Антон Заболотный: Черчесов сказал, что будет внимательно наблюдать за мной

Нападающий сборной России и «Тосно» Антон Заболотный дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал об опыте игры за сборную, своей команде и готовности играть за любой топ-клуб России.

«МЫ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ПРОИГРЫВАТЬ «ДИНАМО»

– Какие эмоции после первой игры за сборную?

– Прежде всего, я рад, что мне представилась возможность выступать с такими именитыми футболистами премьер-лиги. Это высококлассные игроки и профессиональный тренерский штаб. Для меня честь работать с такими игроками. В целом сбор получился довольно-таки продуктивным, знакомились друг с другом. Остались только положительные эмоции.

– Главный тренер сказал что-нибудь Вам после игры?

– Перед игрой он общался с каждым игроком. Именно со мной он говорил за два дня до игры. Мы тепло побеседовали, я услышал его требования по поводу моей позиции на поле. Он дал мне много советов: в каком аспекте игры мне надо прибавить, где надо лучше проявлять себя. Я его услышал. Под конец он сказал, что он будет внимательно наблюдать за мной.

После игры он зашел в раздевалку, поздравил всех с победой, но при этом не был полностью доволен нашими действиями на поле. Сказал, что есть еще над чем работать, и будь его воля, оставил бы нас еще на денек, чтобы немного посмотреть видео, показать ошибки и разобрать их.

– Вас не удивило то, что соперником сборной стало московское «Динамо»?

– Поначалу это выглядело не совсем презентабельно для сборной. Как так играть с клубом? Но я потом только понял, когда прибыл на сбор, что игра будет очень непростой именно в психологическом плане. Все-таки команда собралась недавно, фактически за 5 дней, и было бы сложно поставить какую-то игру и наладить взаимодействие, а уж тем более вывести на новый уровень. Это была одна из причин, по которой состоялась игра.

Мы не имели права проигрывать «Динамо» при таком количестве болельщиков. Я думаю, фанаты не приняли бы такого поражения. Если бы, не дай бог, в этом матче результат сложился иначе и была бы, скажем, ничья, то мы бы запятнали свое имя в первую очередь. Повторюсь, для меня это был большой опыт, и я благодарен судьбе за него.

«МНЕ БУДЕТ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КОКОРИНУ И ДЗЮБЕ»

– На Вашей позиции в сборной самая большая конкуренция. Как оцениваете: тяжело будет бороться за место в основе?

– Я не считаю, что между мной и основными конкурентами в сборной есть какая-то пропасть. Мы играем в одном чемпионате и порой друг против друга, поэтому у меня в любом случае есть шанс, и я его не упущу. Понятно, что такие футболисты как Дзюба, Кокорин – очень талантливы, но талант уходит на второй план, если на первый выходит работоспособность. В футболе много примеров, когда в национальную команду могли попасть игроки из низших дивизионов.

– Вы считаете, что, играя в скромном «Тосно», можно конкурировать с форвардами топ-клубов?

– Естественно, я осознаю то, что мне будет гораздо сложнее, чем другим. Когда «Тосно» играет, например, с «Зенитом», понятно, что «Тосно» будет сложнее, и тут никаких секретов нет. И мне как форварду будет более слодно играть в нападении, чем тому же Кокорину в «Зените». С другой стороны, футбол тем и прекрасен, что можно раскрыть себя и не в топ-клубе. Если меня вызвали в сборную из «Тосно», наверное это не случайно.

– А Вы поддерживаете отношения с ребятами из «Зенита»?

– Близко нет, не общаемся. На этих сборах я познакомился с Далером Кузяевым, он классный парень, мы много общались. Он рассказывал о своем клубе, я – о своем.

«СЛУЦКИЙ НЕ ДАЛ МНЕ ШАНСА»

– Как Вам работается с Дмитрием Парфеновым и Владимиром Бесчастных?

– Я в свое время, когда играл в ЦСКА, работал со Слуцким, и мне есть с кем сравнить. Понятно, что у Леонида Викторовича опыта больше. Но наш сегодняшний тренерский штаб в «Тосно» состоит из бывших спортсменов, которые в былые времена играли на высоком уровне. У них есть огромный багаж знаний, и они могут много чего рассказать, передать свой опыт. Нам как молодым игрокам подобные познания необходимы. Как тренеры Бесчастных и Парфенов здорово взаимодействуют, они блестяще разбираются в футболе, особенно в тактической его части.

За их достижениями стоит выход в премьер-лигу, и даже сейчас у нас есть определенные результаты.

– Вы играли в ЦСКА. Можно ли сейчас сказать, что Слуцкий Вас недооценил?

– Это было давно. В том, что он меня не заметил, виноват и я в какой-то степени. Естественно, он не дал мне шанса, но не в моей компетенции высказывать претензии на этот счет. Что было, уже не изменить, я прошел большой путь, начиная с ФНЛ. А оглядываться назад мне бы не очень хотелось. То, в какой форме я нахожусь сейчас, говорит о том, что я на правильном пути и для меня это самое главное.

– Вы бы хотели вернуться в ЦСКА? Тем более, у них большие проблемы с нападающими…

– В ближайшие полгода для меня приоритетом будет «Тосно», и я хочу по максимуму помочь клубу. Как будет трансферное окно, там посмотрим. Но если заглядывать в будущее, любая команда, которая выше рангом, для меня будет большим вызовом. И если я хочу расти как футболист, естественно, я перейду в команду, которая будет играть в еврокубках, будет бороться в первой пятерке. Если так сложится, что мне вновь придется надеть футболку ЦСКА, то я буду рад этому, потому что я воспитанник этого клуба и этой школы. Но если будет и другая команда, я тоже не расстроюсь.

– Даже если «Спартак» пригласит, Вы тоже пойдете?

– Конечно. У меня нет идеологической зашоренности. Есть много примеров, когда игроки одной школы играли потом за принципиальных соперников. Роман Широков, к примеру, –воспитанник ЦСКА, но это не мешало ему играть за «Зенит», а потом и за «Спартак». Главное - расти как футболист. В ЦСКА я не играю уже 6 лет. Да, я прошел с ними школу, но я так и не дебютировал в основном составе. Поэтому никакой принципиальности для меня нет.