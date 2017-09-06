Как спасти предматчевые программки? Английский опыт

Печатные программки – пережиток прошлого? Как бы не так, если в дело вступают современные технологии. Автор «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, как маленький клуб в Англии совершил огромный прорыв в спасении матчевых изданий.

Казалось бы, ничто уже не спасет печатные программки от вымирания. Некогда главный источник знаний болельщика о клубе превратился в буклет для коллекционера из серии «купил и отложил». Неужели программкам вернется былая слава? Чтобы понять, как клуб из низших лиг Англии утер нос всем, стоит сначала обратить внимание на саму команду.

«Фрикли Атлетик» (не путать со словом «фрик») прозябает в восьмом по счету дивизионе Англии. Это уровень, где в команде собрались энтузиасты футбола, о которых вне своего маленького городка никто не сном не духом не знает. Максимум, на что могли рассчитывать преданные болельщики «Фрикли» в матчевых программках, - рассказ о любимом фильме полузащитника или 10% скидка в магазинах-партнерах.

Теперь же скромные англичане могут хвастаться на весь мир своим достижением. Все, что нужно, – купить программку и скачать на смартфон клубное приложение. Открываем соответствующую страницу, считываем через приложение картинку в разделе «хайлайты» и вуаля! На экране телефона воспроизводятся лучшие моменты прошлого матча. Чудеса, неправда ли?





К слову, идея дополненной реальности не нова. Именно такую технологию использовали создатели всемирно известной игры Pokemon Go. Считывая окружение через приложение смартфона, пользователь мог находить спрятанных вокруг существ. Чем не свежее решение для футбольной программки?

«Революционеры» из «Фрикли» не собираются останавливаться на достигнутом. В планах руководства и разработчиков создать из клубного издания целый «компот» дополненной реальности. Болельщик сможет просматривать не только «хайлайты», но и интервью игроков, пресс-конференции тренера, увидит анимированные составы на игру и многое другое.

Большие клубы, в свою очередь, уже сейчас могут взять технологию на вооружение и приспособить дополненную реальность под себя. Гранды не зависят от продаж матчевых программ, но могут разнообразить жизнь болельщиков. Добавив точки дополненной реальности вокруг и внутри стадиона, реально сделать доступным абсолютно любой клубный контент здесь и сейчас.

Взаимоотношения маленького английского клуба и нововведения можно с уверенностью назвать симбиозом. К программкам растет интерес в геометрической прогрессии, а другие команды уже грезят перенять опыт «Фрикли». В свою очередь рост продаж изданий приносит финансирование, необходимое для существования клуба. А в низших лигах тяжело живется даже в матушке-Англии. Одними билетами сыт не будешь, продажей клубной атрибутики - тоже. Но теперь «Фрикли» однозначно не дадут сгинуть в бездне банкротства программки расширенной реальности.