«Зе, похоже, по пути Велика пошел». Фанаты «Спартака» усомнились в травме игрока

В «Спартаке» и так с нападающими не все в порядке, а тут еще и основная ударная сила красно-белых впереди, Зе Луиш, выбывает на две недели.

За то время, пока его сборная Кабо-Верде дважды за пять дней обыгрывала ЮАР, футболист вроде успел прийти в себя и даже приступить к тренировкам в общей группе. Но, вот незадача, опять получил травму. Да какую! Растяжение мышц живота. Восстановление по предварительным данным займет еще порядка двух недель. За это время «Спартак» и с «Рубином» сыграть успеет, и в Лиге чемпионов стартовать.

«Может блефуют»?

Все вроде обыденно… Только болельщики «Спартака» к вести о травме отнеслись скептически. Уж больно необычный для полевого игрока диагноз. Вот фанаты и заподозрили что-то неладное у футболиста, который не вылезает из клубного лазарета.

«Зе, похоже, по пути Велика пошёл. Жаль. Теперь мышцы живота потянул. Еще две недели пауза», - вспоминает в гостевой книге фанатов «Спартака» дважды лучшего бомбардира чемпионата России Веллитона пользователь под ником ogonek.

«Первый раз такое слышу. Как можно потянуть мышцы живота, да еще на две недели? В каком упражнении?» - недоумевает kvzakhar.

«У Зе столько травм, что поневоле начнешь считать, что дуркует футболист. Ибо подозрительно», - считает Eaglesias.

«Две недели это еще минимум. Обычно дольше. Другое дело, что травма такого вида для профессионального спортсмена – нонсенс. Для беременной женщины или пенсионера – да. Может блефуют?» - спрашивает Paraschut.

«Сразу после матча с конями Зе был замечен в одном из ресторанов Москвы в офигенно (грубо) веселом настроении со всеми «атрибутами»... Неприятно поразило! Походу, у парня здесь жизнь удалась!» - делится наблюдениями Леонидыч.

«Ну не зря здесь было фото из Инстаграма некой Крупиной в обнимку с Зе. Контракт переподписан, жизнь удалась, по стопам Веллика», - пишет vital_23.

«С такой подругой не мудрено «травмироваться» постоянно. Вступил на скользкую дорожку, походу. Жалели по началу его. С ребенком там проблемы какие-то, не до футбола ему.... А тут раз и все в порядке сразу», - возмущается mp.

Доведут до цугундера

Если вы не поняли, о чем идет речь в последних двух сообщениях, объясняем… Болельщики «Спартака» имеют в виду это фото, на котором Зе, отложив в сторону бокал с пивом, позирует с двумя девушками.

Чемпионы взяли кубок. Время отмечааааааать🎉🎉🎉🎉 Публикация от Nicole (@nicole_krupina) Июл 14 2017 в 5:40 PDT

Одна из них – некая Николь Крупина. Позже, уже в истории той же социальной сети, появилось фото, на которой Зе обнимает девушку не в клубе, а при свете дня. Фото было опубликовано с аккаунта самого Зе.

Вот, кстати, девушка с футболистом. Судя по всему, действие происходит в квартире игрока.

Бонифаций и Николь Крупина готовятся к матчу с Рубином. ;-) pic.twitter.com/Ab6Iz0rxII — Андрей Меркин (@wasy_invalid) September 6, 2017

А ведь дома футболиста ждут супруга и ребенок. Некрасиво как-то получается.

Бонифаций и его жена. pic.twitter.com/yjxjbypAWH — Андрей Меркин (@wasy_invalid) September 6, 2017

Но, хватит этой Санта-Барбары. Вернемся к травме. Болельщики не правы. Растяжение мышц живота для футбола дело вполне привычное. Вот только страдают от таких повреждений чаще вратари, вынужденные вытягиваться в струнку во время сейвов. У полевых игроков такие травмы и правда в диковинку. Последний раз в «Спартаке» нечто подобное было в 2013 году, когда на три недели из строя выбыл бразильский защитник Жоао Карлос.

