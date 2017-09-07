Павел Яковлев: «Спартаку» легко не будет

Почему Павел Яковлев продолжает следить за судьбой «Спартака», как он выживал при тренере Григоряне, почему по-особому относится к Черчесову – обо всем этом игрок «Анжи» подробно рассказал корреспонденту «Советского спорта».

«ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ В ФУТБОЛЕ СВЯЗАНЫ С ЧЕРЧЕСОВЫМ»

- Насколько полезна была пауза в чемпионате Вам и в целом «Анжи»?

- Пауза нам помогла однозначно, потому что есть время что-то подготовить, в каких-то моментах прибавить. У нас не так много футболистов, играющих в сборной, но при этом вся команда находится в Каспийске и тренируется. Сейчас активно готовимся к предстоящей игре.

Мне лично отдых в какой-то степени тоже помог. Последнюю игру мы выиграли, но до этого матчи были достаточно тяжелыми. А сейчас я чувствую, что могу играть на хорошем физическом уровне, так что пауза и мне пошла на пользу.

- Следили за тем, как играла сборная?

- Я считаю, что сборная очень хорошая, перспективная, понравилось, что очень много молодых футболистов, и мне, в частности, становится интереснее смотреть. Думаю, что и зрителям также интересно.

- То, что играли с «Динамо», Вас не удивило?

- Нет, «Динамо» - неплохая команда, у них есть игроки довольно-таки высокого уровня. Конечно, наверное, тренерскому штабу хотелось сыграть с национальной сборной, но я убежден, что, в принципе, решение было правильным, просматривали новичков команды, и я для себя многое открыл. Думаю, и тренеры сборной тоже.

- У Вас было досадное чувство, что Вы вне сборной и не смогли принять участие в матче?

- С моей стороны некорректно отвечать на этот вопрос. Если главный тренер посчитает нужным, он меня пригласит в сборную. Единственное, что скажу: мне приятно то, что следят за клубами второго эшелона. Вызов в сборную зависит от самого игрока, надо больше тренироваться, больше работать. Я очень рад за ребят, которые попали в сборную, они заслужили это своей работой.

- Давно общались с Черчесовым?

- Первые серьезные шаги в футболе связаны со Станиславом Саламовичем. Я играл под его руководством в «Спартаке», он тогда был главным тренером. Поэтому я знаю, как он работает с командой, знаю его взгляды на футбол. Работа с ним оставила очень хорошее воспоминание. Я желаю ему удачи в работе со сборной. Надеюсь, у него все получится.

«НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ГРИГОРЯНА НЕ БЫЛО»

- Не так давно из «Анжи» ушел Александр Григорян. После его ухода что-нибудь изменилось в команде?

- Новый тренер – это всегда новые эмоции. То, что мы проиграли крупно «Рубину», объясняется тем, что у нас было мало времени для того, чтобы перестроиться, отсюда и результат. Если детально разбирать ту игру, то, конечно, быстрый гол многое что решил, «Рубин» почувствовал уверенность, и у них все получалось, а у нас ничего не получалось. Будем стараться играть дальше, впереди у нас игра с «Тосно». Победа над «Уфой» нам добавила уверенности, и сейчас мы настроены очень хорошо.

- Как Вам работалось с Григоряном, было ли какое-то давление с его стороны на игроков?

- Я бы не сказал так, Александр Витальевич требовательный тренер, и, когда тот или иной игрок «филонит», то, конечно, он это не оставляет без внимания. Он хочет видеть в футболисте самоотдачу и желание бороться. Это его главный постулат, раскрыть в футболисте весь его творческий потенциал.

А давления никакого не было, все понимали, где мы сейчас находимся. Дагестанские болельщики хотят видеть от нас постоянную самоотдачу, и это нормально. С Григоряном мы провели неплохой отрезок, да, какие-то игры мы проигрывали, но если Вы внимательно смотрели эти матчи, то местами игра в нашем исполнении была очень качественная. Возьмите игру с «Локомотивом»: у нас были хорошие моменты, мы неплохо контролировали мяч. К сожалению, индивидуальные ошибки приводили нас к неудовлетворительному результату.

- История с Базелюком Вас и команду не шокировала?

- У каждого тренера есть свое мнение, и он вправе его высказывать, у кого-то такие методы, у кого-то другие. Если помните, после этого случая Александр Витальевич выпустил Костю на замену уже в следующей игре. И конфликт был исчерпан. Другой тренер мог бы поставить крест на игроке, а Григорян поступил иначе. То, что произошло - обычный игровой момент. Все люди, у всех есть эмоции, где-то мы ошибаемся, нужно проанализировать свои ошибки и двигаться дальше.

- Знаете новость об «Арарате»?

- Конечно, я слежу за ситуацией, мне очень интересно, чем эта история закончится. Собрали неплохую команду с опытными футболистами. Если клуб закроется, это будет очень печально. Но опять же, забегать вперед не будем, посмотрим, что будет дальше.

- Вадим Скрипченко – тренер иного склада ума, нежели Григорян?

- Абсолютно разные специалисты, с разными взглядами на футбол. Не хотелось бы сравнивать, у каждого свои плюсы.

- Как Григорян попрощался с командой?

- Он зашел в раздевалку, пожелал всем удачи, мы все, конечно, знали, что он уходит и что с «Динамо» - последняя игра. И он сказал нам, чтобы мы не сбавляли обороты, играли всегда до конца, вне зависимости от того, кто руководит командой.

- Многие эксперты, говоря об «Анжи», называют главной проблемой команды то, что не удалось найти баланс между игроками РФПЛ и теми, кто пришел из ФНЛ. Вы согласны с этим мнением?

- Я не согласен, потому что ребята пришли в команду с горящими глазами, и многие из них хотели сбросить с себя ярлык футболиста ФНЛ. Каждый из футболистов, который попадает в команду премьер-лиги, прекрасно понимает, где он был раньше. Кто-то из дубля пришел, кто-то из первого дивизиона.

Мы занимаем сейчас не самое лучшее место, и это только потому, что глупые индивидуальные ошибки привели к забитым в наши ворота мячам. Мы проигрывали те матчи, которые должны были выигрывать. Но я не согласен с тем, что у нас был якобы какой-то дисбаланс.

«ПРИЧИНА НЕУДАЧ «СПАРТАКА» В БАНАЛЬНОМ НЕВЕЗЕНИИ»

- Вы часто проводите анализ своей игры?

- Обязательно, после каждого матча. Я смотрю записи, оцениваю ту или иную ситуацию, где я мог бы сыграть лучше. Во всем надо прибавлять и с каждым матчем выглядеть лучше. Сейчас я в хорошей форме, за исключением последней игры, все остальные матчи я отыграл здорово.

- А цель у Вас есть глобальная? Попасть в сборную или вернуться в «Спартак»?

- Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но опять же, для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак». Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в «Анжи».

- Часто удается следить за игрой «Спартака»?

- Конечно, я болею за команду, вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что «Спартак» стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.

- Почему они так плохо начали нынешний сезон?

- Тяжело сказать, надо находиться внутри команды. Мне кажется, причина кроется в банальном невезении, потому что играют они неплохо. Даже если взять игру со «СКА-Хабаровском», было много моментов для взятия ворот. Но бывает такое, когда мяч в ворота не идет. Надеюсь, это волна закончится и ребята начнут выигрывать.

- У «Спартака» непростая группа в Лиге чемпионов, как они выступят?

- Лига чемпионов – это совсем иной турнир, нежели чемпионат России. Безусловно, нагрузки для футболистов колоссальные. Но могу по себе сказать, что играть в таком турнире – мечта любого футболиста. С такими большими командами у ребят будет большой настрой, и я надеюсь, они с ним справятся. Но я убежден, что играть будет тяжело, и не только с «Севильей» и «Ливерпулем». «Марибор» – тоже не проходной соперник. Легко ни с кем не будет.