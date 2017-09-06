Шамиль Гасанбеков: Был бы рад, если б мне дали мешка, в MMA я сам еще мешок

16 сентября многократный чемпион мира по кикбоксингу Шамиль Гасанбеков в Китае проведёт дебютный бой по правилам MMA. По этому случаю «Советский спорт» решил связаться с титулованным бойцом, чтобы узнать, почему тот решил свои силы в MMA и почему свой первый шаг бойца смешанного стиля он сделает именно в Китае.

– Шамиль, недавно было объявлено о вашем дебюте в MMA. С чем связан ваш переход из кикбоксинга в смешанные единоборства?

– Все, что можно было выиграть в кикбоксинге – выиграл. У меня была цель выполнить «заслуженного мастера спорта» – выполнил. Оставаться здесь нет смысла, потому что дальнейших перспектив я не вижу. Я стал чемпионом мира среди любителей, стал чемпионом мира среди профессионалов, по воле Всевышнего. Одно и то же выигрывать в одном виде спорта – это скучно. Нужно было переходить в другой вид спорта – я перешел. Вообще, для меня, как для бойца, а в первую очередь, как дагестанцу, MMA даже больше подходит. Я сам люблю бороться, ударка есть. Сейчас совмещаю эти два направления под руководством тренера Vityaz Fight Константина Серебренникова.

– Но ведь есть организация GLORY, в которой вы так и не подрались? Есть не завоеванные пояса WAKO-PRO, ISKA и так далее.

– Если честно, у меня была мечта собрать несколько поясов у себя дома, но мне никогда не давали этого делать. По любителям я много раз брал Россию, дважды выигрывал мир, но мне никто не давал возможность подраться за WAKO-PRO или ISKA, хотя те, кто даже ни разу не брал Россию, имеют по 2-3 таких пояса. Я посчитал, что значит, мне не дано надеть эти пояса на себя. Единственный мой пояс среди профессионалов, я считаю, был завоеван именно благодаря моему тренеру Константину Серебренникову. Он мне предложил принять участие в Гран-При WLF – я его выиграл, потом их второе Гран-При выиграл и забрал этот пояс себе. Если бы Костя не направил меня на этот турнир, то у меня на руках ни одного профессионального пояса не было бы. Сама Федерация Кикбоксинга России не заинтересована, чтобы чемпионы мира по любителям дрались за звания чемпионов мира среди профессионалов.

– А GLORY?

– Я считаю ее лидирующей организацией в профессиональном кикбоксинге… Можно было бы там подраться в 65 килограмм, но тяжело было бы согнать. В 70 килограмм, говорю как есть, мне там делать нечего. Да, я могу показать характер, могу биться до конца, но на этом все. Там все физически сильнее – они гоняют с 80. Мне действительно там нечего делать, да и хочется попробовать себя уже в другом виде спорта.

– А в профессиональном кикбоксинге, кроме Энрико Келя (чемпион K-1 MAX), кого из звезд вам доводилось бить?

– Свой самый первый профессиональный бой я также проводил с именитым соперником Мелетисом Какумбавасом. Возможно, он не так известен, как Кель, но до боя со мной он дрался в It’s Showtime (некогда ведущий кикбоксерский промоушен, который в 2012 году был поглощен организацией GLORY – прим. ред.) и для меня его имя многое значило. Очень тяжелый у меня был бой с ним. По воле Всевышнего, я одержал досрочную победу. В первом раунде я его сумел отправить в нокдаун, во втором – мне пришлось выживать после пропущенного удара, а в третьем – собрался силами и с разворота в печень нокаутировал его. К слову, после боя со мной он стал чемпионом по версии FFC, отправив эстонца в глубокий нокаут с правой руки.

– Я посмотрел вашу инфографику боев. Исходя из нее, получается, что почти все свои профессиональные бои вы провели в Китае?

– Да, почти всю профессиональную карьеру я провел там. Мне однажды дали такой совет: в любителях ты выиграл все, теперь иди зарабатывать в профессионалы. Действительно, в любителях я денег не видел, да и не гонялся за ними. Для меня было самым главным получить корочку «Заслуженного мастера спорта» – это было моей первой задачей. Когда же я, наконец, стал ЗМС, то я не стал от спорта требовать деньги, а перешел в профессионалы. Для меня это стало бизнесом. Я должен боксировать, получать от этого удовольствие и гонорар. Чтобы это не было так, что ты тренируешься по две тренировки в день, проводишь бой и возвращаешься домой с пустыми карманами. Поэтому в России мне не было интересно драться. Я провел свой первый в России – за него мне заплатили 80 000 рублей за бой + 20 000 рублей за нокаут. Когда мне выдали эти деньги, я думал: «О! Ништяк! Своим потом и кровью я заслужил 100 000!» А потом я поспрашивал у пацанов, сколько они получают в России и меня их цифры очень расстроили: кто дерется за 20 000, кто дерется за 30 000… Я немного выждал момент и воспользовался предложением своего тренера – поехал боксировать в Китай. Там за первый бой мне предложили 2 600$... Вернее, 1 600$. Мне тысячу накинули за то, что я китайца с колена красиво вырубил. Тогда это хорошие деньги были – доллар был по 65-70 рублей. Я понял, где надо деньги делать, а они начали приглашать. Сейчас у меня там ставка нормальная, ее я не буду озвучивать здесь (смеется). А так, зачем драться здесь? Проходить одну и ту же подготовку, отдавать всего себя и драться за 30 000 рублей на условном W5?

– А просто засветиться в России цели не было?

– По кику светиться, конечно, не интересно, а вот по MMA – да. По MMA один раз можно и за низкую сумму выступить – главное, чтобы бой показали. Одного боя в России хватит, чтобы о тебе узнали.

– В России во многих лигах работает объективное судейство. А в Китае с этим обстоят дела? Они объективны или все же стараются тащить своих спортсменов?

– Я никогда не попадался на их уловки. Если говорить обо мне, то меня они никогда не засуживали. А вот другие, в том числе мой товарищ Зураб Фароян, частенько говорят, что их засуживают. Я смотрел бои Зураба… Ну, в мою сторону такого никогда не делали. Возможно, все зависит от турнира, в котором ты выступаешь. В моем промоушене, как я думаю, все равно какой ты национальности: русский, японец, американец… Если ты выиграл бой, то победу отдадут именно тебе.

– Возможно, еще дело в том, что вам удалось стать любимцем публики. В Китае же вас узнают местные жители?

– С Костей, с Константином Серебренниковым, когда 5 мая гуляли по Китаю, узнавали. Финал Гран-При, который я выиграл, посмотрело 45 миллионов человек. Вот гуляем мы по магазинам, а со стороны какие-то звуки: «Шамил, Шамил». Я в начале ничего не понял, поэтому спрашиваю тренера: «Костя, это меня зовут?» И он мне: «Да, тебя тут узнают люди». И действительно – кто-то попросил даже сфоткаться. Так что можно сказать, что узнают, и, надеюсь, что скоро узнавать будут еще больше.

– А в России вас хоть раз узнавали?

– Нет, в России нет. Скажу так: если ты хочешь стать популярным в России, то надо идти выступать в FightNights. Я там пока не выступал, но желание провести бой, который покажут по телевизору, есть. Сейчас пройду обкатку в Китае, а потом, через пару-тройку боев, есть желание провести поединок в России. Знаю, что мне тут гораздо меньше заплатят, но мне очень хочется, чтобы меня в России узнали.

– Так уж вышло, что я знаю сумму за ваш дебютный бой в MMA. Вы в курсе, что в Fight Nights бойцы главного карда такие деньги получают? Я, если честно, немного в шоке от этой цифры.

– Сказать честно? Когда мне назвали эту сумму, я сам был в шоке! Если бы эта сумма значилась за бой в К-1, то я воспринял бы ее как должное… Но она у меня прописана за дебют в ММА! Я сначала не поверил, но тренер сказал, что мне не показалось – WLF действительно готов заплатить такие деньги. Мне, если честно, стало очень приятно! Если они мне готовы столько платить, значит я им действительно интересен… Я так думаю. Скорее всего, они не хотят меня терять. По контракту с ними я должен еще провести 4 поединка по правилам К-1, но когда я изъявил желание параллельно начать выступать по MMA, то они согласились мне сделать у них дебют, да еще и деньги хорошие предложили за него. Кстати, по кикбоксингу я спустился на категорию ниже, так что теперь попробую повторить подвиг Макгрегора и стать чемпионом в двух весовых категориях.

– Кстати, а почему вы не приняли участие в новом Гран-При WLF? Там же сейчас полно звезд: Ситтичай (действующий чемпион GLORY, чемпион Kunlun Fight), Джабар Аскеров (двукратный чемпион по версии TNA), Чингиз Аллазов (победитель K-1 World GP, чемпион мира по версии WAKO-PRO в двух весовых категориях), Энрико Кель…

– Мне еще в феврале сказали, что будет такой Гран-При, и предложили принять участие. Я был рад, для меня это был нереальный стимул. Даже если бы я и не выиграл этот турнир, то бой бы смог дать каждому. Единственный момент, который меня смутил – маленький гонорар, который предложили за эту «восьмерку». У других гонорары были что надо – я специально узнал у Джабара. Я понимаю, что Джабар Аскеров – это легенда, и мой ценник должен быть значительно ниже его, но мне предложили 2 с чем-то тысячи долларов за первый бой Гран-При. Я посчитал, что за 2-3 тысячи подставлять свою голову под таких топов – это глупо… Ну, если бы предложили 5 000$+1 000$, то еще можно было бы, но тут совсем крохи. Любой думающий человек отказался бы. Думать надо не только о славе, но и здоровье. Этих денег тебе на лечение не хватит.

– В итоге, после отказа от участия в этом Гран-При вам решили поднять ставку по гонорарам?

– Да. Они сказали, что заинтересованы во мне и не хотят терять. Спросили, смогу ли я спуститься на категорию ниже, на что я согласился.

– Гонораром по MMA они действительно показали, что вы для них ценный боец. Чего вы, кстати, сами ожидаете от своего дебюта? Имя соперника-то пока не известно.

– Не люблю делать прогнозы. Тренируюсь, сейчас вот оттачивал навыки борьбы с Андрюхой Митрофановым – чемпионом мира по фри-файту. Мой лагерь разбился на два клуба: Vityaz Fight, где я работаю над ударкой, и GFG, куда я хожу бороться. Потихоньку оттачиваю навыки – я бы не сказал, что являюсь машиной в MMA.

– Нет опасений, что можете повторить путь Евгения Куровского? Несмотря на все достижения Евгения в К-1, его послужной список в MMA составляет 3 победы – 4 поражения.

– У Жени?! В MMA?! Все может быть, я тоже от этого не застрахован – это как даст Всевышний. Мое дело – просто создавать причину. Тренироваться, пахать, с каждым боем быть все лучше и лучше – надо расти. Я очень хочу одержать победу, а чтобы показать себя с новой стороны – сделать это в партере. После боя хочу полететь домой, чтобы пройти двухнедельный сбор у Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Потом на две недели, чисто в Vityaz Fight, чтобы поработать в стойке.

– Забавно получается. Похоже, что вы первый дагестанец, который прилетел в Москву для отработки партера.

– Я бы хотел потренироваться дома, но там летом не с кем бороться. Сейчас у кого-то отдых, а кто-то тренирует ОФП в горах. Время, когда все борются, я упустил. В июне-июле, сразу после Рамадана, все отрабатывают борьбу, а я в это время над чувством дистанции работал. Да и чем особенным GFGотличается от сборов в Дагестане? Там всего 4-5 русских пацанов, а остальные – лица кавказской национальности и все борются хорошо. Сейчас главное первый бой успешно пройти, а уж в сентябре-октябре в Дагестане опять все бороться начнут. Там и буду доводить до уровня свою борьбу – на грэпплинг недельки 2-3 похожу, у Абдулманапа сборы пройду.

– Сколько еще боев по MMA в этом году планируете провести?

– Хотелось бы два – этот и в конце года еще один. В принципе, в Китае каждый месяц турниры проходят, так что, думаю, никаких проблем со вторым боем возникнуть не должно.

– А нет желания каждый месяц у них выступать? В Китае оппозиция по MMA так себе и для первого боя могут дать прям мешка-мешка.

– Не увидев первого соперника, трудно рассуждать о ежемесячных боях. Я был бы рад, если б мне дали мешка, потому что в MMA я еще сам мешок. До рекорда 4-0 не важно, с какого уровня соперниками ты дерешься. Надо прочувствовать октагон, прочувствовать работу в партере, ознакомиться с новой публикой – она явно отличается от кикбоксерской. Я бы хотел, чтобы они дали пару боев, чтобы я прочувствовал это все, а потом уже можно делать оппозицию все сильнее и сильнее… Но это мое пожелание, а там уж как решат промоутеры.