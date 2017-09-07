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«России тяжело играть одной пятеркой, остальные должны прибавить»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов (слева) не успевает помешать латвийцу
Тимофей Мозгов (слева) не успевает помешать латвийцуФото: FIBA

Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич – о выступлении сборной на Евробаскете-2017.

– Как оцените игру сборной? Победили двух очень сильных соперников, а вот с Латвией что-то пошло не так.
– Первые три матча мы провели на очень хорошем уровне. Обыграли эти команды за счет того, что досконально изучили соперников. Если в игре с Турцией все-таки было немало эмоций, то Сербию мы переиграли тактически. Сербы в основном играли на Марьяновича и мало задействовали игроков периметра. А наши ребята хорошо прихватили Богдановича. Лишь в концовке он попал треху и набрал несколько очков.

– Что случилось с Латвией?
– Мы повели 13 очков. В большом перерыве я не видел, за счет чего Латвия может прибавить. Мы были лучше в защите, расторопнее в нападении. И то, что случилось после перерыва, меня огорчило. У латышей вышел на третий период основной центровой с четырьмя фолами и стал делать результат, а мы никак не могли забить. Пять атак подряд закончились ничем, мы не набрали в них ни очка! И латыши нас переиграли вчистую за счет большего желания, за счет харизмы. Мы вели 13 очков, а проиграли 15, итого разница 28, это очень много. Команда, претендующая на медали, так играть не может.

– Пока у нас львиную долю очков набирают Швед и Мозгов. А нужно бы еще пару-тройку ребят для этих целей.
– Не могут два игрока все тащить на себе. Кто-то тоже должен брать инициативу на себя. Но все-таки справедливости ради, я не стал бы говорить только о двух. Сказал бы так – у нас есть пятерка: Швед, Мозгов, Воронцевич, Фридзон и Курбанов тоже бьются, помогают лидерам.

Я вижу, что тренерский штаб ищет усиление игры, но нужно расширять обойму баскетбоистов, чтобы сборная смогла показать игру, которая ей поможет рассчитывать на достойный результат по итогам чемпионата.

Одной пятеркой играть трудно. Но все же, я думаю, должны и остальные разыграться по ходу чемпионата.

Все-таки верю, что мы займем первое место в группе, потому что туркам никак нельзя проигрывать Латвии и попадать на Испанию. Они будут рвать и метать плюс свои болельщики. Тогда в первом матче плей-офф все же соперник нам достанется полегче.

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