Испания всех рвет, Украина сохраняет шансы. Отбор к ЧМ-2018 все интереснее
«Советский спорт» - о матчах отборочного раунда ЧМ-2018, прошедших накануне в европейской зоне.
СЕРБЫ – НА КОНЕ, УЭЛЬС – ПОД ВОПРОСОВ
Восьмой тур в группе D многое расставил по местам, но не все. Во-первых, Австрия, сыграв вничью с Грузией (1:1), до максимума осложнила себе задачу выхода из группы даже в стыки. Во-вторых, сербы отлично подсобили валлийцам, разобравшимся с Молдавией (2:0): теперь полуфиналисты прошедшего Евро вскарабкались, пусть и не основательно, на вторую строчку группы.
Интересно, что интрига в этой веселой компании все еще не умерла. Даже Сербия, в случае двух маловероятных осечек, рискует потерять лидирующую позицию. Интереснее будет посмотреть на битву Ирландии и Уэльса в заключительном туре квалификационной кампании, ведь именно в этой встрече решится судьба второй сборной, сделавшей шаг навстречу чемпионату мира в России. Хотя бы через стыки.
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Сербия
|8
|5
|3
|0
|17 – 7
|18
|
2
|Уэльс
|8
|3
|5
|0
|12 – 5
|14
|3
|Ирландия
|8
|3
|4
|1
|9 – 6
|13
|4
|Австрия
|8
|2
|3
|3
|10 – 10
|9
|5
|Грузия
|8
|0
|5
|3
|8 – 12
|5
|6
|Молдавия
|8
|0
|2
|6
|4 – 20
|2
ИСПАНИЯ ИЛИ ИТАЛИЯ – КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?
Осталось совсем немного, и мы узнаем, кто же из мастодонтов европейского футбола – Италия или Испания, будут пробираться на грядущий ЧМ через стыковые матчи. У «Фурии» есть трехочковое преимущество, у Скуадры Адзурры на этом фоне – только вера в собственные силы и фарт. Албанцы, скорее всего, не зацепятся и за вторую строчку, а значит, перед итальянцами цель только одна – побороться за первое место, каким бы сложной она не казалась.
Сборная Испании, гармонично переживающая смену поколений и опять обыгравшая Лихтенштейн со счетом 8:0, на фоне Италии, напоминающей хромающего ветерана и добывающего тяжелые минимальные победы, как над Израилем (1:0), выглядит куда более бодро и занимательно. Тут и продвинутый футбол, и классные исполнители, и стройность внутрикомандных построений. Итальянцы же играют натужно, но на результат. Этот подход удачен в плей-офф, но никак не в сетке. Тем более отборочной.
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Швейцария
|8
|8
|0
|0
|18 – 3
|24
|
2
|Португалия
|8
|7
|0
|1
|28 – 4
|21
|3
|Венгрия
|8
|3
|1
|4
|11 – 9
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|2
|2
|4
|4 – 15
|8
|5
|Андорра
|8
|1
|1
|6
|2 – 17
|4
|6
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|3 – 18
|3
ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ НА ПОЛТОРА МЕСТА
Последняя по алфавиту, но не по составу соперников, отборочная группа I удивляет до безумия. Реальные шансы отправиться в Россию, причем напрямую, есть стразу у четырех команд из шести – Хорватии, Исландии (у обеих – по 16 очков), Турции и Украины (по 14).
Хорватам повезло чуточку больше остальных. Балканской сборной можно чуть расслабиться в матче с финнами и как следует накопить силы перед выездом на Украину. Нашим соседям же играть с неуступчивым Косово и оступаться никак нельзя, иначе разрыв от хорватов перед последним туром будет недосягаемым.
Исландцы же обязаны обыгрывать Турцию и как минимум не проиграть Косово, если хотят пройти испытание стыками. Турки тоже должны настраиваться только на победу, ведь затем последует выезд к финнам, и лучше бы случилось так, чтобы этот матч еще что-то решал. Вот где будет интересно до самой последней минуты, вот где будет интрига до финального свистка!
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Хорватия
|8
|5
|1
|2
|12 – 3
|16
|
2
|Исландия
|8
|5
|1
|2
|11 – 7
|16
|3
|Турция
|8
|4
|2
|2
|12 – 8
|14
|4
|Украина
|8
|4
|2
|2
|11 – 7
|14
|5
|Финляндия
|8
|2
|1
|5
|6 – 10
|7
|6
|Косово
|8
|0
|1
|7
|3 – 20
|1