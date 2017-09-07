Агент Олег Шигаев: Время «космических» зарплат в нашем футболе безвозвратно ушло

Футбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» рассказал, как прошло летнее трансферное окно в ФНЛ.

– Как оцените прошедшее трансферное окно в ФНЛ?

– Мне нравится новая тенденция нашего российского футбола – ставка на омоложение, а так же на неизвестных игроков, которые никогда не играли выше второго дивизиона. Сейчас клубы ФНЛ предоставляют им такой шанс. Если раньше игроки переходили из команды в команду, и на просторах РФПЛ, ФНЛ можно было увидеть одни и те же фамилии, то сейчас клубы начали следить за нашими низшими лигами и брать футболистов оттуда. Так, к примеру, команды высшего дивизиона вызывают на просмотр или подписывают игроков из первой лиги,а раньше такое было большой редкостью. Российский футбол дает полноценный шанс молодым игрокам и максимально развивает их способности.

– Назовите команды, которые по вашему мнению провели лучшую трансферную компанию среди клубов ФНЛ?

– Первое место я бы отдал «Енисею», который ставит перед собой задачу выхода в премьер лигу. Неплохо укрепилась «Балтика», еще выделю «Шинник», где состав обновился процентов на восемьдесят и было подписано много ребят из второго дивизиона. Мы знаем, как Александр Михайлович Побегалов работает с молодежью, и многие из них должны выстрелить, потому что у него меткий глаз на футболистов. У Ярославля другая тенденция: всегда подписывать контракты на два года. Вот сейчас время подошло, и они обновили кровь.

По именам неплохо усилился Курск: взяли футболистов из Нальчика, «Факела», Коробова из «Урала», Альшина из «Тосно». Касательно «Авангарда»: я считаю, что сейчас он занимает не свое место в таблице.

«Волгарь» точечно усилил свои ряды, и у тех игроков, которые остались в клубе, есть шанс заявить о себе. В этом сезоне команда Юрия Фарзуновича почти со стопроцентной вероятностью будет выше, чем в прошлом сезоне.

Еще весьма добротный состав у «Ротора». Единственное «но»: это на девяносто процентов новая команда, и им нужно время на адаптацию. Не сомневаюсь, что в скором времени волгоградцы будут выше того места, которое сейчас занимают.

«Тамбов» подписал двух игроков приличного уровня по меркам ФНЛ – это Младен Кашчелан и Влад Рыжков. Это важные точечные приобретения на конкретные позиции, которые явно требовали усиления. Также сохранили Александра Горбатюка. В прошлом году команда едва не добралась до стыковых матчей.

– Где происходили основные переходы: внутри дивизиона, между ФНЛ и вторым дивизионом, ФНЛ и премьер лигой или ФНЛ и зарубежными чемпионатами?

– Это все очень индивидуально: одни клубы делали акцент на известных игроков РФПЛ и ФНЛ, другие – искали молодых по второму дивизиону. Из зарубежа трансферов было мало.

– Назовите пять лучших летних трансферов, которые произошли в ФНЛ.

– Если по именам, то для начала – Сенин Себаи, который перешел в «Балтику» из «Слуцка» в ранге лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Хороший нападающий, который должен продолжить проявлять себя.

Также Данил Кленкин, перешедший из «Тюмени» в «Крылья Советов». Он в прошлом сезоне вел всю игру у тюменского клуба и заслужил шанс попробовать себя на новом уровне. Его приглашали на просмотр «Урал», «Амкар», ЦСКА, но только «Крылья», вылетевшие из РФПЛ, сделали игроку конкретное предложение.

Запомнилось возвращение к «своему» тренеру Побегалову Артема Щадина из «Кубани». Этот человек уже давно должен играть в РФПЛ, но по разным причинам пока до этого не дошло. Думаю, что «Шинник» для Побегалова станет отправной точкой в этом сезоне. Левый защитник, левша, закрывающий всю бровку.

Четвертый трасфер в моем списке – Младен Кашчелан перешедший в «Тамбов». Этот человек уже давно доказывает свой достойный уровень в ФНЛ. Уверен, «Тамбов» в лице черногорца сделал очень приличное приобретение.

Последним и лучшим трансфером этого лета в ФНЛ я считаю переход Ивана Черенчикова из «Амкара» в «Балтику». Легенда пермского футбола, отдавшая клубу пятнадцать лет, теперь будет выступать в Калининграде.

– Как считаете, лимит на легионеров – благо для ФНЛ?

– Да, потому что процент иностранных «пассажиров» в командах стал меньше и клубы обратили внимание на своих игроков. Сейчас руководители команд между равноценным легионером и «паспортом» выберут россиянина. Наш рынок начинает постепенно менять ориентиры: все больше новых фамилий, которых селекционеры клубов ФНЛ находят в играх ПФЛ и молодежных первенствах. А молодые футболисты поняли, что есть реальные шансы попасть в РФПЛ из клубов ФНЛ. Второсортных легионеров сейчас становится все меньше.

– Клубы ужали бюджеты?

– У большинства клубов ФНЛ в этом сезоне стабильная финансовая ситуация. Есть те, у кого проблемы, но, к сожалению, такие команды у нас будут всегда по тем или иным причинам.

– Раньше была «гонка вооружений» и зарплаты в ФНЛ у многих клубов были «космическими». Сейчас, в условиях кризиса, клубы стараются сбить аппетиты игроков и их агентов, так ли это?

– Именно так. Кризис ударил по кошелькам клубов,и сейчас на счету каждая копейка. Если сравнивать, то, как было раньше, и что происходит сейчас – это буквально небо и земля. Время завышенных зарплат безвозвратно ушло. Для нашего футбола это несомненный плюс. Хотя я и агент, но считаю, что сокращение «космических» зарплат наших футболистов пойдет на благо российскому футболу.

– Давайте опустимся еще на один дивизион ниже. Главный источник трансферных новостей второго дивизиона был, несомненно, московский «Арарат». Какие еще клубы провели селекцию, которая позволит им претендовать на выход в ФНЛ?

– Пожалуй, «Армавир» – один из них. Уверен, что они выйдут в ФНЛ. Это такой же частный клуб, как и «Арарат». Я уже не раз говорил, что чем больше частных клубов в нашем чемпионате, тем он чище и конкурентоспособней. Еще выделю «Сызрань-2003» и «Мордовию», которые и разыграют единственную путевку в своем дивизионе.

– Перед самым закрытием трансферного окна, некоторые футбольные клубы из разных дивизионов чемпионата России неожиданно разорвали контракты с футболистами. Есть ли у таких игроков шансы заявиться в какую-нибудь команду после закрытия трансферного окна, или они так и останутся без команды и без работы до самой зимы?

– Сейчас у этих игроков есть две недели, чтобы найти себе команду. Хотя на самом деле у свободных агентов есть месяц для того, чтобы подать заявку в какой-либо клуб, но для этого надо запустить определенную процедуру: за первые две недели после первого сентября клуб должен уведомить РФС письмом, что такого-то претендента мы возможно заявим в ближайшее время. Получается, у свободных агентов есть еще около месяца.