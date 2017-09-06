Россия теряет футбол? Болото ПФЛ становится все глубже

Роман Палюченко (фото фк "Арарат")

Еще не прошло и трети сезона, а второй дивизион рискует лишиться второго клуба. Третий – на подходе.

Московский «Арарат» бьется в предсмертной агонии, пытаясь всеми правдами и неправдами вытянуть самого себя из болота Профессиональной футбольной лиги, как завещал нам всем барон Мюнхгаузен.

Сразу скажем: у команды армянской общины, которая так ярко начала свое существование, это вряд ли получится. Если в книжках законы физики действуют избирательно, то в реальной жизни они работают безошибочно. Дополнительно к ним присоединяются еще и законы экономики, которые не позволяют командам без достаточного финансового обеспечения существовать.

Денег нет, но они держатся

Это понятно всем. Исключение, видимо, составляет небольшая группка людей – владельцы этих самых клубов и руководство лиги. С боссами команд все понятно – у них может быть свой взгляд на клуб, на футбол, на жизнь и все остальное. Хозяин – барин, в конце концов. Вот позиция лиги вызывает недоумение.

Из года в год ближе к концу сезона или по его окончании мы недосчитываемся целой пачки клубов, которые прекращают свое существование, не сумев добраться до финиша.

Уже нет такой команды, как «Солярис». Исчезли «Домодедово», «Строгино», «Витязь», «Орел», «Сочи». А как вам история с «Читой», которая в зоне «Восток» заняла первое место и отказалась переводиться в следующий по силе дивизион – в Футбольную национальную лигу. Мол, нет денег, чтобы играть там. Тогда зачем вообще вы выходите на поле? Зачем мучить футбол? В чем тогда соревновательный принцип? Занимать первое место с целью остаться в своем болоте?

Но эти клубы хотя бы доиграли до конца сезона. В этом сезоне мы уже лишились кировского «Динамо». Клуб, заявившийся для участия в чемпионате, прекратил свое существование еще до старта – даже не начав играть. Теперь в очереди на утилизацию стоит «Арарат».

Да, это личное дело владельцев. Клуб частный: есть деньги – играют, нет денег – не играют. Но мы разве заслужили такую вторую лигу, которая стала ничем иным, как проходным двором?

Кто следующий? Может быть, пензенский «Зенит», в котором игроки уже устраивают забастовки, не выходят из раздевалки по полчаса, требуя выплатить им заработную плату? Или владимирское «Торпедо», в котором футболисты и тренеры отказываются от обеда, чтобы хоть как-то сэкономить денег и помочь молодежной команде? Или еще кто-то внезапно разорится...

Футбол нам нужен, а лига - нет

Да, у каждого клуба своя история. Системность вроде и не просматривается. Где-то город прекратил финансирование. Где-то у спонсоров деньги закончились. Где-то президент с деньгами сбежал за границу…

Но нет. Все-таки есть у всех этих клубов кое-что общее. Это общее – ПФЛ. Именно лига должна заботиться о том, чтобы по ходу сезона команды не снимались с турнира одна за другой. Это не значит, что лига должна закидывать деньгами это болото. Это значит, что необходимы фильтры, чтобы в болото не лилось еще больше грязи, чтобы оно не становилось еще глубже.

Именно лига должна устанавливать правила, согласно которым клуб без финансовых гарантий не может принимать участия в турнире. Нет денег на сезон? До свидания! Только так и никак иначе. Никаких «завтраков» от учредителей команд. Только здесь и сейчас. Иначе зачем вообще такая лига, которая не может контролировать собственных участников?

Почему из Англии, Испании, Германии, Италии мы не получаем новостей о массовых банкротствах клубов? Просто там не допускают до участия команды, которые не могут гарантировать свою финансовую состоятельность на сезон. У лиги должен быть инструмент, которым она сможет привлекать клубы и их руководство к ответственности. И этот инструмент должна создать себе сама лига.

На то, что происходит с футболом сейчас, смотреть больно. Заезженная фраза – «такой футбол нам не нужен». Здесь она не применима. Футбол нам нужен. А вот лига? Такая – большой вопрос…