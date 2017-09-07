«Трагедия больно ударила и по мне…» Владимир Вуйтек – о погибшем «Локомотиве»

Владимир Вуйтек – творец основных успехов ярославского «Локомотива». Под его началом ярославцы становились чемпионами России в 2002 и 2003 годах, а весной 2011-го – незадолго до трагедии – выиграли бронзовые медали. Чешский тренер поделился с «Советским спортом» своими воспоминаниями о последнем сезоне той команды.

– Пан Владимир, что вы помните о том «Локомотиве», который покинули весной 2011-го?

– Я работал в Ярославле за полгода до этой катастрофы. У нас была очень интересная команда, мы завоевали бронзу. После этого состав серьезно изменился, пришло человек десять новых.

Я бы сказал, что команда была построена чемпионская. В июле я приезжал на награждение, видел всех ребят, это был очень сильный и сплоченный коллектив. А потом произошла эта ужасная трагедия…

– В тот счастливый июльский день вам хотелось остаться и продолжить работу в Ярославле?

– Все тренеры на моем месте хотели бы работать в такой замечательной команде, работать с мастеровитыми игроками и бороться вместе с ними за Кубок.

– Поражение от «Атланта» в последнем сезоне сидит занозой в сердце?

– Да. Мы очень хотели играть в финале. Были уверены, что сможем пробиться туда и бороться за Кубок Гагарина. Но чуть-чуть не получилось. Ключевым стало поражение во второй игре, в которой мы вели, а в итоге уступили в овертайме. Это предопределило исход серии. Нам очень не повезло, из-за травм потеряли двух защитников – Виталия Аникеенко и Михала Баринку. Это сказалось на нашей игре, последние матчи серии мы проводили в три пары.

– Какая атмосфера была в команде после того поражения?

– Конечно, все были расстроены. Первую встречу мы тогда вообще провалили, уступив дома 1:6. Этим мы дали сопернику почувствовать, что они могут с играть с нами на равных и выдать хорошую серию. Но во втором матче у нас у нас было очень много моментов, на последней минуте отличную возможность забить упустил Павол Демитра, мы должны были побеждать…

– С руководством «Локомотива» поддерживаете связь?

– Да, мы часто созваниваемся с генеральным менеджером клуба Юрием Лукиным. Я стараюсь быть в курсе того, что происходит с командой.

– Все ярославские болельщики вас очень любят и всегда ждут в городе, но в последнее время вы редко там бываете…

– Вы знаете, мне ведь уже 70 лет, поэтому тяжело путешествовать по миру. До трагедии я часто бывал в Ярославле. Она очень больно ударила по мне, можно сказать, врезалась в сердце. Я потерял почти всех своих знакомых друзей в городе, из-за этого мне тяжело там бывать.

Но я с большой теплотой вспоминаю время, проведенное в Ярославле. Довольно часто у себя дома я включаю видео матчей чемпионских сезонов…

Это очень…

Очень хорошие воспоминания.