А Рубль все равно золотой! Рублев уступил Надалю, но провел супертурнир

Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США – в среду в Нью-Йорке 19-летний россиянин уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.

МАТЧ ПРОТИВ КУМИРА

– Надаль – мой кумир с детства. Как и Марат Сафин. Едва увидел Рафу в детстве – сразу захотел быть похожим на него. Даже покупал такую же одежду! И теперь мы впервые сыграем очный матч... Что ж – я просто выйду на корт и попробую получить удовольствие от нашей борьбы.

Вот кто ждат от Рублева перед этим US Open, что он выйдет в четвертьфинал? Никто! Даже, возможно, сам Андрей.

Карен Хачанов и Даниил Медведев – еще два парня из России, которые многие пророчат большое будущее – уже в начале года закрепились в середине сотни лучших. Рублев лишь 26 июня впервые пробился в топ-100. Чуть больше двух месяцев назад! Но какие это были два месяца... С выходом во второй круг Уимблдона и пятисетовой битвой против 26-й ракетки мира Альберта Рамоса-Винольяса (правда, россиянин уступил). С титулом ATP, который Андрей выиграл, изначально не пройдя квалификацию (попал в основу как лаки-лузер после отказа от выступлений в Умаге хорвата Борны Чирича – того подвели проблемы с шеей). С прорывом в первый «полтинник» (Рублев занимал 49-е место в рейтинге, но в Нью-Йорк приехал 53-м). Только на американском харде больших успехов не было. Андрей провел всего два турнира в рамках подготовки к US Open – в Цинциннати на старте проиграл Эрнесту Гульбису, в Винстона-Салеме во втором раунде – корейцу Хену Чону.

На Открытом чемпионате США от него многого не ждали. Ждали от других молодых. От того же Хена Чона. От Чорича. От американца Тэйлора Фритца. Австралийца Ника Кирьоса. От Александра Зверева, наконец – даром он, что ли, обыграл Федерера (пусть и испытывавшего проблемы со спиной) в финале «Мастерса» в Монреале и стал шестой ракеткой мира! Но все эти парни «благополучно» вылетели уже в первых кругах. А Рублев последовательно прошел британца Аляжа Бедене, болгарина Григора Димитрова (еще один фаворит – девятый номер рейтинга), боснийца Дамира Джумхура (финалист Винстон-Салема) и бельгийца Давида Гоффена (14-я ракетка мира). Причем за все четыре матча уступил лишь сет!

И сразу же пробился в четвертьфинал. Всего на пятом в карьере «Большом шлеме».

СЛЕЗЫ И ПРОРЫВ РУБЛЕВА

Несколько простых фактов:

– Рублев стал первым россиянином в восьмерке лучших на «Большом шлеме» с US Open-2013 (там отличился Михаил Южный).

– И самым юным четвертьфиналистом в Нью-Йорке со времен Энди Роддика в 2001 году.

– Наконец, этот успех позволит Андрею пробиться в топ-40 мирового рейтинга. Поближе к Хачанову (Карен сейчас – 29-й). С ним ему, как все думают, и предстоит бороться за звание первой ракетки России. А, возможно, и мира.

– В прошлом году я проиграл здесь в квалификации. В первом же круге. Тяжелый был сезон... Даже два сезона. Ничего не получалось – я чувствовал, что не прибавляю, а топчусь на месте. Скорее – деградирую. Я был подавлен. И было много слез, – признавался Рублев.

– Но потом решил все изменить. Уехал в Испанию. Поменял подход к тренировкам. Поменял тренера. И это принесло результат! – рассказывал он же.

Как бы не сложился матч с Надалем, всем было ясно – проиграть Андрей не может. Нельзя проиграть, когда тебе всего 19, а ты играешь в четвертьфинале US Open на центральном корте «Флашинг Мидоуз» против первой ракетки мира! И потом – кто сказал, что не может случиться сенсации? Тот же хваленный Зверев, хоть и выиграл два «Мастерса», на «Больших шлемах» ни разу не обыграл кого-то из топ-50 рейтинга! Рублев только на этом турнире одолел двоих из топ-20. Да и Надаль этим летом вовсе не производил впечатление машины, уничтожающей соперников. Ни одного титута после «Ролан Гарроса» Рафаэль не завоевал. Даже в финале не был. На американском харде – тем более.

Так что Андрей имел шанс зацепиться за что-то в этом матче.

ТРИ ЛЕГКИХ СЕТА

Имел – но не смог.

Первый же гейм – и Надаль делает брейк. Правда, тут же пропускает два приема на вылет в исполнении Рублева – лишь огорченно качает головой, провожая мячи взглядом. Андрей отыгрывается – 1:1. Но на большее уже не претендует. Это Гоффена и Димитрова можно уничтожать мощными плотными ударами строго по линиям, поражая соперников и зрителей силой своих атак. Рафа такой возможности не дает. Он сам играет агрессивно. С активным вращением. Не дает Рублеву опомниться, вынуждает его ошибаться. Снова и снова. И давит, давит, давит россиянина, не делая скидок на возраст Андрея.

Стартовая партия – 6:1 в пользу Надаля. Второй сет – 6:2. И третий – 6:1. Все кончено за полтора часа с начала матча – собирая вещи и ракетку в сумку, Рублев последний раз уходит с корта «Флашинг Мидоуз». Последний – в нынешнем году.

В 2000 году 20-летний Марат Сафин стал первым россиянином, который победил на US Open. С тех пор казалось – в таком молодом возрасте никто этот успех не повторит! По крайней мере – из наших теннисистов. Рублеву следующим летом тоже будет 20. И появилось ощущение – ему по силам сделать то же самое, что и его второй кумир.