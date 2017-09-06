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Испания всех рвет, Украина сохраняет шансы. Отбор к ЧМ-2018 все интереснее

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость сборной Испании
Радость сборной ИспанииФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - о матчах отборочного раунда ЧМ-2018, прошедших накануне в европейской зоне.

СЕРБЫ – НА КОНЕ, УЭЛЬС – ПОД ВОПРОСОВ

Восьмой тур в группе D многое расставил по местам, но не все. Во-первых, Австрия, сыграв вничью с Грузией (1:1), до максимума осложнила себе задачу выхода из группы даже в стыки. Во-вторых, сербы отлично подсобили валлийцам, разобравшимся с Молдавией (2:0): теперь полуфиналисты прошедшего Евро вскарабкались, пусть и не основательно, на вторую строчку группы.

Интересно, что интрига в этой веселой компании все еще не умерла. Даже Сербия, в случае двух маловероятных осечек, рискует потерять лидирующую позицию. Интереснее будет посмотреть на битву Ирландии и Уэльса в заключительном туре квалификационной кампании, ведь именно в этой встрече решится судьба второй сборной, сделавшей шаг навстречу чемпионату мира в России. Хотя бы через стыки.

Группа D
м команда и в н п м о
1
 Сербия 8 5 3 0 17 – 7 18
2
 Уэльс 8 3 5 0 12 – 5 14
3 Ирландия 8 3 4 1 9 – 6 13
4 Австрия 8 2 3 3 10 – 10 9
5 Грузия 8 0 5 3 8 – 12 5
6 Молдавия 8 0 2 6 4 – 20 2

ИСПАНИЯ ИЛИ ИТАЛИЯ – КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?

Осталось совсем немного, и мы узнаем, кто же из мастодонтов европейского футбола – Италия или Испания, будут пробираться на грядущий ЧМ через стыковые матчи. У «Фурии» есть трехочковое преимущество, у Скуадры Адзурры на этом фоне – только вера в собственные силы и фарт. Албанцы, скорее всего, не зацепятся и за вторую строчку, а значит, перед итальянцами цель только одна – побороться за первое место, каким бы сложной она не казалась.

Сборная Испании, гармонично переживающая смену поколений и опять обыгравшая Лихтенштейн со счетом 8:0, на фоне Италии, напоминающей хромающего ветерана и добывающего тяжелые минимальные победы, как над Израилем (1:0), выглядит куда более бодро и занимательно. Тут и продвинутый футбол, и классные исполнители, и стройность внутрикомандных построений. Итальянцы же играют натужно, но на результат. Этот подход удачен в плей-офф, но никак не в сетке. Тем более отборочной.

Группа B
м команда и в н п м о
1
 Швейцария 8 8 0 0 18 – 3 24
2
 Португалия 8 7 0 1 28 – 4 21
3 Венгрия 8 3 1 4 11 – 9 10
4 Фарерские острова 8 2 2 4 4 – 15 8
5 Андорра 8 1 1 6 2 – 17 4
6 Латвия 8 1 0 7 3 – 18 3

ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ НА ПОЛТОРА МЕСТА

Последняя по алфавиту, но не по составу соперников, отборочная группа I удивляет до безумия. Реальные шансы отправиться в Россию, причем напрямую, есть стразу у четырех команд из шести – Хорватии, Исландии (у обеих – по 16 очков), Турции и Украины (по 14).

Хорватам повезло чуточку больше остальных. Балканской сборной можно чуть расслабиться в матче с финнами и как следует накопить силы перед выездом на Украину. Нашим соседям же играть с неуступчивым Косово и оступаться никак нельзя, иначе разрыв от хорватов перед последним туром будет недосягаемым.

Исландцы же обязаны обыгрывать Турцию и как минимум не проиграть Косово, если хотят пройти испытание стыками. Турки тоже должны настраиваться только на победу, ведь затем последует выезд к финнам, и лучше бы случилось так, чтобы этот матч еще что-то решал. Вот где будет интересно до самой последней минуты, вот где будет интрига до финального свистка!

Группа I
м команда и в н п м о
1
 Хорватия 8 5 1 2 12 – 3 16
2
 Исландия 8 5 1 2 11 – 7 16
3 Турция 8 4 2 2 12 – 8 14
4 Украина 8 4 2 2 11 – 7 14
5 Финляндия 8 2 1 5 6 – 10 7
6 Косово 8 0 1 7 3 – 20 1
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