Баскетбол – не британская игра. Превью к матчу Россия – Великобритания

Сборная Великобритании в атаке Фото: FIBA

Сборная Великобритании – последний соперник россиян в групповом турнире. Матч начнется в четверг в 14.30 мск.

Британцы уже потеряли все шансы попасть в плей-офф. И вообще непонятно: почему призрак сборной Великобритании, вызванный на международную арену требованиями домашних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, до сих пор не отправлен обратно в тартарары? Какая-такая «баскетбольная Британия»? Вот это? Да не смешите, ради бога, мои мятые тапочки!

Впрочем, на этот ЧЕ британцы попали отнюдь не по «хозяйскому» праву, а через вполне общедоступные отборочные матчи – точно так же, как и российские баскетболисты. Другое дело, что играть у них (британцев) толком некому. Да, есть любопытный темнокожий центровой Оласени из французского «Орлеана», есть белый четвертый «номер» Кларк из испанской «Мурсии» и есть защитник Нельсон из испанской же «Гран Канарии». И, и, и… И все. Ни Евролиги, ни НБА. И 0-4 на этом чемпионате.

Их достойные вроде бы итоговые «-5» с Латвией пусть вас не смущают. По ходу матча там было гораздо больше, за «-20» зашкаливало. Так что судьбу сегодняшней игры будут решать не они, а мы. А там уж – как получится.

Основной состав сборной Великобритании на ЧЕ-2017

Окэрифо (Лоуренс) – Нельсон (Джонсон) – Мюррэй (Моркрофт) – Кларк (Ачара) – Оласени (Боатенг)

Тренер: Джо Пранти

Результаты сборной Великобритании на турнирах последних лет

ОИ-2016 – не участвовала

ЧЕ-2015 – не участвовала

ЧМ-2014 – не участвовала

ЧЕ-2013 – 1-й групповой турнир