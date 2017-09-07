Тренировки в церкви, хоккей в метель. Как лучший клуб КХЛ жил в 60-е

Владислав Кузнецов и Анатолий Фирсов. Фото из личного архива Владислава Кузнецова

Экс-защитник СКА Владислав Кузнецов рассказал о хоккее в Ленинграде, необычном начале карьеры судьи и мечтах снова работать на высоком уровне.

Бывшему хоккеисту СКА и хоккейному судье Владиславу Михайловичу Кузнецову – 77 лет, но и сейчас он работает в судейских бригадах на детских матчах, ходит на матчи любимого клуба.

А в хоккей он попал больше 50 лет назад, когда команд в Ленинграде было больше, но за высокие места они не боролись. Символично, что родился и вырос будущий защитник СКА на проспекте Добролюбова – недалеко от места, где в 1967-м открыли «Юбилейный».

На еще свободной площадке Кузнецов и его друг Георгий Юдин – тоже в будущем профессиональный хоккеист – заливали площадку и играли по вечерам. А в 1954-м Юдин позвал Кузнецова с собой в «Динамо». В то время все играли и в футбол, и в хоккей: вот и Кузнецов в качестве капитана молодежной командынесколько раз выигрывал первенства Ленинграда в этих видах спорта.

«На СКА шел через метель!»

На матчи СКА – главного клуба города и своей будущей команды – Кузнецов ходил лишь однажды в 1950-е.

– Хоккей на стадионе имени Кирова я смотрел только один раз – это был матч «Крыльев Советов» против СКА, – вспоминает Кузнецов. – За москвичей играли Гурышев, Хлыстов, Бычков, а за СКА – Елесин, Бекяшев, Погребняк. Я шел на стадион через метель! По сугробам до колена добрался до коробки хоккейной, от нее и смотрел матч. А потом с хоккеистами ходил в раздевалку греться.

«Чернышев звал в «Динамо»

После «Динамо» Кузнецов играл еще за один ленинградский коллектив – «Кировец». Там-то его заметил один из важнейших людей для СКА в советское время Николай Пучков.

– Николай Георгиевич пришел ко мне домой, позвал в СКА – конечно, это была мечта! – тот момент хоккеисту, конечно же, запомнился Кузнецову. – Я лишь предупредил его, что не люблю военную форму. Он успокоил, что статус военного – только на бумаге. А еще через год он меня и Костю Меньшикова рекомендовал в молодежную сборную, мы играли на Кубке Ахерна под руководством Анатолия Кострюкова.

– В сборной все были из Москвы, кроме нас и Толи Мотовилова. К нам пришел Аркадий Чернышев, предложил играть за «Динамо». Но Ленинград – мой город, здесь друзья, родные. Что мне было делать в Москве? А вот Мотовилов согласился и через месяц оказался в «Динамо». Самое интересное, что Николай Георгиевич тоже откуда-то узнал про этот разговор! Я приехал, он вызвал меня в кабинет: «Ты что, надумал в «Динамо» уйти?!» Я ему сказал: «СКА не изменю никогда». Он: «Смотри, а то больше никуда не поедешь!»

«Помог Пучкову купить пальто»

Владислав Кузнецов пришел в СКА, благодаря Николаю Георгиевичу, и сам ему тоже помогал, чем мог. А когда хоккеист решил покинуть СКА, Николай Георгиевич пытался отговорить и даже общался с родителями Кузнецова.

– Моя мама работала директором магазина одежды, и я многих одевал в команде. Николаю Георгиевичу тоже помог: как-то раз мама подобрала ему пальто. А из Швеции я привез ему махеровый шарф и рубашку. Его жена Рита сказала: «Ты как в воду глядел, что ему нужен шарф!»

– На меня пришла бумага с жалобой Пучкову из-за личных обстоятельств: долгая история, познакомился с не с тем человеком. Тренер очень просил меня уладить проблемы, чтобы бумагу забрали. Но на время разбирательства сократил зарплату со 150 до 100 рублей. А в это время тренер Юрий Антонов, с которым мы играли в «Кировце», ехал в Пензу тренировать «Дизелист». Он позвал меня с собой, пообещал платить 600 рублей, я согласился. Два года отыграл там. Потом в Саратове мне сломали челюсть, тренер отправил меня лечиться в домой. Ностальгия захлестнула, а тут Евгений Федорович Воронин позвал играть в ленинградское «Динамо».

«Выиграли, чтобы спасти команду!»

– Однажды у нас был матч в Новосибирске, оттуда мы должны были лететь дальше. Утром садимся в автобус – а полкоманды нет! Толя Дроздов говорит: «Они в женском общежитии попались! Их в комендатуру забрали». Мы улетели, а проштрафившиеся присоединились к нам на следующий день. Тогда Николай Пучков сказал: «Не выиграете – я отправитесь в комендатуру». Мы собрались: я из-за ворот Панюхину пас отдал в центр, он забил! А второй гол я сам от синей линии. Мы выиграли, никого не наказали.

СКА Николая Пучкова в сезоне 1964/65. Фото из личного архива Владислава Кузнецова

«Тренировались в церкви»

До «Юбилейного» в Ленинграде крытых катков не было, команды могли играть и тренироваться только при минусовой температуре. Проблем из-за этого была масса: играть порой приходилось в нечеловеческие «-15», а в другие дни становилось так тепло, что матчи откладывались.

Советское руководство в середине 1950-х этот вопрос решило радикально: крытый каток устроили прямо в Успенской церкви на Васильевском острове. С 1961-го под сводами храма, от которого не осталось почти ничего, начали заниматься хоккеисты и фигуристы.

– Иногда мы тренировались на Васильевском острове в церкви, потому что это был единственный крытый каток в городе.



Каток в Успенской церкви Ленинграда. Источник: Оптинское подворье

Когда играл в «Кировце», заниматься на льду ездили в Ригу – до трех месяцев жили там. А СКА ездил в Москву в пансионат ЦСКА, но время давали неудобное: сами москвичи заниматься выходили в 11, а мы в 8-9 утра.

Когда открыли «Юбилейный», очень радовались: все близко, каток великолепный! Про него есть забавная история: я уже играл за «Дизелист» против СКА. Шайбой щелкнул наверх, разбил стекло – сетки-то не было! Директор дворца спустился, грозил, что придется мне заплатить за разбитое.

«Когда был судьей, общался с Харламовым»

Владислав Михайлович в 1970-е завершил карьеру: его позвали играть за команду «Мясокомбината» и тренировать детей. Среди них был Сергей Пушков, известный выступлениями за СКА, норвежские команды и тренерской работой в «СКА-Неве». Кузнецов учеником очень гордится. Но тренерская работа длилась недолго.

– Меня позвали сыграть за «Адмиралтеец» на товарищеском турнире в Оленегорске. Мы лидировали, но кому-то надо было, чтобы хозяева выиграли. И вот – ведем мы 2:0 в очном матче, меня удаляют до конца игры! Я злой пошел в раздевалку, там меня встретил главный судья, председатель всесоюзной коллегии судей, Виктор Степанович Сорокин. Он вдруг сказал: «Хватит заниматься ерундой, начинай судейскую работу!» Он со мной поговорил, успокоил. А потом прислал телеграмму, чтобы я поехал в «Сокольники» судить молодежное первенство России. Я никаких жестов не знал, просто чувствовал игру, а остальное мне подсказывали. Я отработал пять игр, оценку мне поставили хорошую. Потом уже изучил правила, жесты, из-за границы привозил пособия. После работал в Высшей лиге, на Кубке Бухареста, и даже в Гетеборге судил игру Швеции и Чехословакии. Было непросто!

А однажды, когда я был главным судьей детского турнира «Золотая шайба» в Воскресенске, встретился с Валерием Харламовым. Он заходил в мой большой кабинет, мы по-дружески общались. Когда в «Лужниках» судил, он всегда со мной здоровался.

Харламов и Кузнецов на общей фотографии в верхнем ряду рядом: четвертый и пятый слева. Фото из личного архива Владислава Кузнецова

«Мечтаю работать на первенстве России»

Во время празднования чемпионства СКА Владислав Михайлович обратился к Владиславу Третьяку с просьбой разрешить ему работать на матчах первенства России. Конечно, не в КХЛ, Кузнецов мечтает об МХЛ или ВХЛ.

– Написал письмо в федерацию, но ответа так и нет. Мне очень хотелось бы быть полезным в судействе – все-таки в СССР меня пять раз включали в десятку лучших арбитров!