И без Косты разберутся! Кто еще останется за бортом Лиги чемпионов?

Тренер Антонио Конте и Диего Коста Фото: Gettyimages.ru

Антонио Конте оставил Диего Косту вне заявки на матчи Лиги чемпионов. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов подобрал подходящую компанию испанскому нападающему из известных футболистов, которые пропустят этот розыгрыш самого престижного европейского клубного турнира по разным причинам.

Диего Коста, нападающий, «Челси», конфликт с клубом

Попытки Диего Косты перейти в «Атлетико» не увенчались успехом. Расстроенный испанец в сердцах отменил свой прилет в расположение клуба на предсезонную подготовку. Еще одним камнем преткновения стал конфликт с Антонио Конте. Диего Коста жаловался на боли в спине, но медики и наставник «синих» четко давали понять игроку, что тот здоров. Все же боссы «Челси» понадеялись на некогда забивного форварда и включили его в заявку на матчи премьер-лиги. Но воз и ныне там: Диего Косты в команде нет, а теперь нет и в заявке на игры Лиги чемпионов. Похоже, что история испанского бомбардира в «Челси» подошла к концу.

Марко Ройс, атакующий полузащитник, «Боруссия» Дортмунд, травма

Бедняга Марко Ройс за последние три года больше лечился, чем играл. Все началось с разрыва связок лодыжки в матче сборной Германии против Армении. С того момента в послужном списке немецкой звезды целый набор повреждений различной степени тяжести. Последняя травма оказалась более чем серьезной – частичный разрыв крестообразных связок. До начала 2018-го года Марко Ройс точно не выйдет на поле в составе «Боруссии» Дортмунд, а значит и в заявке на Лигу чемпионов его нет. Надеемся, что в Россию немец приедет, ведь з-за травм он пропустил и чемпионат мира-2014, и чемпионат Европы-2016.

Стефан Лихштайнер, защитник, «Ювентус», проиграл конкуренцию

Второй год подряд в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов не попадает Стефан Лихштайнер. Ранее защитник все же смог доказать свой статус и попал в список игроков на стадию плей-офф турнира. Теперь же конкурировать даже за место в заявке стало чрезвычайно сложно. «Старая Сеньора» приобрела Маттиа Де Шильо и Бенедикта Хёведеса. Похоже, 33-летнему швейцарцу конкурировать с новичками не по зубам. Лихштайнер уже хотел покинуть «Ювентус», так не пора ли сменить прописку ради игровой практики в Лиге чемпионов?

Винсент Янссен, нападающий, «Тоттенхэм», проиграл конкуренцию

Юное дарование голландского футбола пролетел мимо заявки на Лигу чемпионов. Винсент Янссен проиграл конкуренцию свежеприобретенному «шпорами» опытному Фернандо Льоренте. И не мудрено. Голландец за три матча в этом сезоне пробыл на поле всего четыре минуты! Не уровень «Тоттенхэма», не уровень Лиги чемпионов. Пора начинать искать новый клуб, Винсент?

Эрик Ламела, атакующий полузащитник, «Тоттенхэм», травма

Вечно подающий надежды партнер Янссена по «шпорам» Эрик Ламела также пропустит стадию еврокубков в этом году. Причина у аргентинца более весомая, чем у Винсента Янссена: травма бедра. Надежды на возвращение к концу прошлого сезона не оправдались и Ламела до сих пор на больничной койке.

Хатем Бен Арфа, атакующий полузащитник, «ПСЖ», сослан в дубль

Француз тунисского происхождения спал и видел как бы поскорее уйти из «Пари Сен-Жермен». Но на деле ни один из предложенных вариантов Бен Арфа не устроил. Хатем слишком долго выбирал себе новое место для продолжения карьеры и даже пропустил предсезонную подготовку клуба. В итоге наставник «ПСЖ» Унаи Эмери окончательно разочаровался во французе и сослал его тренироваться в дубль. А оттуда, как известно, в заявку на Лигу чемпионов попадают крайне редко.



