Мхитарян и другие армяне потеряли только в начале сентября, но на самом деле никто не рассчитывал на ЧМ гораздо раньше. Генрих сыграет в Москве только в Лиге чемпионов – и то на стадионе ЦСКА, на котором не будет матчей чемпионата мира.

Эмануэль Адебайор (Того)

Сборная Того вылетела из отбора еще осенью 2015-го. В Африке, чтобы попасть в групповой отборочный этап, нужно пройти предварительный раунд – стыковые матчи дома и на выезде. Адебайор те встречи с Угадой пропустил, он вернулся в состав сборной только весной в квалификации к Кубку Африки, а без него команда Того проиграла два раза, 0:1 и 0:3. И цель во второй раз в истории выйти на чемпионат мира сразу же стала для Того невыполнимой.

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Саломон Рондон (Венесуэла)

Венесуэльцы потеряли шансы сыграть на чемпионате мира первыми в Южной Америке. Они на последнем месте в южноамериканской группе, Венесуэла выиграла только один раз и пропустила больше всех. Команда Рондона дважды сыграла вничью с Аргентиной, но это только добавило проблем Лионелю Месси и никак не приблизило Венесуэлу к России-2018. Сам Рондон за 12 матче забил лишь один мяч.

Габор Кирай (Венгрия)

Минус шикарные штаны и повод для мемов. Все венгры шикарно выглядели на Евро-2016, а вратарь Кирай был главной звездой. В отборочных матчах Габор не играл, но он даже в 41 год в обойме, потому что в товарищеском матче со шведами в ноябре 2016-го на поле выходил. В венгерской группе бушевали швейцарцы – они выиграли все матчи. Напрямую оттуда попадут на чемпионат мира португальцы. А Венгрия выкинула из борьбы себя сама, когда теряла очки с Фарерами и проигрывала Андорре.

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