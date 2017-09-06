«Зе, похоже, по пути Велика пошел». Фанаты «Спартака» усомнились в травме игрока
В «Спартаке» и так с нападающими не все в порядке, а тут еще
и основная ударная сила красно-белых впереди, Зе Луиш, выбывает на две недели.
За то время, пока его сборная Кабо-Верде дважды за пять дней
обыгрывала ЮАР, футболист вроде успел прийти в себя и даже приступить к
тренировкам в общей группе. Но, вот незадача, опять получил травму. Да какую!
Растяжение мышц живота. Восстановление по предварительным данным займет еще
порядка двух недель. За это время «Спартак» и с «Рубином» сыграть успеет, и в
Лиге чемпионов стартовать.
«Может блефуют»?
Все вроде обыденно… Только болельщики «Спартака» к вести о
травме отнеслись скептически. Уж больно необычный для полевого игрока диагноз.
Вот фанаты и заподозрили что-то неладное у футболиста, который не вылезает из
клубного лазарета.
«Зе, похоже, по пути Велика пошёл. Жаль. Теперь мышцы живота
потянул. Еще две недели пауза», - вспоминает в гостевой книге фанатов
«Спартака» дважды лучшего бомбардира чемпионата России Веллитона пользователь
под ником ogonek.
«Первый раз такое слышу. Как можно потянуть мышцы живота, да
еще на две недели? В каком упражнении?» - недоумевает kvzakhar.
«У Зе столько травм, что поневоле начнешь считать, что дуркует
футболист. Ибо подозрительно», - считает Eaglesias.
«Две недели это еще минимум. Обычно дольше. Другое дело, что
травма такого вида для профессионального спортсмена – нонсенс. Для беременной
женщины или пенсионера – да. Может блефуют?» - спрашивает Paraschut.
«Сразу после матча с конями Зе был замечен в одном из
ресторанов Москвы в офигенно (грубо) веселом настроении со всеми «атрибутами»...
Неприятно поразило! Походу, у парня здесь жизнь удалась!» - делится
наблюдениями Леонидыч.
«Ну не зря здесь было фото из Инстаграма некой Крупиной в
обнимку с Зе. Контракт переподписан, жизнь удалась, по стопам Веллика», - пишет
vital_23.
«С такой подругой не мудрено «травмироваться» постоянно. Вступил на скользкую дорожку, походу. Жалели по началу его. С ребенком там проблемы какие-то, не до футбола ему.... А тут раз и все в порядке сразу», - возмущается mp.
Доведут до цугундера
Если вы не поняли, о чем идет речь в последних двух
сообщениях, объясняем… Болельщики «Спартака» имеют в виду это фото, на котором
Зе, отложив в сторону бокал с пивом, позирует с двумя девушками.
Одна из них – некая Николь Крупина. Позже, уже в истории той
же социальной сети, появилось фото, на которой Зе обнимает девушку не в клубе,
а при свете дня. Фото было опубликовано с аккаунта самого Зе.
Вот, кстати, девушка с футболистом. Судя по всему, действие
происходит в квартире игрока.
Бонифаций и Николь Крупина готовятся к матчу с Рубином. ;-) pic.twitter.com/Ab6Iz0rxII— Андрей Меркин (@wasy_invalid) September 6, 2017
А ведь дома футболиста ждут супруга и ребенок. Некрасиво
как-то получается.
Бонифаций и его жена. pic.twitter.com/yjxjbypAWH— Андрей Меркин (@wasy_invalid) September 6, 2017
Но, хватит этой Санта-Барбары. Вернемся к травме.
Болельщики не правы. Растяжение мышц живота для футбола дело вполне привычное.
Вот только страдают от таких повреждений чаще вратари, вынужденные вытягиваться
в струнку во время сейвов. У полевых игроков такие травмы и правда в диковинку.
Последний раз в «Спартаке» нечто подобное было в 2013 году, когда на три недели
из строя выбыл бразильский защитник Жоао Карлос.