Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо2 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига0 : 1СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак0 : 0Йокерит
Футбол  Кубань0 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия в 1/8: Венгрия - здорово, Хорватия - сложно

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Венгрия против Хорватия. Кто достанется России
Венгрия против Хорватия. Кто достанется РоссииФото: FIBA

На ЧЕ-2017 завершается групповой этап и определяется «сетка» плей-офф. Сборная России, в четверг играющая с Великобританией, узнает своего соперника по 1/8 финала только поздно вечером.

Если бы не провальная вторая половина матча с Латвией, сейчас наши спокойно готовились бы к воскресной встрече в первом раунде плей-офф с вполне посильными венграми. А так - нужно и британцев обыгрывать, и за вариантами следить. России все-таки придется поучаствовать в «счетной лихорадке», которая охватывает любой подобный турнир на исходе групповых турниров.

Итак, напоминаем: в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы, и в 1/8 финала сборные из нашей шестерки «D» будут играть с «ненашими» из группы «С». По обычному принципу: D1 - C4, С1 - D4, D2 - С3, С2 - D3. При равенстве по числу побед в группах решающий дополнительный показатель - личные встречи. По ним Россия уступает Сербии и Латвии из-за разности очков: сербов мы обыграли с преимуществом «+3», а латышам уступили «-15».

В «скрестной» группе «С» ясно практически все. Испания - точно первая, Хорватия - точно вторая, и даже Черногория с Венгрией вряд ли поменяются местами - из-за все тех же личных встреч. Там все команды выиграли у ближайших преследователей по таблице: испанцы - у хорватов, хорваты - у черногорцев и венгров, а черногорцы - у венгров и чехов. Последние из-за поражения от Венгрии уже потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Так что в этой половине кубковой «сетки» вся интрига - у нас. Подробно ее можно изучить по таблицам, опубликованным ниже, а если объяснять коротко, то «программа» сборной России на четверг такова: обыграть британцев и болеть за турок в вечернем матче с латышами. Победа хозяев чемпионата выведет наших на первое место и на Венгрию, а поражение турецкой команды - на третье и на хорватов.

Разница между сборными Венгрии и Хорватии достаточно велика. У венгров в составе нет ничего внятного кроме универсального форварда Адама Ханги, за которого этим летом боролись «Барселона» с «Басконией». Хорваты же располагают звездной парой из НБА: универсальным форвардом Дарио Шаричем и очень шустро-попадучим снайпером Бояном Богдановичем. Во вторник они сумели затащить в концовку самих испанцев. Правда, в итоге все-таки проиграли, и вообще у сборной Хорватии достаточно слабых мест. Но с венграми - все равно никакого сравнения. Плюс есть немалая разница в дальнейшей «сетке»: с третьего места после Хорватии (если, конечно, пройдем) в 1/4 России «светят» Литва или Греция, а с первого и после Венгрии - Финляндия или Италия.

На всякий случай надо обязательно пояснить: что получится, если россияне умудрятся проиграть британцам. Тогда о хорватах с венграми нам придется забыть и вечером, наоборот, болеть за Латвию - чтобы не наскочить в 1/8 на испанцев. Черногория - точно поудобнее будет. Даже несмотря на их мощную высокорослую линию Вучевич-Дублевич-Тодорович и нашего старого знакомого Тайриза Райса.

Группа D. Стамбул


И

В

П

Р/О

О

1

2

3

4

Сербия

Латвия

Россия

Турция

4

4

4

4

3

3

3

2

1

1

1

2

326-299

355-317

296-296

309-291

7

7

7

6

5

6

Бельгия

Великобритания

4

4

1

0

3

4

299-336

320-366

5

4

14.30. Россия - Великобритания5-й тур. 7 сентября

17.15. Бельгия - Сербия

20.45. Турция - Латвия

Группа С. Клуж-Напока (Румыния)


И

В

П

Р/О

О

1

2

3

4

Испания

Хорватия

Черногория

Венгрия

4

4

4

4

4

3

2

2

0

1

2

2

362-239

290-267

292-298

271-283

8

7

6

6

5

6

Чехия

Румыния

4

4

1

0

3

4

287-334

247-328

5

4


5-й тур. 7 сентября

14.30. Чехия - Хорватия

17.15. Венгрия - Испания

20.45. Черногория - Румыния

Шансы сборной России встретиться в 1/8 финала с каждым из возможных соперников. Прогноз «Советского спорта»

Венгрия

39,6%

Хорватия

34,4%

Черногория

17,9%

Испания

8,1%

Всего

100,0%

С кем сборная России будет играть в 1/8 финала в зависимости от результатов последнего тура

Россия -

Великобритания

Бельгия - Сербия

Турция - Латвия

Соперник

России в 1/8


Победа

России

Победа Сербии

Победа Турции

Венгрия* (D4)

Победа Латвии

Хорватия (D2)

Победа Бельгии

Победа Турции

Венгрия (D4)

Победа Латвии

Черногория (D3)


Победа

Великобритании

Победа Сербии

Победа Турции

Испания** (D1)

Победа Латвии

Черногория (D3)

Победа Бельгии

Победа Турции

Черногория (D3)

Победа Латвии

Черногория (D3)

D1, D2, D3, D4 - итоговые места команд в группе D.

* Теоретически сборные Венгрии и Черногории еще могут поменяться местами в группе D, если в последнем туре венгры победят испанцев, а черногорцы проиграют румынам, но этот вариант (вероятность - 3%) здесь не рассматривается.

** Если после поражений сборных России и Бельгии в своих матчах турки обыграют латышей с разницей «+27» или крупнее, россияне сыграют в 1/8 не с испанцами, а с хорватами, но этот вариант (вероятность – менее 1%) здесь не рассматривается.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В сборной России только два игрока приносят очки, это проблема»«В сборной России только два игрока приносят очки, это проблема»Известный баскетбольный агент Максим Шарифьянов подвел промежуточные итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017.Германия обыграла Италию в матче группового этапа Евробаскета-2017В матче группового этапа Евробаскета-2017 сборная Германии обыграла команду Италии со счетом 61:55.Россия уступила Латвии, «Локомотив» обыграл «Анкаран», «Арарат» может прекратить свое существование. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Латвия без Порзингиса сильнее России без Шведа. Главные выводы о матчеЛатвия без Порзингиса сильнее России без Шведа. Главные выводы о матчеСборная России потерпела первое поражение на ЧЕ-2017 – от сборной Латвии.«Пусть это поражение станет лечебным ядом». Игроки и тренер сборной – о неудаче«Пусть это поражение станет лечебным ядом». Игроки и тренер сборной – о неудачеЛидер сборной, главный тренер команды и президент РФБ – о причинах поражения России от Латвии.
Футбол
Хакеры требуют разрешить женщинам Ирана смотреть футбол
Футбол
Олег Артемов: Будущее Павлюченко? Все готовятся нормально, и Роман, и весь «Арарат»
Футбол
Ди Мария не сможет помочь «ПСЖ» в ближайших матчах
Футбол
Григорян ответил Оганесяну в стихах
все новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017