Во всем виноват лимит. Как работается Луческу в Турции?

Мирча Луческу вернулся в Турцию после 14-летнего перерыва. Вернулся туда, где его особо не ждали. Его назначение стало шоком для всех, кроме руководителей федерации футбола. Как работается экс-тренеру «Зенита» под давлением? «Советский спорт» рассказывает.

О Луческу вспомнили после того, как в отставку подал Фатих Терим, уволенный за драку в одном из ресторанов Измира. Сборной нужен был тренер на четыре оставшихся матча отборочного цикла, поэтому популярными были кандидатуры местных тренеров – Шенола Гюнеша, Абдуллы Авджчи и Айкута Коджамана. Но поскольку все претенденты на желанный пост задействованы в своих клубах, то рассматривался вариант совмещения двух постов. Шенол Гюнеш, с которым турки брали бронзу на ЧМ-2002, был готов усидеть на двух стульях, но против был президент «Бешикташа». В результате было решено выбрать Луческу, успешно работавшего с «Галатасараем» и «Бешикташем» в начале нулевых.

В один и тот же день из Стамбула в Бухарест вылетели два чартерных рейса. Один с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком на борту, другой – с руководителем TFF (турецкой федерации футбола) Йылдырымом Демирореном. Объединяла их одна цель – вернуть Луческу на берега Босфора. «Галатасарай» рассматривал его на должность спортивного директора, а сборной срочно был нужен тренер. Мирче пришлась по душе менее интенсивная работа. Правда, гораздо более ответственная.

Приступив к делу, Луческу встретился с Теримом и разузнал всё о команде. Начал посещать матчи турецкого чемпионата и первое, что его возмутило, - это непозволительно «мягкий» лимит на легионеров (14 местных игроков + 14 легионеров в заявке). Помнится, работая в России, румынский наставник, наоборот, был недоволен наличием жесткого лимита, на клубном уровне ему это мешало. Но в Турции конкуренция иностранцев с местными футболистами завершилась полным фиаско последних. Штаб Луческу нашел решение проблемы в посещении тренировок топ-клубов, где можно было бы понять, в какой функциональной форме находятся интересующие сборную игроки.

В своем первом же выборе состава на матчи с Украиной и Хорватией Луческу принял показавшееся многим абсурдное решение не вызывать капитана и лидера «Бешикташа» Огузана Озьякупа. СМИ пришли к выводу, что Луческу абсолютно незнаком с современными реалиями турецкого футбола. И Мирче пришлось изменить своё решение и всё-таки вызвать полузащитника. Но стартовый состав, выбранный им на игру в Харькове против украинцев, вновь пришелся не по душе прессе и болельщикам. После матча, в котором турки по всем статьям уступили, пусть и не без ошибок судей, Луческу принялся говорить об отсутствии лимита в чемпионате, о том, что его парням не хватает игровой практики в клубах (хотя состав, появившийся на поле в Харькове, состоит из востребованных в своих клубах игроков). Говорил Мирча и о судейском заговоре против его команды – нашел связь между тремя испанскими помощниками Андрея Шевченко и испанской бригадой арбитров – в общем, занимался обычным делом.

Встреча с Хорватией была определяющей для турок. В случае поражения они выбывали из гонки за первые два места в группе. Мирча это прекрасно понимал и пошел на риск, произведя сразу семь замен по сравнению с предыдущей игрой. Нашлось место в старте и Арде Турану, вернувшемуся в сборную только после беседы с новым тренером. Кстати, его уход тоже был связан с дракой, точнее с избиением. В начале июня, в канун матча с Косово, на борту самолета он избил 70-летнего журналиста. За что был отстранен из команды Фатихом Теримом.

Хитрый лис Луческу выставил ультра-атакующий состав и сыграл с ним в надежный, оборонительный футбол. Даже центрфорвард Дженк Тосун у румына работал по всему правому флангу, часто страхуя крайнего защитника. Именно Тосун забил победный мяч и фактически продлил работу Луческу во главе сборной до конца цикла. Нет, контракт с ним подписан длительный - на два года с возможностью продления. Но все понимают, что в действительности он был рассчитан на четыре матча. Успех команды 72-летнего специалиста в битве с Хорватией показал, что румын готов работать в экстремальных условиях. Как долго? Всё будет зависеть от результатов заключительных матчей в группе. Может, месяц, а может, ближайшим летом Луческу вернется в Россию. Но уже в новом статусе – тренера сборной.



