Невероятные показатели СКА в Риге: вам будет страшно, даже если вы из ЦСКА

Армейцы выиграли седьмой раз подряд даже без помощи первого звена.

СКА нереально мощен – настолько, что аж страшно. И за соперников, и за интригу, и за слишком раннее зажигание на максимуме – до Олимпиады все-таки по меркам сезона далеко. А если это еще и не максимум – страх в квадрате по первым двум пунктам.

Успокаивает разве что разгон ЦСКА и «Динамо» – у конкурентов СКА по Западу свои серии из шести и пяти побед подряд. Чья-то скоро после личной встречи прервется, но с другой стороны одна из точно останется.

У СКА теперь семь побед подряд, армейцы победили в дорогой для Олега Знарка и Харийса Витолиньша Риге не очень крупно, всего 3:1. Но крайне уверенно.

Тут достаточно статистики: 44:21 по броскам – «+23», 47:13 по вбрасываниям – «+34». В последнем пункте у троих центрфорвардов СКА просто шикарные, невероятные цифры! Прохоркин – 78% выигранных, Дацюк – 86% (24 штуки из 28!), Коскиранта – вообще 90%, 9 из 10.

Сила СКА сейчас в непредсказуемости проявления. Да, Ковальчук второй сезон подряд в огне. Он лучший снайпер команды с 7 голами за 7 матчей, лучший бомбардир тоже. Но вот в Риге не забил, хотя в большинстве пулял кистевым много, часто – едет в Череповец без гола. Павел Дацюк, Александр Барабанов, которого перекинули в звено к двум суперзвездам, тоже. Зато в двух голах из трех участвовал теневой лидер СКА Сергея Широков.

Не получилось с пятака - бросим издалека. Классный пас назад - и отличный гол с ползоны! #ДРГСКА pic.twitter.com/SZNUd93NOk — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 сентября 2017 г.

Широков – не тот персонаж, который будет блистать непрерывно, но почти в каждом матче нового сезона у него бывают вспышки шикарной игры в атаке, кроме привычной полезной работы и в чужой зоне, и в своей. Например, в матче открытия был красивейший гол в меньшинстве с обыгрышем троих или даже четверых игроков ЦСКА.

Дома Широков вообще забивал четыре матча подряд. В Риге у него получилась первая выездная шайба сезона – ее видеопросмотров попытался отменить Сандис Озолиньш, но все в эпизоде было чисто. А этот гол Широкова в начале третьего периода справедливо намекнул рижанам, что ловить в матче нечего.

У Олега Знарка на старте прекрасно получается, кроме серии побед, пробовать новое: Барабанов в первом звене, Алтыбармакян – в заявке и с приличным для новичка-лимитчика игровым временем 8:30, столько же у автора первого гола Сергея Калинина, например.

За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА

А параллельно Рашит Давыдов выводит Игоря Шестеркина из статуса второго номера и дает ему равномерный загруз с тем, что получает Микко Коскинен. Если бы не глупая пара удалений во втором периоде, из-за которой СКА мучился 3 на 5 и пропустил сразу после выхода четвертого игрока, Шестеркин и первый сухой матч провел бы сразу же после финна.

Кстати, сам Знарок после матча сказал, что игра была не лучшей для СКА. Ну да, забили не все, удалялись. Расстояние до идеала тоже, конечно, остается.

Но конца победной серии СКА пока не видно. Дальше «Северсталь», за ней «Лада», потом «Автомобилист». Хотя в прошлом сезоне как раз екатеринбуржцы тормознули Олега Знарка. Тогда армейцы выигрывали уже 15 матчей подряд, и это была аж середина ноября. Тоже в Петербурге. Теперь «Автомобилист» приедет в Ледовый, когда СКА будет планировать десятый выигрыш.