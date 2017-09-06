Сальников все же не выплыл: суд встал на сторону «Советского спорта»

В Москве в Савеловском районном суде состоялось судебное заседание по иску, который Всероссийская федерация плавания и лично ее президент Владимир Сальников подавали против «Советского спорта».



Для тех, кто не следил за активностью юристов федерации плавания, напомним, о чем идет речь. В июле «Общественная организация «Всероссийская Федерация плавания» в июле обратилась в Савеловский районный суд г. Москвы с иском о защите деловой репутации. По мнению истцов, их деловая репутация сильно пострадала из-за появления в газете «Советский спорт» и на нашем сайте статьи «Способен ли Сальников выплыть? Расследование «Советского спорта». В этом расследовании рассказывалось о том, что за те годы, когда отечественным плаванием руководил знаменитый в прошлом пловец Владимир Сальников, результаты наших спортсменов постоянно ухудшались, развитием своего вида спорта федерация занималась недостаточно, а главной темой новостей стали допинговые скандалы.



Публикация расследования «Советского спорта» произвела сильное впечатление на мир плавания. На популярном специализированном сайте SwimVortex нашу статью перепечатали в английском переводе, сопроводив собственными редакционными комментариями. Знаменитая пловчиха трехкратная чемпионка Европы Станислава Комарова заявила: «с выводами, приведенными в расследовании «Советского спорта», я солидарна на сто процентов». Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Лариса Ильченко призвала Сальникова признать свои ошибки, а агент Юлии Ефимовой Андрей Митьков рассказал о том, как руководство федерации пыталось пожертвовать лучшей действующей российской пловчихой. В поддержку публикации «Советского спорта» высказались и читатели.

Владимир Сальников: финальный рывок перед неминуемым провалом? Комментарий главного редактора «Советского спорта»

Совсем иначе на публикацию отреагировали в федерации плавания. Сперва в редакцию поступили два «открытых письма», в которых тренеры и ветераны обвинили авторов расследования в необъективности. А уже в июле в редакцию «Советского спорта» поступили документы, из которых следовало, что юристы ВФП составили свой список претензий.



Федерация потребовала опровергнуть фразы «Одна только Юлия Ефимова порадовала нас двумя серебряными медалями. Та самая, что фактически была оставлена Владимиром Сальниковым вне сборной» и «Юлия, постоянно прессуемая руководством федерации». По мнению федерации, тот факт, что Ефимова была включена в состав олимпийской сборной России, опровергает эти утверждения. О том, как уже после этого включения Юлия уже самостоятельно боролась за то, чтобы ее все же допустили к участию в Олимпийских играх, в исковом заявлении не упоминалось.

Также федерация плавания посчитала неверными сообщения о том, что в Ростовской области построено меньше бассейнов, чем предусмотрено по «Программе развития плавания и создания единой сети водноспортивных оздоровительных комплексов на территории Ростовской области». Наконец, истцы потребовали опровергнуть сообщения о том, что бассейны строились по завышенным ценам и о том, что из этого извлекали выгоду руководители федерации.

И вот, наконец, точка в этой истории поставлена. В рамках судебного заседания иск был рассмотрен по существу. В соответствии с решением суда ВФП отказано в удовлетворении иска в отношении всех заявленных требований.





