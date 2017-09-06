В «Спартак» бы его… Измайлов и еще 5 игроков уровня РФПЛ из «Арарата»
Московский «Арарат», один из главных ньюсмейкеров летнего
трансферного окна в России, с огромной долей вероятности прекратит свое
существование после 7 сентября, когда проведет матч с «Рязанью».
Все футболисты, находящиеся сейчас на контракте с командой,
получат «вольную» и покинут клуб на правах свободных агентов, Несмотря на
закрытие трансферного окна, игроки в этом статусе еще могут подписывать
контракты с любыми клубами – абсолютно законно и бесплатно.
А ведь в «Арарате» есть чем поживиться. «Советский спорт»
собрал шесть футболистов из команды второго дивизиона, которые не затерялись бы
в составах клубов РФПЛ.
Роман Павлюченко
Обладателем самого громкого имени в составе московского
«Арарата» является бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман
Павлюченко. В составе клуба во втором дивизионе экс-форвард «Спартака»
появлялся на поле в пяти матчах, в которых забил шесть голов – отличная
результативность. Со стороны так и не скажешь, что Роману 35 лет. Еще летом
«Урал» готов был подписать с ним новый контракт, но форвард выбрал вариант
поближе к дому. Теперь он вполне может отправиться еще на год в Екатеринбург,
например.
Марат Измайлов
Покинув «Краснодар» по личным причинам, Марат Измайлов
сколько месяцев провел без футбола, а потом присоединился к «Арарату», несмотря
на интерес к его персоне со стороны главного тренера столичного «Локомотива»
Юрия Семина. Неизвестно, для какого проекта Юрий Павлович присматривался к
полузащитнику, ля «Локо» или для «Казанки», но тот выбрал львов. Теперь ему
придется искать новый клуб. Агент уже приступил к выполнению задания. На
гостевой книге «Спартака» шутят: в «Спартак» бы его… А чем черт не шутит! В
«Арарате» у Марата 5 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.
Игорь Лебеденко
В «Арарат» атакующий полузащитник Игорь Лебеденко переходил
из команды премьер-лиги – грозненского «Терека», который ныне зовется
«Ахматом». С тех пор, как Игорь выступал за клуб из сильнейшего дивизиона,
прошло всего несколько месяцев. Наверняка он и сейчас готов укрепить состав
команды из середину таблицы РФПЛ. В «Арарате» он появлялся на поле в семи
матчах ПФЛ, в которых забил четыре гола.
Алексей Ребко
Воспитанник «Спартака» полузащитник Алексей Ребко, которого
уже давно успели списать со счетов, в «Арарате» по мнению экспертов и
болельщиков был лучшим на поле. Именно через него строились все атаки команды.
В ПФЛ он провел пять матчей, отличившись двумя результативными пасами.
Статистика не великая, но, поверьте, игра футболиста вполне соответствует
уровню РФПЛ.
Сергей Ревякин
22-летний вратарь – воспитанник московского ЦСКА. летом он
оказался в столичном «Арарате». На поле игроку выйти так и не удалось. Он
вполне может пополнить какой-нибудь из клубов ФНЛ или подыскать себе команду в
РФПЛ, где сыграет роль второго голкипера – все лучше, чем барахтаться в ПФЛ.
Антон Шитов
17-летний Антон Шитов – еще один перспективный голкипер из «Арарата». В московский клуб он переходил в надежде уже в юном возрасте стать основным голкипером профессиональной команды – не вышло. Талант есть, но не хватает уверенности. Несмотря на это, перспективный юниор пригодится любому клубу. Он, кстати, - воспитанник столичного «Локомотива».