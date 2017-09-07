Герои Саудовской Аравии. Команда ван Марвейка вышла на мундиаль
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по одному миллиону долларов за попадание на чемпионат мира. Действительно, событие для страны историческое. В последний раз саудовцы попадали на мундиаль в 2006-м году. На том турнире арабская сборная проиграла два матча из трех с разницей мячей 2:7. Чего ждать от нынешнего поколения саудовцев? «Советский спорт» разбирает очередного участника чемпионата мира.
Тренер: Берт ван Марвейк
Главный герой Саудовской Аравии известный в Европе
специалист Берт ван Марвейк. В 2015-м с ним был заключен однолетний контракт. С
первого дня местные СМИ критиковали голландца за то, что он проводил мало
времени на рабочем месте, все время уезжал домой и не следил за матчами
местного чемпионата. Единственное, что могло его спасти от отставки, - это
успех в отборе. Шансов было немного, учитывая, что в третьем раунде
конкурентами саудовцев были японцы и австралийцы. Последних удалось обойти по
дополнительным показателям за счет уверенной игры против аутсайдеров. А в
решающих матчах ван Марвейк избирал оборонительный стиль игры. В решающей
встрече с Японией его команда играла по схеме с 5 защитниками. С Австралией на
выезде практически с 6.
Саудовская Аравия стала второй командой, с которой ван Марвейк
поедет на ЧМ. В 2010-м голландцы под его руководством дошли до финала. Большего
на мировых форумах «оранжевые» не добивались. От нынешней команды Берта никто
подобного успеха не ждет. Ее рекорд – выход в 1/8 в 1994-м. Повторение этого
достижения сделает ван Марвейка героем аравийского полуострова. Хотя нет, он
уже герой.
Лидер: Мохаммед Аль Сахлави
Лучший нападающий саудовцев Аль Сахлави в детстве остался
без отца, который привил ему любовь к футболу. Мохаммед пообещал себе, что когда-нибудь
станет футболистом и все свои голы посвятит отцу. Когда мальчишке было всего 15,
он уже считался местной звездой. В 2009-м году Аль Сахлави перешёл в «Аль-Наср»
за рекордную по саудовским меркам сумму в 8000000 долларов, побив предыдущий
трансферный рекорд почти в два раза. В сборную коренастый форвард стал
вызываться в 2010-м. С тех пор он забил за нее 26 мячей, 16 из которых в этом
отборочном цикле.
Достижения:
ЧМ: 1/8 финала (1994)
Кубок Азии: 1-е место (1984, 1988, 1996)
Кубок арабских наций: 1-е место (1998, 2002)
Кубок конфедераций: 2-е место (1992)