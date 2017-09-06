«Это лучшее, что мог сделать «Ливерпуль». Лескотт – о ситуации Коутиньо

Филиппе Коутиньо на тренировке сборной Бразилии Фото: Gettyimages.ru

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался об игре «горожан», оценил возможности «Ливерпуля», а также похвалил руководство мерсисайдского клуба.

Напомним, в 3-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1). Лескотт остался доволен игрой своей бывшей команды, отметив, что «горожане» обыграют «Ливерпуль» в эту субботу.

«Мне удалось посетить матч против «Эвертона». – говорит Лескотт. – Честно говоря, «Манчестер Сити» доминировал до последней минуты. Они активно шли в атаку и контролировали мяч. Уверен, «Сити» одержит победу на «Ливерпулем».

Конечно, прошлый сезон был настоящей трагедией для Гвардиолы. Но сейчас у него есть игроки, которых он хотел заполучить во время трансферного окна. Ждем, когда Хосеп вернется к своей философии, поскольку мы хотим видеть соответствующий футбол в исполнении его команды», – сказал Лескотт.

Серж Орье: В «ПСЖ» меня не уважали, мне нужна была новая жизнь

Также экс-игрок сборной Англии оценил состояние «Ливерпуля» и высказался о ситуации Филиппе Коутиньо, который так и не перешел в «Барселону».

«Глядя на состав «Ливерпуля», можно сказать, что они будут прогрессировать. Совсем недавно команда пробилась в финал Лиги Европы, квалифицировались в Лигу чемпионов, и теперь они будут бороться за титул АПЛ. Лучшее, конечно, что сделал «Ливерпуль» – удержал Коутиньо. Думаю, в клубе очень рады этому событию», – заявил экс-футболист «горожан».

«Хотим выиграть Лигу чемпионов». Мата рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»

Напоследок Лескотт высказался о переходе в «Ливерпуль» Алекса Окслэйд-Чемберлена, который отказался продлевать контракт с лондонским «Арсеналом».

«Много игроков решаются сменить клубную прописку ради денег. Но бывает так, что футболист просто хочет играть на любимой позиции и развиваться. Уверен, Алекс поступил именно по этому принципу», – сказал бывший защитник, чьи слова приводит Sky Sports.