Роскошный гол русского защитника в КХЛ, из-за которого зарыдали канадцы (видео)

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

Сегодня – день памяти ярославского «Локомотива». Команда разбилась 7 сентября 2011 года при взлете из аэропорта «Туношна», когда отправлялась на первый матч сезона – в Минск.

Память о «Локомотиве» свята для многих людей. Например, я обратил внимание на руку Евгения Малкина, когда он приходил в августе на церемонию «Харламов Трофи». Женя до сих пор носит красный браслет «Локомотива».



А вот Малкин шесть лет назад – делает заявление для болельщиков. Не знаю, как он не расплакался в камеру. Потом Женя сделает так, что матч «Питтсбург» - «Вашингтон» будет посвящен памяти «Локомотива», и на 20-тысячном стадионе соберут средства в поддержку семей.

Это один из миллионов штрихов к той невероятной трагедии, которая потрясла весь мир. Я честно скажу, мне как журналисту жутко вспоминать те дни. Сентябрь превратился в бесконечные поездки в Ярославль, в похороны, венки, вопросы об одном и том же, на которые до сих пор нет ответа. Это засасывало как в черную дыру. А что же пережили родные и близкие погибших? Их боль не утихнет никогда.

Сегодня на сайте «Советского спорта» много материалов на тему «Локомотива». И я думаю, неправильно говорить так: «Все, что мы можем дать ушедшим ребятам – это память».

Нет, не только память. Вот я читаю интервью отца Ивана Ткаченко. Леонид Владимирович все эти годы жил одной целью – он хотел построить в Ярославле хоккейную школу имени его сына. Для того, чтобы занимались малыши, и память о Ване была жива. Ткаченко, если кто забыл, тайно переводил деньги в помощь больным детям – миллионы и миллионы рублей. Последний перевод был сделан по телефону прямо из того Як-42Д, который через четверть часа рухнул в реку.

Никто такую школу в Ярославле до сих пор не создал. Это просто не укладывается в голове. Да, есть слова об ушедшем «Локомотиве» и святом Ткаченко. А потом будет 8 сентября – и тему отложат еще на год, до следующей осени. Дела-то где?

Канадский форвард греческого происхождения Андреас Атанасиу получил предложение от «Детройта» - двухлетний контракт со средней зарплатой $1,9 млн за сезон. Но игрока это не устраивает. Гораздо больше денег он получит в КХЛ.

Я могу понять «Детройт». Атанасиу – не Ларкин и не Манта, а нападающий второго-третьего звена. Тем более «Ред Уингз», несмотря на тухлый состав, уже пробили платежную ведомость на $3 млн. Им нужно кого-то убрать к началу сезона. А тут еще $1,9 млн для Атанасиу словно от сердца отрывают.

Я могу понять клубы КХЛ. Они могут получить качественного иностранца. Кто сейчас рулит в нашей лиге? Легионеры – Найджел Доус, Патрик Херсли, Даррен Дитц, Пол Щехура, Кевин Даллмэн, Филип Ларсен…

Да, есть Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Сергей Широков, Даниил Тарасов, Павел Дацюк… Но качественный иностранец может сделать клуб КХЛ на порядок сильнее.

Я первым сообщил, что «Ак Барс» сделал предложение Атанасиу. Но деньги не могут вечно лежать на столе. Теперь, как я понимаю, Казань потратила значительную часть этой суммы на Роба Клинкхаммера из минского «Динамо».

Работу в нашей лиге Атанасиу найдет. Но поскольку он уже упустил шикарный вариант с «Ак Барсом», то я делаю вывод: цель Андреаса – все-таки выжать побольше бабла из «Детройта». Ну а КХЛ он использует как приманку.

Есть такой сайт Reddit, где новости хоккея в основном обсуждают иностранцы. Так вот, многих за океаном потряс гол двухметрового защитника Никиты Трямкина.

Может, это в «Ванкувере» думали, что Трямкин – это такое полено, которое умеет только выжигать напалмом пятачок и наводить порядок. Такой вот хоккейный Сандор Клиган по прозвищу Пес.

А оказалось, парень умеет забивать шикарные голы за «Автомобилист»!

