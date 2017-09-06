В «Спартак» бы его… Измайлов и еще 5 игроков уровня РФПЛ из «Арарата»

Роман Павлюченко не только лакомный игрок для болельщиков "Арарата", но и для других команд Фото: Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»

Московский «Арарат», один из главных ньюсмейкеров летнего трансферного окна в России, с огромной долей вероятности прекратит свое существование после 7 сентября, когда проведет матч с «Рязанью».

Все футболисты, находящиеся сейчас на контракте с командой, получат «вольную» и покинут клуб на правах свободных агентов, Несмотря на закрытие трансферного окна, игроки в этом статусе еще могут подписывать контракты с любыми клубами – абсолютно законно и бесплатно.

А ведь в «Арарате» есть чем поживиться. «Советский спорт» собрал шесть футболистов из команды второго дивизиона, которые не затерялись бы в составах клубов РФПЛ.

Роман Павлюченко

Обладателем самого громкого имени в составе московского «Арарата» является бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко. В составе клуба во втором дивизионе экс-форвард «Спартака» появлялся на поле в пяти матчах, в которых забил шесть голов – отличная результативность. Со стороны так и не скажешь, что Роману 35 лет. Еще летом «Урал» готов был подписать с ним новый контракт, но форвард выбрал вариант поближе к дому. Теперь он вполне может отправиться еще на год в Екатеринбург, например.

Марат Измайлов

Покинув «Краснодар» по личным причинам, Марат Измайлов сколько месяцев провел без футбола, а потом присоединился к «Арарату», несмотря на интерес к его персоне со стороны главного тренера столичного «Локомотива» Юрия Семина. Неизвестно, для какого проекта Юрий Павлович присматривался к полузащитнику, ля «Локо» или для «Казанки», но тот выбрал львов. Теперь ему придется искать новый клуб. Агент уже приступил к выполнению задания. На гостевой книге «Спартака» шутят: в «Спартак» бы его… А чем черт не шутит! В «Арарате» у Марата 5 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

Игорь Лебеденко

В «Арарат» атакующий полузащитник Игорь Лебеденко переходил из команды премьер-лиги – грозненского «Терека», который ныне зовется «Ахматом». С тех пор, как Игорь выступал за клуб из сильнейшего дивизиона, прошло всего несколько месяцев. Наверняка он и сейчас готов укрепить состав команды из середину таблицы РФПЛ. В «Арарате» он появлялся на поле в семи матчах ПФЛ, в которых забил четыре гола.

Алексей Ребко

Воспитанник «Спартака» полузащитник Алексей Ребко, которого уже давно успели списать со счетов, в «Арарате» по мнению экспертов и болельщиков был лучшим на поле. Именно через него строились все атаки команды. В ПФЛ он провел пять матчей, отличившись двумя результативными пасами. Статистика не великая, но, поверьте, игра футболиста вполне соответствует уровню РФПЛ.

Сергей Ревякин

22-летний вратарь – воспитанник московского ЦСКА. летом он оказался в столичном «Арарате». На поле игроку выйти так и не удалось. Он вполне может пополнить какой-нибудь из клубов ФНЛ или подыскать себе команду в РФПЛ, где сыграет роль второго голкипера – все лучше, чем барахтаться в ПФЛ.

Антон Шитов

17-летний Антон Шитов – еще один перспективный голкипер из «Арарата». В московский клуб он переходил в надежде уже в юном возрасте стать основным голкипером профессиональной команды – не вышло. Талант есть, но не хватает уверенности. Несмотря на это, перспективный юниор пригодится любому клубу. Он, кстати, - воспитанник столичного «Локомотива».