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«Брайтон» и «Хаддерсфилд» обошли «Реал». Кто потратил больше всех этим летом

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки команд "Брайтона" и "Хаддерсфилда"
Игроки команд "Брайтона" и "Хаддерсфилда"Фото: Gettyimages.ru

Ни для кого не секрет, что «Милан» и «ПСЖ» этим летом наиболее активно вели себя на трансферном рынке. Если парижане сделали два крупнейших за всю историю приобретения в лице Немара и Мбаппе, то клуб из столицы моды практически полностью обновил свой состав, благодаря толстому кошельку китайских владельцев. Никто не мог ожидать в этом списке двух новичков из АПЛ «Хаддерсфилд» и «Брайтон», которые потратили приличные средства для укрепления своего состава перед стартом в высшем дивизионе Англии. 

В рейтинге из десяти клубов, которые больше всех раскошелились этим летом, непривычно наблюдать не только новичков из АПЛ, но и отсутствие в этом топе мадридского «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». В данном рейтинге указана итоговая разница от продажи и покупки игроков. Таким образом, у «ПСЖ» значится сумма в 342 млн. евро, а не 416 млн., с которыми расстался владелец парижан Нассер Ганим аль-Хелаифи.  

Лидером среди клубов, чья разница от покупки/продажи игроков оказалась в плюсе, стал клуб Дмитрия Рыболовлева – «Монако». Бернарду Силва (50 млн. евро), Валер Жермен (8 млн. евро), Тьемуэ Бакайоко (40 млн. евро), Бенжамен Менди (58 млн. евро), Килиан Мбаппе (аренда с правом выкупа за 180 млн.), и это только список из основных игроков, которые стали в прошлом году чемпионами Франции и навели шороха в Лиге чемпионов. 

И вновь в этом рейтинге удивляет мадридский «Реал». Обычно «сливочные» во главе с Флорентином Пересом тратит огромные деньги, за игроков, которые не всегда даже стоили этих денег. А этим летом «галактикос» оказались в плюсе практически на 50 млн. евро. Лондонский «Арсенал» несмотря на покупку Александра Ляказзета за 60 млн. евро, команда Арсена Венгера оказалась в плюсе, на радость владельцам клуба. А вот болельщики очень встревожены тем, что «канониры» больше ни кого не смогли подписать, плюс к этому Алексис Санчес и Месут Озил тоже находятся на грани ухода из лондонского клуба. При всем этом, большая вероятность, что Санчес не только ослабит атаку «Арсенала», но и усилит конкурентов – «Манчестер Сити».

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