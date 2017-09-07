Герои Саудовской Аравии. Команда ван Марвейка вышла на мундиаль

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по одному миллиону долларов за попадание на чемпионат мира. Действительно, событие для страны историческое. В последний раз саудовцы попадали на мундиаль в 2006-м году. На том турнире арабская сборная проиграла два матча из трех с разницей мячей 2:7. Чего ждать от нынешнего поколения саудовцев? «Советский спорт» разбирает очередного участника чемпионата мира.

Тренер: Берт ван Марвейк

Главный герой Саудовской Аравии известный в Европе специалист Берт ван Марвейк. В 2015-м с ним был заключен однолетний контракт. С первого дня местные СМИ критиковали голландца за то, что он проводил мало времени на рабочем месте, все время уезжал домой и не следил за матчами местного чемпионата. Единственное, что могло его спасти от отставки, - это успех в отборе. Шансов было немного, учитывая, что в третьем раунде конкурентами саудовцев были японцы и австралийцы. Последних удалось обойти по дополнительным показателям за счет уверенной игры против аутсайдеров. А в решающих матчах ван Марвейк избирал оборонительный стиль игры. В решающей встрече с Японией его команда играла по схеме с 5 защитниками. С Австралией на выезде практически с 6.

Саудовская Аравия стала второй командой, с которой ван Марвейк поедет на ЧМ. В 2010-м голландцы под его руководством дошли до финала. Большего на мировых форумах «оранжевые» не добивались. От нынешней команды Берта никто подобного успеха не ждет. Ее рекорд – выход в 1/8 в 1994-м. Повторение этого достижения сделает ван Марвейка героем аравийского полуострова. Хотя нет, он уже герой.

Лидер: Мохаммед Аль Сахлави

Лучший нападающий саудовцев Аль Сахлави в детстве остался без отца, который привил ему любовь к футболу. Мохаммед пообещал себе, что когда-нибудь станет футболистом и все свои голы посвятит отцу. Когда мальчишке было всего 15, он уже считался местной звездой. В 2009-м году Аль Сахлави перешёл в «Аль-Наср» за рекордную по саудовским меркам сумму в 8000000 долларов, побив предыдущий трансферный рекорд почти в два раза. В сборную коренастый форвард стал вызываться в 2010-м. С тех пор он забил за нее 26 мячей, 16 из которых в этом отборочном цикле.

Достижения:

ЧМ: 1/8 финала (1994)

Кубок Азии: 1-е место (1984, 1988, 1996)

Кубок арабских наций: 1-е место (1998, 2002)

Кубок конфедераций: 2-е место (1992)