Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник1 : 2Динамо СПб
Хоккей  Торпедо2 : 0Локомотив
Хоккей  Динамо Рига1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов1 : 0Тамбов
Хоккей  Спартак3 : 3Йокерит
Футбол  Кубань1 : 1Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алекно: Не строил бы на месте руководства сборной каких-то огромных выводов

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" (Казань) Владимир Алекно
Главный тренер волейбольного клуба "Зенит" (Казань) Владимир АлекноФото: ВК «Зенит-Казань»

Главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно дал комментарий перед началом нового сезона

Какого вы ждёте сезона. Появились новые конкуренты. 
- Конкуренты появились не только новые. Питерский «Зенит» лишь один из. Очень серьезно укрепился Новосибирск, серьезные амбиции у Белгорода. «Динамо» не нужно снимать со счетов. Не будет ни одной простой игры на выезде. Не хочу загадывать, сколько у нас будет побед и поражений. 

- Когда Андерсон присоединится к команде?
- Пока планируется 3-4 октября. То, что творится сейчас между консульствами - непонятно. Кого-то закрывают, кого-то проверяют. Ситуация пугает. Надеюсь, что это только мои опасения. 

- У «Зенита» с начала декабря по середину января 10 выездных матчей в чемпионате России. Как такое могло произойти?
- Да, придумали такой календарь. Но несколько матчей начала перенёс я. Так же переносили северные игры. Будем пробовать одним заездом, чтобы не возвращаться, так как тяжёлая адаптация и перелёты. Не всегда есть возможность летать чартером.

Как вам чемпионат Европы? Происходит некая переоценка ценностей? Словения и Бельгия рушат авторитеты.
- Сегодня таков чемпионат Европы. Сюрприз больше всего Франция. Разве что, Италия могла быть немного другой.

А как вам сборная Россия? Есть позитив?
- Было приятно на них смотреть. Но я бы на месте руководства не строил каких-то огромных выводов. Равных им не было. Хороший тестом будем чемпионат мира. От него будем отталкиваться перед Олимпиадой. Понятно, что они были на голову сильнее. Я нашёл позитив в их глазах и в желании играть. Те эмоции, которые присутствовали в сборной – хорошее начало для олимпийского цикла.

В этом сезоне есть вероятность, что Алексей Вербов будет тренером?
- В меньшей степени, разве что, если мне нужно помочь в каких-то вынужденных играх.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит-Казань» одержал вторую победу над АСК в Кубке РоссииКазанский «Зенит» в матче предварительного этапа Кубка России имени Константина Ревы обыграл нижегородский АСК в трех сетах (25:17, 25:17, 25:21).Алексей Вербов: Прекрасно понимаем, кто сыграет в сборной на Олимпиаде-2020Алексей Вербов: Прекрасно понимаем, кто сыграет в сборной на Олимпиаде-2020После игры двух «Зенитов» либеро казанцев Алексей Вербов хвалил новичков, спорил с мамой и рассказывал о перспективах сборной на Олимпиаде.Владимир Алекно: «Зенит» тренируется вдевятером, у него есть алибиГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выступления своей команды на предварительном этапе Кубка России.Алексей Вербов: Надеюсь, петербургский «Зенит» будет клубом-грандомИграющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о создании «Зенита» петербургского.Лоран Алекно: Появление петербургского «Зенита» дает развитие российскому волейболуСвязующий казанского «Зенита» Лоран Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении (0:3) от одноклубников из Петербурга в матче предварительного этапа Кубка России.
Хоккей
Хоккеисты «Торпедо» забросили три безответных шайбы в ворота «Локомотива»
Теннис
Коко Вандевеге победила Каролину Плишкову и вышла в полуфинал US Open
Футбол
Щенников – лучший игрок ЦСКА в августе
Футбол
Андрей Будогосский: Некоторые судьи нечестно сдавали нормативы
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика
Владимир Алекно
Владимир Алекновсе новости