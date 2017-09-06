Искусство жить и умирать в низших лигах: зарубежный опыт

фото фк "Арарат"

Очередные расформирования футбольных клубов в России не стали неожиданностью. Низшие лиги в нашей стране, похоже, методично умирают. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, как живут маленькие клубы в развитых в футбольном плане странах и чему нам стоит поучиться.

Чем ниже лига, тем меньше к ней интереса? К сожалению, в России это, если не закон природы, то явление привычное. Практически на всех стадионах уровнем ниже ФНЛ царит мертвая тишина и кресла пустуют из года в год. На самом деле, в большинстве развитых в футбольном плане стран низшие дивизионы привлекают сотни и тысячи болельщиков. Среди фанатов существует даже своеобразный закон – support your local team, что в переводе означает: поддерживай свой местный клуб. Потому и собирают «Транмир Роверс» и «Линкольн Сити» по пять тысяч зрителей из матча в матч. Обе команды в прошлом году представляли Национальную лигу в Англии. Это пятый по уровню дивизион Туманного Альбиона, где большинство футболистов не профессионалы. У нас такого уровня даже нет. Примечательно, что «Транмир» соседствует с двумя грандами английского футбола – «Ливерпулем» и «Эвертоном». Но свой болельщик у «роверс» был всегда. Та же история в Германии и Италии. Обе страны славятся не только заполненными трибунами в низших лигах, но и накалом страстей. С чем же связана такая популярность лиг, по сути обреченных на недостаток внимания?

Во многих странах местный футбольный клуб – культ и традиция, передающаяся из поколения в поколение. Еще одна знаменитая фраза из мира футбольных болельщиков полностью подтверждает преемственность в вопросе выбора команды: from father to son – от отца к сыну. Эта преданность сохраняла за клубами популярность, в каком бы состоянии они не находились. Порой, именно болельщики помогали спасти команду от расформирования сбором средств. Так в Германии фанаты сохранили жизнь любимому «Санкт-Паули» из Гамбурга, в Англии – «Уимблдону», а в Италии – «Специи». Это лишь те примеры, что на слуху у российских болельщиков. На самом деле таких случаев сотни.

Командам в низших дивизионах любой страны приходится несладко и Россия – не исключение. Клубы расформировываются, теряют стадионы, утопают в долгах и просят о помощи. Но одна проблема вытекает из другой. Когда никто не приходит на стадион, то и спасать тонущий «корабль» любимых цветов некому. Остается надеяться на помощь «сверху», которая редка и выборочна. Потому многие клубы в развитых футбольных странах переходят в управление болельщиками. Так было, скажем, с несчастным «Корк Сити» из Ирландии. Сейчас команда – чемпион своей страны. Это ли не достижение для клуба, пробившегося из низов?

Почти каждый год в национальных кубках «выстреливает» одна-две маленькие команды. И, честно говоря, невольно начинаешь за них болеть. Если «малышу» удается пройти очередной раунд в борьбе с безоговорочно превосходящими силами противника, то в городке, районе, деревне устраиваются многодневные празднования. Это действительно так! Закрываются магазины и учреждения, потому что местные любимцы одержали важную победу.

Зачастую эти победители – чьи-то друзья, коллеги по работе, соседи. Но не у всех есть возможность просто прийти и играть за любимую команду, даже если она выступает в шестом дивизионе. Тогда клуб создает дополнительные составы в лигах еще ниже. Такая практика, в частности, привычна для Германии. К сожалению, у нас маленькая команда не всегда находит возможность заполнить скамейку запасных. Но в чем же проблема? Разве у нас нет победных традиций? Нет переходящих от деда к внуку шарфов и значков? Все есть! Но команды умирают, рождаются и снова умирают. Одинокие, бедные, забывшие о том, каково это играть со зрителями на стадионе.

Подъем футбола должен начинаться не с бесконечно «прокачки» двух-трех клубов из высшей лиги, а возрождения местных команд. Ведь такие игроки как Джейми Варди росли именно в местечковых маленьких клубах. В общем, есть чему поучиться у наших «западных коллег».