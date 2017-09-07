«Спартак» теряет ключевого игрока, а в Петербурге не платят футболисту

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Зе энд?

В московском «Спартаке» не успели порадоваться прибывшему клуб новичку Педро Роше, который добирался до Москвы 40 часов на трех самолетах, как клуб потерял одного из ключевых футболистов – Зе Луиша.

У футболиста диагностировано растяжение мышц живота – необычная для полевого игрока травма. Вот фанаты и подозревают, что с этим повреждением не все чисто. Зе Луишу уже даже судьбу Веллитона пророчат. Хотя, для начала ему не мешало бы стать лучшим бомбардиром чемпионата России пару раз. Пока обходится без этих «излишеств».

«Дуркует футболист. Ибо подозрительно». Фанаты не верят в травму Зе Луиша

В Петербурге не платят футболисту

Кто бы мог подумать, что проблемы с выплатами футболистам могут начаться в Санкт-Петербурге. «Тосно» доказывает – могут. Клуб, в премьер-лига играющий на «Крестовском», вот уже на протяжении двух лет отказывается выплачивать своему бывшему футболисту компенсацию за досрочное расторжение контракта. Все бы ничего, но речь идет о 21-м миллионе рублей. Уже даже решение суда есть, а «Тосно» все тянет кота за хвост.

Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?

«Арарат», как симптом?

Пока вся страна говорит о скорой кончине московского «Арарата», клуб продолжает готовиться к сегодняшнему матчу против «Рязани».

«Есть у армян слабость…» Как и почему умирает московский «Арарат»

С большой долей вероятности команда все же прекратит свое существование, так ярко, но так недолго посияв на отечественном футбольном небосклоне. Клуб исчезнет, а футболисты останутся. Вот мы и выискиваем среди игроков бриллианты, которые не помешали бы и клубам премьер-лиги. После снятия команды с первенства их можно будет забрать бесплатно и начать использовать уже сейчас, несмотря на закрытое трансферное окно.

В «Спартак» бы его… Измайлов и еще 5 игроков уровня РФПЛ из «Арарата»

Мы копнули чуть глубже, ведь разваливающийся «Арарат» - это лишь симптом. Болен весь наш футбол. И рыба гниет не только с головы, как это принято, но и с хвоста – начиная с нижнего уровня профессионального спорта – с ПФЛ.

Россия теряет футбол? Болото ПФЛ становится все глубже

Судить стали лучше? Вы серьезно?

Не так давно гостями «Советского спорта» стали главные люди в отечественном футбольном судейском корпусе: глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский и глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

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В ближайшее время мы опубликуем полную версию разговора с арбитрами, а пока расскажем вам, что в этом сезоне, в отличие от стереотипа, судейство стало лучше по сравнению с тем, что было весной и уж тем более сезон назад. Не верите? Вот вам цифры.

Андрей Будогосский: Судейских ошибок в матчах РФПЛ стало меньше

Луан и Яковлев

Еще «Советский спорт» пообщался с воспитанником московского «Спартака» Павлом Яковлевым, который сейчас защищает цвета «Анжи». Он много рассуждал о своем бывшем клубе и даже рассказал, что мечтает рано или поздно в него вернуться.

Павел Яковлев: «Спартаку» легко не будет

На позиции Яковлева в том числе в красно-белом клубе мог бы сейчас выступать бразилец Луан, но «Спартак» не смог его подписать. Смог бы «Краснодар», как оказывается, но не захотел. Почему? Рассказывает бывший спортивный директор быков.

Алексей Зинин: Луан был на рынке, но его кандидатуру в «Краснодаре» единогласно отклонили