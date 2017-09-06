Хоккей или марафон?! Старт «Спартака» в регулярке обнажил серьезную проблему КХЛ

Красно-белые едва не вытянули матч, но все же уступили куда более свежему «Йокериту» на финише своей восьмиматчевой серии – 3:4.

Итак, «Спартак» сегодня можно поздравить с завершением самого затяжного стартового марафона. Восемь матчей за 16 дней! Больше в КХЛ за это время не провел никто. Столько же – только одна команда, рижское «Динамо». Но латвийцы сломались еще в конце августа и проиграли уже четыре домашних матча кряду…

КАЛЕНДАРЬ МЕШАЕТ ДАЖЕ СБОРНОЙ

Составители календаря КХЛ еще и словно специально поиздевались над двумя вынужденными марафонцами. «Спартак» получил в восьмом матче свеженький «Йокерит» - финны целую неделю отдыхали после четырехматчевой выездной серии. Ну а рижанам для битвы «на последнем издыхании» и вовсе достался СКА.

Накануне свои претензии к КХЛ за такой календарь уже высказывал наш эксперт Борис Майоров. И я хотел бы поддержать его упрек, но несколько с другой стороны.

Вот собрали мы игроков сборной в двух армейских клубах. Ладно, в конце концов им надо сыгрываться во внутреннем чемпионате. И национальными интересами перед Олимпиадой можно отчасти оправдать ослабление интриги во внутреннем чемпионате. Правда, в эту логику не укладывается факт, что две сильнейших команды встретятся в регулярке всего пару раз.

Ладно, и это проехали. Пусть по классу СКА и ЦСКА намного превышают другие клубы КХЛ. Однако, это вовсе не означает, что борьбы в поединках с ними быть не может.

Ведь есть и оборотная сторона медали. На фаворита, приехавшего в гости, настрой всегда особый. Побить его при своих болельщиках – честь немалая. Опять же и психологически соперник освобожден. За поражение от СКА или ЦСКА, пусть даже и крупное, никто в КХЛ нынче не осудит. Это просто глупо. Так готовьтесь к матчу с лидерами, задавайте им трепку, дерзайте!

Увы, при нынешнем календаре и это зачастую невозможно. Ну какое сопротивление может оказать СКА «Спартак» в своем седьмом матче через день? Или Рига – в восьмом? Им бы дотянуть до паузы кое-как, чтоб не угробить травмами игроков на и без того куцей скамейке.

И такая ситуация бьет ведь не только по небогатым клубам. Она негативно сказывается и на игроках сборной России. Они в слабеют без нормальной конкуренции. Ну какой прок в уверенных победах над «полуживыми» соперниками?

В БОЛЬШИНСТВЕ ФИННЫ НЕ ШУТЯТ!

Но вернемся е матчу «Спартак» - «Йокерит». Вполне возможно, что эти клубы будут весной бороться друг с другом за место в плей-офф, как сражаются за него и сейчас. И на кону стоят так шесть очков, а не три. Так как же можно ставить их в столь противоположные условия по календарю?! Где тут спортивный принцип?

Ведь, по идее, «Спартак» действительно должен был возмутиться! И знаете, что сделать? Не ругаться с КХЛ, как предлагал Майоров. А выставить в понедельник против СКА молодежную команду. Или игроков из своего фарм-клуба «Химика». А лучше – вообще пацанов из спортшколы. И пусть СКА их разгромил бы со счетом 20:0! Это был бы казус. Глядишь, и лига бы задумалась.

А «Спартак» тем временем дал бы своему основному составу отдохнуть и подготовиться к куда более важному для себя с турнирной точки зрения поединку с финнами.

К чести москвичей, они не легли под соперника на финише марафона. Финны дважды выходили вперед, превращая в голы каждое свое большинство. Но «Спартак» дважды показывал характер и через пару восстанавливал равновесие на табло. Отдельных поздравлений заслужил от партнеров Дмитрий Юдин, забивший первый гол за «Спартак».

Но при равной борьбе в третьем периоде побеждает тот, кто лучше физически готов. По этой логике, с учетом выше сказанного, хозяева были обречены на поражение. В итоге так и вышло - красно-белым не хватило для победы совсем чуть-чуть.

И все же даже после обидного поражения их есть с чем поздравить. Как минимум, с завершением «марафона»!



