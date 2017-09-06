Фантастическая арена в Атланте, или Как потратить миллиард долларов с умом

Пока мы возмущаемся дороговизной стадиона «Зенита» , в мире возводятся арены, которые стоят еще дороже. В следующее воскресенье свои двери для любителей футбола в Атланте откроет новенькая «Мерседес Бенц-Арена». Стоимость строительства составила немногим более миллиарда долларов. Обозреватель «Советского спорта» разбирался, что же можно соорудить на такие заоблачные деньги.

Перспективная футбольная франшиза МЛС «Атланта Юнайтед» уже совсем скоро опробует свой новый 71-тысячный стадион. Амбициозный клуб был основан в 2014-м году. Но с того момента уже завоевал сердца многих болельщиков в родном штате Джорджия. У руля команды стоит Херардо Мартино, в свое время тренировавший «Барселону» и сборную аргентины. Президент клуба - тоже весьма известная личность в мировом футболе: Дэррен Илс некогда трудился в качестве спортивного директора в «Тоттенхэм Хотспур». Теперь же у «звездной» «Атланты» появился не менее впечатляющий стадион.

Строительство началось 19 мая 2014-го года, а стоимость составила чуть более одного миллиона долларов. Что же получилось у строителей в конце 2017-го?

Вместимость

Новый стадион будет принадлежать не только «Атланта Юнайтед», но и «Атланта Фэлконс» из лиги американского футбола. Посещаемость у команд разная, но архитекторы подошли к проблеме конструктивно. С помощью специальных технологий стадион будет либо расширять, либо уменьшать трибуны, а вследствие чего и поле. На матчах МЛС вместимость стадиона заявлена в 42 тысячи мест, а на играх НФЛ – в 71 тысячу с возможностью дополнительного увеличения до 83-х!

Дизайн

Концепция внешнего вида арены вдохновлена Древним Римом. Крыша сделана из шести пересекающихся треугольных панелей, которые могут закрыться за какие-то 11 минут. Вспоминается Римский Пантеон, ведь в центре крыши стадиона при закрытии остается такой же круглый купол. Стены же будут прозрачными из особого полимера, который может автоматически регулировать пропускаемость света в зависимости от погоды.

Экология и энергия

«Мерседес Бенц-Арена» станет не только центром развлечений, но экологическим и энергетическим объектом. Стадион может собирать до двух миллионов литров дождевой воды для переработки. Не забыли архитекторы и об энергообеспечении. Более четырех тысяч панелей солнечных батарей будут полностью обеспечивать арену электроэнергией. В том числе и громадное табло под самым потолком, охватывающее 360 градусов обзора.

Болельщики «Атланты» и «Фальконс» подождали каких-то три года и получили один из самых современных и навороченных стадионов в мире. Сумма потрачена внушительная, но, кажется, каждый цент оправдал себя. Кстати, прозвище Атланты – город в лесу, так что за мистическое повреждение крыши бакланами можно не беспокоиться.



