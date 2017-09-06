«Есть у армян слабость…» Как и почему умирает московский «Арарат»

ФК "Арарат" прощается с болельщиками (фото фк "Арарат") Фото: .

Московский «Арарат» - уникальное для российского футбола явление – команда национальной диаспоры, которая заявилась для участие во вторую лигу. И не просто заявилась, а с четкими намерениями в скором времени пробиться не только в первую лигу, но и на премьер-лигу замахнуться.

Не просто так же в команду приходили такие игроки, как бронзовый призер чемпионата Европы по футболу и дважды лучший бомбардир чемпионата России Роман Павлюченко, экс-капитан «Локомотива» и некогда лидер сборной страны Марат Измайлов, Игорь Лебеденко из команды премьер-лиги и экс-полузащитник сборной России Алексей Ребко. Не просто так в клуб из премьер-лиги выписали талантливого и эпатажного тренера Александра Григоряна. Все говорило об амбициях руководства клуба.

Тем не менее, при всем нашем желании увидеть сильный «Арарат» в чемпионате России, обречен на провал. В момент прекрасный лебедь превратился в enfant terrible – ужасное дитя. Этому есть как минимум две причины.

Рыба гниет с головы

Первая причина того, что проект изначально восприняли, как недолговечный и ненадежный – личность единственного учредителя и президента клуба – Валерия Оганесяна.

Кто он? Экс-футболист и воспитанник московского «Динамо», футбольный агент, в какой-то момент решил выйти на новый уровень. Он вложил деньги в армянский футбольный клуб «Улисс». Не прошло и двух лет, как клуб разорился и развалился. несколько топ-менеджеров клуба обвинялись в организации договорных матчей. Валерий Оганесян быстро ретировался и…

…всплыл в России – в армавирском «Торпедо». Эту историю все помнят. Именно в это время в команде появился главный тренер Валерий Карпин. За Оганесяном, ставшим президентом и в этом клубе, из «Улисса» последовала цела группа футболистов. В этом клубе, который спонсировал Олег Мкртчан, функционер не протянул и года, и вскоре был уволен. Валерий Карпин еще долго жаловался на качество футболистов, которых президент привел в команду и рассказывал о том, что Оганесян объявлен в международный розыск.

Еще до этого было несколько историй, в которых Оганесян оставил после себя не самый однозначный след. В общем, репутация человека в футбольных кругах была так себе.

И вот, этот самый человек со всей своей репутацией приходит к армянским бизнесменам из Москвы и предлагает амбициозный проект – собственную команду для национальной диаспоры – что-то по типу «Депортиво Арменио» из Аргентины, на матче которого он был и красочно описывал, как аргентинские армяне болели на стадионе за собственный клуб.

Он чуть ли не со слезами на глазах на фотографиях своих детей клялся, что не будет воровать и вложит в «Арарат» всю свою душу. Во всяком случае, так пишет медиамагнат Арам Габрелянов – основатель портала LifeNews и газеты «Жизнь». Он, кстати, и стал одним из главных спонсоров футбольного клуба. Арам Ашотович привлекал и давал деньги на команду, которая была полностью записана на Оганесяна. Валерию поверили…

- Бывший президент клуба и гендиректор клуба Валерий Оганесян никогда не финансировал клуб. Он был наемным менеджером, втесавшимся в доверие к акционерам. Есть у армян слабость, когда показывают фотки своих детей и клянутся их здоровьем и обещают ни копейки не украсть - сердце акционера может растаять,как ни смешно для серьезных бизнесменов это не звучит. Но обмануть можно один раз и теперь придется нести наказание! – написал у себя в Facebook Арам Габрелянов.

В итоге порвалось там, где было тонко. Валерий Оганесян сбежал в Грузию, а в клубе уверяют, что он украл 20 миллионов рублей из кассы команды.

Сам Оганесян из Грузии уверяет, что он отправился за рубеж по состоянию здоровья. Он также говорит, что ничего из команды не крал – физически не мог этого сделать, потому что клуб со всем, что у него имеется по документам принадлежит ему и он волен распоряжаться его активами, как пожелает.

Судя по последним словам Оганесяна, которые появились на интернет-платформе Medium, происходящее с «Араратом» напоминает ему рейдерский захват. По его словам клуб прекратит существование с вероятностью 99,99%. Вернуться же в Россию он не может из-за страха уголовного преследования или расправы – «ходят разговоры».

Недееспособная модель

Вторая причина того, что клуб рано или поздно ждал провал – недееспособная модель, по которой он был выстроен.

Валерий Оганесян сумел убедить нескольких бизнесменов в том, что он сумеет создать команду по образу и подобию «Ювентуса», «Барселоны» или «Реала» - то, о чем мечтает владелец «Спартака» Леонид Федун.

Он обещал, что акции клуба рано или поздно будут продаваться на бирже, а клуб будет расти в цене. Акции будут приносить дивиденды их владельцам. Бла-бла-бла… Планировалось, что на первых порах акции должны разойтись среди армянских бизнесменов, которые будут поддерживать проект, а потом станут продаваться и шире – чуть ли не на бирже.

«Арарат» должны были смотреть не только российские армяне – Оганесян обещал организовать трансляции по всему миру. Кстати, эту часть обещаний он сдержал – трансляции были доступны из любой точки планеты – с помощью YouTube. Матчи обслуживал известный российский комментатор с армянскими корнями Владимир Стогниенко.

Проблема заключается в том, что модель клуба, акции которого торгуются на бирже, практически недееспособна. Это стало понятно еще в 90-е годы, когда многие европейские команды вышли на биржу. Сначала стоимость их акций росла. Вскоре рост остановился и сменился резким падением. Многие клубы оказались на грани банкротства. До нынешнего момента дожили десятка полтора таких клубов – практически все уровня «Реала» с «Барселоной» и «Ювентуса» в «Боруссией». Если «Спартак» с миллионами поклонников по всей стране не может позволить себе выйти на биржу, то что говорить о команде национальной диаспоры, такой, как «Арарат», на игры которой пока ходит не больше тысячи человек?

Последний бой?

Фиксировать время смерти команды еще рано. В четверг 7 сентября «Арарат» проведет матч второй лиги против «Рязани» - все по расписанию.

Есть версия, что эта игра станет последней для клуба. Об этом говорит и главный тренер «Арарата» Александр Григорян, и неофициальные источники, и косвенно подтверждает агент Марата Измайлова Поулу Барбоса, который уже приступил к поискам нового клуба для своего подопечного.

Однако в самом клубе пока близкую кончину проекта не подтверждают. Заинтересованные лица ищут возможности реанимировать проект, несмотря на то, что его учредитель, владелец и президент находится в Грузии и не собирается, ни переписывать клуб на кого бы то ни было, ни возвращаться в Россию, чтобы управлять командой.

При таких условиях деньги, конечно, в клуб никто вкладывать не станет. Это значит – никакой аренды футбольного поля, никакого тренировочного процесса, никаких зарплат футболистам. А игроки – тоже люди. Они хотят не только есть, но и играть. Если сейчас помедлить – они потеряют возможность на правах свободных агентов присоединиться к другим клубам и останутся без футбола более чем на полгода – до марта 2018 года.

Вопрос с будущим клуба надо решать здесь и сейчас, если это вообще представляется возможным в сложившихся условиях.

