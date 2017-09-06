Россия в 1/8: Венгрия - здорово, Хорватия - сложно
На ЧЕ-2017 завершается групповой этап и определяется «сетка» плей-офф. Сборная России, в четверг играющая с Великобританией, узнает своего соперника по 1/8 финала только поздно вечером.
Если бы не провальная вторая половина матча с Латвией, сейчас наши спокойно готовились бы к воскресной встрече в первом раунде плей-офф с вполне посильными венграми. А так - нужно и британцев обыгрывать, и за вариантами следить. России все-таки придется поучаствовать в «счетной лихорадке», которая охватывает любой подобный турнир на исходе групповых турниров.
Итак, напоминаем: в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы, и в 1/8 финала сборные из нашей шестерки «D» будут играть с «ненашими» из группы «С». По обычному принципу: D1 - C4, С1 - D4, D2 - С3, С2 - D3. При равенстве по числу побед в группах решающий дополнительный показатель - личные встречи. По ним Россия уступает Сербии и Латвии из-за разности очков: сербов мы обыграли с преимуществом «+3», а латышам уступили «-15».
В «скрестной» группе «С» ясно практически все. Испания - точно первая, Хорватия - точно вторая, и даже Черногория с Венгрией вряд ли поменяются местами - из-за все тех же личных встреч. Там все команды выиграли у ближайших преследователей по таблице: испанцы - у хорватов, хорваты - у черногорцев и венгров, а черногорцы - у венгров и чехов. Последние из-за поражения от Венгрии уже потеряли все шансы на выход в плей-офф.
Так что в этой половине кубковой «сетки» вся интрига - у нас. Подробно ее можно изучить по таблицам, опубликованным ниже, а если объяснять коротко, то «программа» сборной России на четверг такова: обыграть британцев и болеть за турок в вечернем матче с латышами. Победа хозяев чемпионата выведет наших на первое место и на Венгрию, а поражение турецкой команды - на третье и на хорватов.
Разница между сборными Венгрии и Хорватии достаточно велика. У венгров в составе нет ничего внятного кроме универсального форварда Адама Ханги, за которого этим летом боролись «Барселона» с «Басконией». Хорваты же располагают звездной парой из НБА: универсальным форвардом Дарио Шаричем и очень шустро-попадучим снайпером Бояном Богдановичем. Во вторник они сумели затащить в концовку самих испанцев. Правда, в итоге все-таки проиграли, и вообще у сборной Хорватии достаточно слабых мест. Но с венграми - все равно никакого сравнения. Плюс есть немалая разница в дальнейшей «сетке»: с третьего места после Хорватии (если, конечно, пройдем) в 1/4 России «светят» Литва или Греция, а с первого и после Венгрии - Финляндия или Италия.
На всякий случай надо обязательно пояснить: что получится, если россияне умудрятся проиграть британцам. Тогда о хорватах с венграми нам придется забыть и вечером, наоборот, болеть за Латвию - чтобы не наскочить в 1/8 на испанцев. Черногория - точно поудобнее будет. Даже несмотря на их мощную высокорослую линию Вучевич-Дублевич-Тодорович и нашего старого знакомого Тайриза Райса.
Группа D. Стамбул
|
|
|
И
|
В
|
П
|
Р/О
|
О
|
1
2
3
4
|
Сербия
Латвия
Россия
Турция
|
4
4
4
4
|
3
3
3
2
|
1
1
1
2
|
326-299
355-317
296-296
309-291
|
7
7
7
6
|
5
6
|
Бельгия
Великобритания
|
4
4
|
1
0
|
3
4
|
299-336
320-366
|
5
4
14.30. Россия - Великобритания5-й тур. 7 сентября
17.15. Бельгия - Сербия
20.45. Турция - Латвия
Группа С. Клуж-Напока (Румыния)
|
|
|
И
|
В
|
П
|
Р/О
|
О
|
1
2
3
4
|
Испания
Хорватия
Черногория
Венгрия
|
4
4
4
4
|
4
3
2
2
|
0
1
2
2
|
362-239
290-267
292-298
271-283
|
8
7
6
6
|
5
6
|
Чехия
Румыния
|
4
4
|
1
0
|
3
4
|
287-334
247-328
|
5
4
5-й тур. 7 сентября
14.30. Чехия - Хорватия
17.15. Венгрия - Испания
20.45. Черногория - Румыния
Шансы сборной России встретиться в 1/8 финала с каждым из возможных соперников. Прогноз «Советского спорта»
|
Венгрия
|
39,6%
|
Хорватия
|
34,4%
|
Черногория
|
17,9%
|
Испания
|
8,1%
|
Всего
|
100,0%
С кем сборная России будет играть в 1/8 финала в зависимости от результатов последнего тура
|
Россия -
Великобритания
|
Бельгия - Сербия
|
Турция - Латвия
|
Соперник
России в 1/8
|
Победа
России
|
Победа Сербии
|
Победа Турции
|
Венгрия* (D4)
|
Победа Латвии
|
Хорватия (D2)
|
Победа Бельгии
|
Победа Турции
|
Венгрия (D4)
|
Победа Латвии
|
Черногория (D3)
|
Победа
Великобритании
|
Победа Сербии
|
Победа Турции
|
Испания** (D1)
|
Победа Латвии
|
Черногория (D3)
|
Победа Бельгии
|
Победа Турции
|
Черногория (D3)
|
Победа Латвии
|
Черногория (D3)
D1, D2, D3, D4 - итоговые места команд в группе D.
* Теоретически сборные Венгрии и Черногории еще могут поменяться местами в группе D, если в последнем туре венгры победят испанцев, а черногорцы проиграют румынам, но этот вариант (вероятность - 3%) здесь не рассматривается.
** Если после поражений сборных России и Бельгии в своих матчах турки обыграют латышей с разницей «+27» или крупнее, россияне сыграют в 1/8 не с испанцами, а с хорватами, но этот вариант (вероятность – менее 1%) здесь не рассматривается.