Контрольная закупка: «Арсенал», «Ливерпуль». Кого покупает Англия

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил Фото: Gettyimages.ru

Продолжаем подводить итоги трансферной кампании топ-6 клубов АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» совершили на двоих меньше покупок, чем «Эвертон», о котором «Советский спорт» писал накануне . Рассмотрим, на что же сподобились члены «большой четверки».

«Арсенал»

Александр Ляказетт, нападающий, 52,7 млн. фунтов

Слухи отправляли французского нападающего в половину клубов АПЛ, но он неожиданно для всех выбрал «Арсенал», который даже не попал в ЛЧ. Нападающий нужен был Арсену Венгеру «как воздух». И подписание такого большого футболиста, как Ляказетт, должно решить эту проблему. Есть хороший запасной форвард - Оливье Жиру, есть забивной универсал - Алексис Санчез, а теперь есть и прирожденный страйкер. 76 голов за 3 прошлых сезона - потрясающий показатель с учетом того, что француз играл не за «ПСЖ» и «Монако».

Казалось, что эта покупка - начало, наконец, хорошей и большой кампании, но в очередной раз «Арсенал» и его руководство не оправдало ожиданий.

Сеад Колашинец, защитник, свободный агент

Очень сильный защитник, который провел 24 матча в прошлом сезона. 3 отбора и 3 перехвата, меньше 2 фолов в среднем за игру, сильный, мощный, но не очень хорошо играющий головой (183 см), что немаловажно для Англии.

Покупка в связи с травмой Мертезакера была также необходима. Холдинг и Косьелни вдвоем вряд ли бы справились. В первых матчах босниец уже продемонстрировал свои сильные и слабые стороны. Защита «Арсенала» даже с приходом Колашинеца остается самым уязвимым местом «канониров». Возможно со временем игроку и удастся адаптироваться к английскому футболу, но пока защитник оставляет очень много вопросов о своей кандидатуре.

«Ливерпуль»

Мохаммед Салах, нападающий, 43,9 млн. фунтов

26 очков результативности в прошлом году набрал этот египетский вингер. «Ливерпулю» не хватало быстрого игрока на другом фланге, одним Милнером не обойтись, поэтому руководством было принято решение подписать Салаха. Безусловно, на свой страх и риск, потому что одна попытка заиграть в АПЛ у него уже было и с треском провалилась. Но на данный момент Салах полностью оправдывает деньги, за которые его купили. Лучший игрок августа, по мнению болельщиков «Ливерпуля». 2 гола и 1 ассист за 3 стартовых матча и хвалебные отзывы экспертов делают это приобретение самым запоминающимся и удачным в это трансферное окно для «красных».

Доминик Соланке, нападающий, свободный агент

Нападающий на перспективу. Именно так стоит характеризовать это приобретение. «Челси» не увидело в этом парне какого-либо таланта и не стало продлевать с ним контракт. Но увидел «Ливерпуль» и сразу подписал этого 19-летнего юношу, только что выигрывавшего чемпионат мира для 20-летних.

- Это удивительное ощущение, каждый уже заставил меня почувствовать здесь как дома. Я в восторге, хотя едва примерил тренировочную форму. Надеюсь, в ближайшем будущем я смогу надеть футболку и оставлю свой след в истории, — сообщил Соланке.

В межсезонье игрок продемонстрировал очень неплохую игру, забив пару мячей, чем заслужил место в ротации, а после ухода Ориги и постоянной травматичности Старриджа, игрок вполне может рассчитывать на более-менее достаточное количество игрового времени, что в прочем еще раз говорит о главной проблеме мерсисайдцев - отсутствием стабильного, забивного, здорового форварда.

Эндрю Робертсон, защитник, 10 млн. фунтов

Еще одно странное приобретение «Ливерпуля». Есть Морено, Милнер, Александр-Арнольд, Кляйн, куда еще один крайний защитник команде - непонятно. Позволить играть Милнеру в атаке? По-моему, на позиции крайнего защитника он смотрится очень неплохо, а в атаке по левому флангу играть найдется кому.

Робертсон - хороший игрок. Хороший игрок для средней команды или коллектива, борющегося за выживание, но не для лиги чемпионов и амбиций на победу в АПЛ. Показатели за прошлый сезон были не выдающиеся, по 1,5 отбора и перехвата за игру, 1 гол и 2 передачи за весь сезон и вылет его клуба в чемпионшип.

Не поддающаяся объяснению покупка в ротацию на фланг обороны, когда есть проблемы, куда более важные.

Алекс Окслэйд-Чемберлейн, полузащитник, 40 млн. фунтов

Недооцененный или переоцененный, спорить можно бесконечно. 1563 минуты в АПЛ в прошлом сезоне. 9 очков результативности и постоянные вызовы в сборную.

Одним из главных преимуществ игрока может являться его желание играть за «красных». Он отказал «Челси» и в продлении контракта «Арсеналу» с окладом намного выше, чем получил в «Ливерпуле».

Вероятно, в этом футболисте Клопп видит замену Лаллане, который вылетел на 3 месяца. Но опять же непонятно, зачем покупать в последний день трансферного окна центрального полузащитника, которых и так достаточно (Джан, Хендерсон, Вейналдум, Коутиньо), да еще и за 40 миллионов, если нужен высококлассный форвард. Покупка ради покупки? Попытка не засчитана, мистер Клопп.

Вывод «Советского спорта»:

Очередное проваленное трансферное лето для этих команд.