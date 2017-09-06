Сколько каши ест Михайлов? «Зенит» провел презентацию команды

Перед началом сезона лучший волейбольный клуб Европы казанский «Зенит» провел уже традиционную презентацию команды и пообщался с болельщиками.

То, что «Зенит» является лучшим волейбольным клубом Европы и вторым лучшим клубом Мира – неопровержимый факт. Он обладает самой большой фан-базой, среди всех волейбольных клубов страны. И вот уже по традиции, перед началом сезона «Зенит» провёл презентацию команды. Правда, на этот раз он решил сделать это не в кинотеатре, а в родном казанском «Центре волейбола».

К слову, подобные мероприятия в Казани провели только два клуба – «Ак Барс», устроивший концерт у «Татнефть Арены», и сам «Зенит». От «Рубина» болельщики так ничего и не дождались, а на УНИКС надеяться вряд ли стоит. Да и, вспоминая их прошлый провальный сезон, есть ощущение, что если туда кто-то и придёт, то разве что каких-нибудь полтора самых оголтелых и преданных болельщика.

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Поднимаясь на второй этаж «Центра Волейбола», на лестнице я встретил спокойно прогуливающегося Вильфредо Леона. Мы встретились с ним взглядами и мысленно поприветствовали друг друга. Но отвлечь лучшего волейболиста мира и сказать ему приветственное Ola я не смог. Кубинец был малость занят, записывал голосовое сообщение в мессенджере.



Презентацию команды провели в основном игровом зале. На половине площадки поставили шесть рядов стульев для болельщиков, а напротив еще ряд, на котором сидели и сами игроки с руководством. Забито, кажется было все. На каждом стуле было стильному буклету, выполненному в интересной форме. Внутри была различная небанальная информация о игроках и команде, а также страница для автографоф.

Буклет для болельщиков от Зенита. pic.twitter.com/STRE0GcUa2 — Maxim Иванов (@NapoleoneKane) 6 сентября 2017 г.

Пришли люди разного возраста и из нескольких фан-клубов. Однако, больше всего в глаза бросилось достаточно много детей, а также люди уже весьма солидного возраста. Нельзя сказать, что это основная целевая аудитория клуба, но в том, что именно бабушки и дедушки являются едва ли не самыми преданными и рьяными болельщиками, я мало сомневаюсь.



Затем подошли и сами игроки, презентация началась с приветствий и логичных аплодисментов. После показали специально подготовленный небольшой стильный ролик с приятной музыкой, нарезкой игровых моментов и комментариями игроков из прошлого сезона.



Блокирующий Артём Вольвич, увидев себя, с невероятно довольным лицом, дающего интервью после победы в ЛЧ, невольно засмеялся и начал о чём-то шутить вместе с рядом сидящим Леоном.



Затем, слово дали президенту волейбола РТ Фариду Мухаметшину. Он поприветствовал всех на татарском, упомянул вновь смеющегося Вольвича, которому, кажется, мероприятия было больше всех по кайфу. Затем он отметил победителей Чемпионата Европы, особенно Максима Михайлова. Однако, невероятно скромный Михайлов, сорвавший аплодисменты всего зала, еле улыбнулся. А человек, между прочим, взял MVP в трёх последних турнирах, в которых участвовал.

После, триумфаторам прошлого сезона традиционно начали вручать золотые майки. Не досталась она, разве что, Мэтью Андерсону, который, на данный момент, находится не в России и, по словам Алекно, прибудет только через месяц.

Вручение игрокам золотых маек pic.twitter.com/V3XNnr4nhv — Maxim Иванов (@NapoleoneKane) 6 сентября 2017 г.

Пока "золотая основа" фотографируется, новички и молодняк сидят в сторонке. Ещё не доросли pic.twitter.com/OlmoxkYSfZ — Maxim Иванов (@NapoleoneKane) 6 сентября 2017 г.



Затем, слово взял главный тренер Владимир Алекно:

– Вроде бы все ощущения уже прошли. Это была не редкость, закономерность, а все равно мурашки по коже, после просмотра ролика. Это труд, который принес свой результат. Я представляю ту задачу, которая есть в клубе на новый сезон, хотя она и не меняется. Все говорят, что наша сборная – это хорошее сочетание опыта и молодёжи. У нас тоже есть молодежь, еще зелёная, но всё же.

Алекно комментировал и вручение футболок руководителям клуба, сделав это с юмором.

– Это уже старожилы клуба, которые заслужили получить по слитку. Но пока держите футболки.

Презентация была бы не полной и без представления новичков клуба. Лоран Алекно, Игорь Юдин, Максим Пантелеймоненко, Никита Алексеев, Алексей Кононов, Алексей Самойленко. Практически половина состава новых игроков. А ведь им предстоит держать уже заданный уровень и помогать клубу выигрывать новые титулы. Им тоже вручили футболки, правда, не золотые. Не доросли еще.



Совместная фотография Алекно старшего и младшего. Правда, стоят они в разных концах pic.twitter.com/m4F4fpEVuW — Maxim Иванов (@NapoleoneKane) 6 сентября 2017 г.

А вот пресс-конференцию таковой назвать было сложно. Большую часть вопросов задавали болельщики, а пришедшие журналисты были и не против. Ну вот когда еще у них появиться возможность пообщаться с любимыми игроками? Большинство вопросов были донельзя банальными и простыми, но другого и никто не ждал. Это подходило под концепцию самого мероприятия. В награду за лучший вопрос клуб подарил мяч с автографами всех игроков. Его забрал мальчик, спросивший Михайлова о том, сколько же он есть каши. Еще, Леона попросили сказать что-нибудь на татарском. Он еле-еле произнёс пару слов и отмахнулся.

Заключительным этапом стала, конечно же, автограф-сессия, на которую выстроилась огромная очередь. Кажется, все получили, что хотели.