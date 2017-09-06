Россия в 1/8: Венгрия - здорово, Хорватия - сложно

Венгрия против Хорватия. Кто достанется России Фото: FIBA

На ЧЕ-2017 завершается групповой этап и определяется «сетка» плей-офф. Сборная России, в четверг играющая с Великобританией, узнает своего соперника по 1/8 финала только поздно вечером.

Если бы не провальная вторая половина матча с Латвией, сейчас наши спокойно готовились бы к воскресной встрече в первом раунде плей-офф с вполне посильными венграми. А так - нужно и британцев обыгрывать, и за вариантами следить. России все-таки придется поучаствовать в «счетной лихорадке», которая охватывает любой подобный турнир на исходе групповых турниров.

Итак, напоминаем: в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы, и в 1/8 финала сборные из нашей шестерки «D» будут играть с «ненашими» из группы «С». По обычному принципу: D1 - C4, С1 - D4, D2 - С3, С2 - D3. При равенстве по числу побед в группах решающий дополнительный показатель - личные встречи. По ним Россия уступает Сербии и Латвии из-за разности очков: сербов мы обыграли с преимуществом «+3», а латышам уступили «-15».

В «скрестной» группе «С» ясно практически все. Испания - точно первая, Хорватия - точно вторая, и даже Черногория с Венгрией вряд ли поменяются местами - из-за все тех же личных встреч. Там все команды выиграли у ближайших преследователей по таблице: испанцы - у хорватов, хорваты - у черногорцев и венгров, а черногорцы - у венгров и чехов. Последние из-за поражения от Венгрии уже потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Так что в этой половине кубковой «сетки» вся интрига - у нас. Подробно ее можно изучить по таблицам, опубликованным ниже, а если объяснять коротко, то «программа» сборной России на четверг такова: обыграть британцев и болеть за турок в вечернем матче с латышами. Победа хозяев чемпионата выведет наших на первое место и на Венгрию, а поражение турецкой команды - на третье и на хорватов.

Разница между сборными Венгрии и Хорватии достаточно велика. У венгров в составе нет ничего внятного кроме универсального форварда Адама Ханги, за которого этим летом боролись «Барселона» с «Басконией». Хорваты же располагают звездной парой из НБА: универсальным форвардом Дарио Шаричем и очень шустро-попадучим снайпером Бояном Богдановичем. Во вторник они сумели затащить в концовку самих испанцев. Правда, в итоге все-таки проиграли, и вообще у сборной Хорватии достаточно слабых мест. Но с венграми - все равно никакого сравнения. Плюс есть немалая разница в дальнейшей «сетке»: с третьего места после Хорватии (если, конечно, пройдем) в 1/4 России «светят» Литва или Греция, а с первого и после Венгрии - Финляндия или Италия.

На всякий случай надо обязательно пояснить: что получится, если россияне умудрятся проиграть британцам. Тогда о хорватах с венграми нам придется забыть и вечером, наоборот, болеть за Латвию - чтобы не наскочить в 1/8 на испанцев. Черногория - точно поудобнее будет. Даже несмотря на их мощную высокорослую линию Вучевич-Дублевич-Тодорович и нашего старого знакомого Тайриза Райса.

Группа D. Стамбул





И В П Р/О О 1 2 3 4 Сербия Латвия Россия Турция 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 2 326-299 355-317 296-296 309-291 7 7 7 6 5 6 Бельгия Великобритания 4 4 1 0 3 4 299-336 320-366 5 4



14.30. Россия - Великобритания5-й тур. 7 сентября

17.15. Бельгия - Сербия

20.45. Турция - Латвия

Группа С. Клуж-Напока (Румыния)





И В П Р/О О 1 2 3 4 Испания Хорватия Черногория Венгрия 4 4 4 4 4 3 2 2 0 1 2 2 362-239 290-267 292-298 271-283 8 7 6 6 5 6 Чехия Румыния 4 4 1 0 3 4 287-334 247-328 5 4



5-й тур. 7 сентября



14.30. Чехия - Хорватия

17.15. Венгрия - Испания

20.45. Черногория - Румыния

Шансы сборной России встретиться в 1/8 финала с каждым из возможных соперников. Прогноз «Советского спорта»

Венгрия 39,6% Хорватия 34,4% Черногория 17,9% Испания 8,1% Всего 100,0%



С кем сборная России будет играть в 1/8 финала в зависимости от результатов последнего тура

Россия - Великобритания Бельгия - Сербия Турция - Латвия Соперник России в 1/8

Победа России Победа Сербии

Победа Турции Венгрия* (D4) Победа Латвии Хорватия (D2) Победа Бельгии Победа Турции Венгрия (D4) Победа Латвии Черногория (D3)

Победа Великобритании Победа Сербии

Победа Турции Испания** (D1) Победа Латвии Черногория (D3) Победа Бельгии Победа Турции Черногория (D3) Победа Латвии Черногория (D3)

D1, D2, D3, D4 - итоговые места команд в группе D.

* Теоретически сборные Венгрии и Черногории еще могут поменяться местами в группе D, если в последнем туре венгры победят испанцев, а черногорцы проиграют румынам, но этот вариант (вероятность - 3%) здесь не рассматривается.

** Если после поражений сборных России и Бельгии в своих матчах турки обыграют латышей с разницей «+27» или крупнее, россияне сыграют в 1/8 не с испанцами, а с хорватами, но этот вариант (вероятность – менее 1%) здесь не рассматривается.