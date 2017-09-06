В российском ММА обнаружен допинг. Борьба с ним уже началась

В последнее время в сильнейшей лиге мира UFC участились случаи нарушения анти-допинговых правил бойцами ММА.

Совсем недавно были обвинены чемпион организации американец Джон Джонс и один из самых сильных тяжеловесов промоушена бразилец Джуниор дос Сантос. Почти каждую неделю кто-то из спортсменов попадается на употреблении запрещенных препаратов.

Пробы у бойцов UFC анализирует USADA. Представители этой организации берут анализы практически в любой точке мира и в любое время. Где бы Хабиб Нурмагомедов не находился в Дагестане, его тоже навестят. Но у российского бойца с этим проблем нет. И это хорошо.

Анти-допинговое агентство в США работает хорошо. А как дела с допингом в российском ММА?

В России сейчас четыре крупные промоутерские компании: М-1 Global, ACB, FNG и WFCA. По данным портала FightMatrix, самой авторитетной и лучшей на данный момент в России организацией является ACB (Absolute Championship Berkut).

И именно этот промоушен первым из всех в России запустил процедуру проверок своих спортсменов на допинг. Остальные организации пока молчат.

Глава ACB Майрбек Хасиев еще в начале 2016 года пообещал, что проверки начнут проводится во втором полугодии года. И не соврал. Выполнил свое обещание. Впервые бойцы прошли тесты в период проведения турнира ACB 50, который состоялся 18 декабря в Санкт-Петербурге.

На данный момент пробы берутся не после каждого бойцовского шоу, но это пока... Скажем так, знакомство с неизведанным. Хасиев в своем аккаунте в социальной сети опубликовал список бойцов, которые прошли тестирование. Однако, он не уточнил, кто из них употребляет допинг.

«До конца 2017 года мы это делаем в тестовом режиме для сбора информации! Но с первого полугодия 2018 года мы официально будем выставлять списки бойцов уличенных в употреблении запрещенных препаратов, а уже со второго полугодия применять жесткие санкции!», - написал глава лиги.

Майрбек Хасиев - основатель лиги ACB

Давайте обратим внимание на этот список.

АСВ 50. Альберт Дураев, Адлан Батаев, Асламбек Саидов, Юсуф Раисов, Беслан Исаев (3 из 5 чистые).

АСВ 57. Ибрагим Чужигаев, Расул Шовхалов, Расул Албасханов, Расул Эдиев, Рустам Асуев, Магомед Гиназов, Альберт Дураев (6 из 7 чистые).

АСВ 61. Адлан Батаев, Беслан Исаев, Дукваха Астемиров (2 из 3 чистые).

АСВ 63. Карол Селински, Энди Девенд, Винни Магальяеш, Петр Штрус, Никола Дипчиков, Адриан Желински, Макс Нуньес, Люк Барнатт, Мациеж Розански (3 из 9 чистые).

АСВ 65. Тьяго Силва, Батраз Агнаев, Брендон Лоугнан, Пэт Хили, Алексей Полпудников, Дональд Санчез, Джашуа Авелес, Леандро Силва, Вячеслав Василевский, Вил Ноланд (10 из 10 чистые).

АСВ 67. Берхамов Мухамед, Бретт Купер, Вахаев Мухумат, Денис Гольцов, Дураев Альберт, Клифорд Стакс, Раисов Юсуф, Луис поломино, Магомед Магомедов, Даррен Мима (Результаты ещё не готовы).

Первое, что бросается в глаза — допинг у бойцов из ростера ACB есть, и, глава промоушена это не скрывает (24 - чистые, 10 - нечистые).

И правильно, что организация внедряет новшество постепенно. Сейчас бойцы предупреждены и у них есть время очистить свой организм от запрещенных препаратов. Если же они это проигнорируют, то по словам Хасиева будут уволены из организации. Очень правильное и мудрое решение проблемы.

Введения допинг-контроля в российском ММА — большой шаг вперед. Лига ACB, которая считается третьим промоушеном в мире после UFC и Bellator, не собирается отставать от своих конкурентов. Скорее всего, за «Беркутом» в скором времени последуют и другие промоушены. Спорт должен быть «чистым».

Также Хасиев обещает ввести еще одно нововведение, которое может поменять много в современном ММА.

- С 2019 года лига АСВ перейдет на взвешивание бойцов в день боя! Если основные лиги мира готовы это сделать раньше, то мы готовы к этому хоть завтра.

Что это значит?

На данный момент почти бойцы разных весовых категорий жестко и изнурительно гоняют вес в преддверии поединков. Кроме тяжеловесов. Например, в реальной жизни спортсмен весит 90 кг, а выступает в дивизионе до 70 кг. Получается, что до официальной церемонии взвешивания он скидывает 20 кг. Укладывается в свою категорию. У него есть еще сутки, чтобы набрать как можно больше веса. Получается, что за сутки он прибавляет, допустим, 7-8 кг. Все это делается, чтобы оказаться массивнее соперника во время боя. Но на организме человека такой скачок веса (туда-обратно) отражается крайне негативно. В Китае уже был летальный случай. В больших организациях из-за этих проблем отменяются бои, а спортсмены очень долго приходят в себя, восстанавливаются и лечат травмы, которые «вылупились» вследствие жесткой весогонки.

Взвешивание перед боем — это отличный ход. Да, боец по-прежнему будет любыми способами убирать лишний вес, но уже не сможет его вернуть за сутки. Это не даст спортсменам никакого преимущества друг перед другом во время схватки.