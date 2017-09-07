Павел Яковлев: «Спартаку» легко не будет
Почему Павел Яковлев продолжает следить за судьбой «Спартака», как он выживал при тренере Григоряне, почему по-особому относится к Черчесову – обо всем этом игрок «Анжи» подробно рассказал корреспонденту «Советского спорта».
«ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ В ФУТБОЛЕ СВЯЗАНЫ С ЧЕРЧЕСОВЫМ»
- Насколько полезна была пауза в чемпионате Вам и в
целом «Анжи»?
- Пауза нам помогла однозначно, потому что есть время что-то подготовить, в каких-то моментах прибавить. У нас не так много футболистов, играющих в сборной, но при этом вся команда находится в Каспийске и тренируется. Сейчас активно готовимся к предстоящей игре.
Мне лично отдых в
какой-то степени тоже помог. Последнюю игру мы выиграли, но до этого матчи были
достаточно тяжелыми. А сейчас я чувствую, что могу играть на хорошем физическом
уровне, так что пауза и мне пошла на пользу.
- Следили за тем, как играла сборная?
- Я считаю, что сборная очень хорошая, перспективная, понравилось, что очень много молодых футболистов, и мне, в частности, становится интереснее смотреть. Думаю, что и зрителям также интересно.
- То, что играли с «Динамо», Вас не удивило?
- Нет, «Динамо» - неплохая команда, у них есть игроки довольно-таки высокого уровня. Конечно, наверное, тренерскому штабу хотелось сыграть с национальной сборной, но я убежден, что, в принципе, решение было правильным, просматривали новичков команды, и я для себя многое открыл. Думаю, и тренеры сборной тоже.
- У Вас было досадное чувство, что Вы вне сборной и не
смогли принять участие в матче?
- С моей стороны некорректно отвечать на этот вопрос. Если главный тренер посчитает нужным, он меня пригласит в сборную. Единственное, что скажу: мне приятно то, что следят за клубами второго эшелона. Вызов в сборную зависит от самого игрока, надо больше тренироваться, больше работать. Я очень рад за ребят, которые попали в сборную, они заслужили это своей работой.
- Давно общались с Черчесовым?
- Первые серьезные шаги в футболе связаны со Станиславом Саламовичем. Я играл под его руководством в «Спартаке», он тогда был главным тренером. Поэтому я знаю, как он работает с командой, знаю его взгляды на футбол. Работа с ним оставила очень хорошее воспоминание. Я желаю ему удачи в работе со сборной. Надеюсь, у него все получится.
«НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ГРИГОРЯНА НЕ БЫЛО»
- Не так давно из «Анжи» ушел Александр Григорян.
После его ухода что-нибудь изменилось в команде?
- Новый тренер – это всегда новые эмоции. То, что мы проиграли крупно «Рубину», объясняется тем, что у нас было мало времени для того, чтобы перестроиться, отсюда и результат. Если детально разбирать ту игру, то, конечно, быстрый гол многое что решил, «Рубин» почувствовал уверенность, и у них все получалось, а у нас ничего не получалось. Будем стараться играть дальше, впереди у нас игра с «Тосно». Победа над «Уфой» нам добавила уверенности, и сейчас мы настроены очень хорошо.
- Как Вам работалось с Григоряном, было ли какое-то
давление с его стороны на игроков?
- Я бы не сказал так, Александр Витальевич требовательный тренер, и, когда тот или иной игрок «филонит», то, конечно, он это не оставляет без внимания. Он хочет видеть в футболисте самоотдачу и желание бороться. Это его главный постулат, раскрыть в футболисте весь его творческий потенциал.
А давления никакого
не было, все понимали, где мы сейчас находимся. Дагестанские болельщики хотят
видеть от нас постоянную самоотдачу, и это нормально. С Григоряном мы провели
неплохой отрезок, да, какие-то игры мы проигрывали, но если Вы внимательно
смотрели эти матчи, то местами игра в нашем исполнении была очень качественная.
Возьмите игру с «Локомотивом»: у нас были хорошие моменты, мы неплохо
контролировали мяч. К сожалению, индивидуальные ошибки приводили нас к
неудовлетворительному результату.
- История с Базелюком Вас и команду не шокировала?
- У каждого тренера есть свое мнение, и он вправе его высказывать, у кого-то такие методы, у кого-то другие. Если помните, после этого случая Александр Витальевич выпустил Костю на замену уже в следующей игре. И конфликт был исчерпан. Другой тренер мог бы поставить крест на игроке, а Григорян поступил иначе. То, что произошло - обычный игровой момент. Все люди, у всех есть эмоции, где-то мы ошибаемся, нужно проанализировать свои ошибки и двигаться дальше.
- Знаете новость об «Арарате»?
- Конечно, я слежу
за ситуацией, мне очень интересно, чем эта история закончится. Собрали неплохую
команду с опытными футболистами. Если клуб закроется, это будет очень печально.
Но опять же, забегать вперед не будем, посмотрим, что будет дальше.
- Вадим Скрипченко – тренер иного склада ума, нежели
Григорян?
- Абсолютно разные специалисты, с разными взглядами на футбол. Не хотелось бы сравнивать, у каждого свои плюсы.
- Как Григорян попрощался с командой?
- Он зашел в раздевалку, пожелал всем удачи, мы все, конечно, знали, что он уходит и что с «Динамо» - последняя игра. И он сказал нам, чтобы мы не сбавляли обороты, играли всегда до конца, вне зависимости от того, кто руководит командой.
- Многие эксперты, говоря об «Анжи», называют главной
проблемой команды то, что не удалось найти баланс между игроками РФПЛ и теми,
кто пришел из ФНЛ. Вы согласны с этим мнением?
- Я не согласен, потому что ребята пришли в команду с горящими глазами, и многие из них хотели сбросить с себя ярлык футболиста ФНЛ. Каждый из футболистов, который попадает в команду премьер-лиги, прекрасно понимает, где он был раньше. Кто-то из дубля пришел, кто-то из первого дивизиона.
Мы занимаем сейчас не самое лучшее место, и это только потому, что глупые индивидуальные ошибки привели к забитым в наши ворота мячам. Мы проигрывали те матчи, которые должны были выигрывать. Но я не согласен с тем, что у нас был якобы какой-то дисбаланс.
«ПРИЧИНА НЕУДАЧ «СПАРТАКА» В БАНАЛЬНОМ НЕВЕЗЕНИИ»
- Вы часто проводите анализ своей игры?
- Обязательно, после каждого матча. Я смотрю записи, оцениваю ту или иную ситуацию, где я мог бы сыграть лучше. Во всем надо прибавлять и с каждым матчем выглядеть лучше. Сейчас я в хорошей форме, за исключением последней игры, все остальные матчи я отыграл здорово.
- А цель у Вас есть глобальная? Попасть в сборную или
вернуться в «Спартак»?
- Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но опять же, для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак». Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в «Анжи».
- Часто удается следить за игрой «Спартака»?
- Конечно, я болею за команду, вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что «Спартак» стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.
- Почему они так плохо начали нынешний сезон?
- Тяжело сказать, надо находиться внутри команды. Мне кажется, причина кроется в банальном невезении, потому что играют они неплохо. Даже если взять игру со «СКА-Хабаровском», было много моментов для взятия ворот. Но бывает такое, когда мяч в ворота не идет. Надеюсь, это волна закончится и ребята начнут выигрывать.
- У «Спартака» непростая группа в Лиге чемпионов, как
они выступят?
- Лига чемпионов – это совсем иной турнир, нежели чемпионат России. Безусловно, нагрузки для футболистов колоссальные. Но могу по себе сказать, что играть в таком турнире – мечта любого футболиста. С такими большими командами у ребят будет большой настрой, и я надеюсь, они с ним справятся. Но я убежден, что играть будет тяжело, и не только с «Севильей» и «Ливерпулем». «Марибор» – тоже не проходной соперник. Легко ни с кем не будет.