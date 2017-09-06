Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?

Нападающий Алексей Бабырь сыграл за «Тосно» всего две игры в ФНЛ, а теперь судится с клубом премьер-лиги.

В чем суть истории?

Форвард Алексей Бабырь требует от футбольного клуба «Тосно» 21 миллион рублей, положенные ему после расторжения контракта с клубом.

О переходе Бабыря в «Тосно» было объявлено 17 июня 2014-го. Согласно официальному сайту ФНЛ, 20 января 2015-го игрок покинул клуб из Ленинградской области, ему полагалась выплата в размере 21 миллиона рублей.

Как сообщил «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» агент футболиста Александр Осипов, на 6 сентября 2017-го «Тосно» должен Бабырю 17,5 миллионов – три с половиной миллиона клуб уже заплатил.

Как развивалась ситуация?

По словам Осипова, клуб пытался решить вопрос и делал свои предложения по урегулированию ситуации.

– Сначала «Тосно» предложил нам 15 миллионов вместо 21. Мы отказались, – рассказал Осипов. – Потом предложили рассрочку на 8 месяцев без начисления процентов. Мы тоже отказались. А они все равно перевели первый платеж, который был в их графике.

Алексей Бабырь обратился в суд и выиграл дело, это произошло год назад.

– Год «Тосно» не платил. А ровно через год перевели первую часть суммы. Почему-то только часть, – уточнил агент футболиста. – Они посчитали, что вот столько хотят заплатить. Наше дело сейчас в дисциплинарном комитете ФИФА, который по этому вопросу должен принять решение в самое ближайшее время. Видимо, какие-то санкции будут применены к «Тосно».

Говорят еще про поддельную подпись Бабыря в документах «Тосно». Это еще что?

Такая информация действительно появилась: якобы Бабырь подписал документ, в котором отказывается от выплаты 21 миллиона рублей.

– Факт подделки – уголовно-правовая составляющая, которая нас не волнует, – отметил Осипов. – Для нас важно, чтобы нам заплатили деньги, поэтому никаких дальнейших движений после установления факта подделки мы не делали.

Таким образом, агент футболиста не отрицает, что подделка подписи обнаружена. Однако сторона игрока заняла конструктивную позицию: Бабырю и его представителю важно добиться денежной выплаты в полном объеме, а не раздувать сопутствующие истории.

Кто такой Алексей Бабырь?

Украинскому нападающему с российским паспортом 27 лет, он начал выступать в России как раз с контракта в «Тосно». До ФНЛ Бабырь выступал в чемпионате Украины за «Крымтеплицу», «Волынь» и «Говерлу».

Как уроженец Крыма, города Симферополь, Алексей уже через пару месяцев после присоединения территории к России получил российский паспорт. Он заигран за молодежную сборную Украины, в основную не вызывался, и в России считается легионером.

Сразу после получения паспорта гражданина России Бабырь дал интервью, в котором резко отозвался о происходящем между Крымом, Россией и Украиной

– Новая власть уже за месяц столько сделала, сколько наша милиция лет за пять не смогла. <…> Предыдущие только штаны на заднице протирали. Я украинские новости смотрел и хотел телевизор разбить. Чушь показывают. <…> В российских новостях я ничего плохого не вижу, а украинское включаешь и все: война, мама, папа, давай вставай. Я просто поражаюсь. Они сами сделали эту войну, – делился Бабырь в интервью для украинской аудитории Tribuna.com. – В Крыму реально весь народ за Россию. Даже большинство татар тоже за Россию, а по украинскому телевидению показывают, что все против.

В том же интервью футболист отметил, что у него есть предложение от команды ФНЛ, ставящей задачу выйти в РФПЛ. Вполне возможно, речь шла о «Тосно». Игрок уточнил: «посмотрим, как срастется, слишком уж много подводных камней».

Сейчас Бабырь играет за астраханский «Волгарь»: в сезоне 2017/18 провел 6 матчей и забил 1 гол.

Как на ситуацию реагируют в «Тосно»?

Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг наличие проблемы в принципе. По его словам, клуб общается с юристами, представляющими Бабыря, и выплачивает ему деньги.

По ходу летнего трансферного окна на «Тосно» накладывали запрет на регистрацию новых футболистов, однако в последний заявочный день клуб оформил переход серба Марко Полетановича.

– Комиссия по лицензированию клубов РФС наложила этот запрет. Мне совершенно непонятно, каким образом Полетанович был зарегистрирован в «Тосно». Мы направили запрос в РФПЛ по этому вопросу, и ответа пока не было, – уточнил Осипов.