Евгений Шведенко: В суперсерии не хватает Дениса Лебедева

Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко, спарринговавший с Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, поделился мнением о Суперсерии в первом тяжелом весе.

– Александр Усик – главный фаворит суперсерии в первом тяжелом весе?

– Нет. Здесь есть и кубинец Юниер Дортикос и латыш Майрис Бриедис. Серьезная конкуренция. Поэтому турнир будет интересным для болельщиков. Мне сложно назвать фаворита. Тот же Кшиштоф Влодарчик – очень опытный боксер. И все-таки, наверное, Усик. Его интеллект, скорость и ноги свое дело делают. Считаю, что самым интересным был бы бой Усика с Дортикосом.

– Не верите в Дмитрия Кудряшова?

– Почему? Один удар и все. Но фаворитами вижу Усика и Дортикоса.

– А самый интересный бой на стадии четвертьфинала?

– Кубинец и Кудряшов – самый интересный бой на данный момент. Хук, хоть опытный, но уже старый. Кудряшов и Дортикос более молодые боксеры и конкуренция должна быть высокой, бой – зрелищный. Встретятся две самые известные школы бокса.

– Какие опасности поджидают Мурата Гассиева в поединке с Влодарчиком?

– Мы видели его в бою с Рахимом Чахкиевым. Влодарчик опасен тем, что выжидает. Но в Гассиеве я не сомневаюсь. Он молодой, опытный и амбициозный боец. Мурат выполнит свою работу на отлично. Он проведет бой с Влодарчиком так, как это сделал Григорий Дрозд. Главное хорошо выполнить работу на ногах. Тогда он возьмет свое.

Но Влодарчик опасен тем, что в любом раунде он может ударить. Он видит, когда можно ударить и нанести контрольный выстрел. Тем более, его опыт позволяет.

– Кого не хватает в этой суперсерии?

– Дениса Лебедева.

– Как вам его последний бой?

– Тяжелый поединок, но на то были серьезные причины. У него болела мама. Она отразилась на его подготовке, которая начиналась в США. Он вернулся в Россию, чтобы быть рядом с ней.

– Значит, конкуренцию он бы составил?

– Конечно. Да, он проиграл Гассиеву, но многие проигрывали.

– А Максим Власов? Он сказал, что не хватает именно его.

– Может быть и он. Хотя там такие серьезные боксеры. Перед тем как заявлять о таком, нужно выйти на этот уровень. Нужно победить сильных боксеров. Кудряшов боксировал с Оланреваджу Дуродолой, Гассиев победил Лебедева. Хук и Влодарчик дрались с лучшими боксерами своего времени.

– Власова тоже понять можно…

– Хороший парень. И у него большие перспективы. Но весь большой бокс находится за рубежом. Если хочешь выйти на уровень, нужно боксировать с сильнейшими и делать это в США или Германии.



